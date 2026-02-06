Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura"El honorable Barcala"Sarampión AlicanteProtesta AyuntamientoCortes tráfico VoltaSubida mar TorreviejaAire tropical
instagramlinkedin

GESTIÓN COMARCAL DE RESIDUOS

El Consorcio culpa a los ayuntamientos de la falta de planta comarcal de basuras y advierte que incumplen la ley al no reciclar en origen

La entidad advierte que salirse del organismo de gestión como han anunciado Orihuela, Pilar de la Horadada y Torrevieja es "utópico" y matiza que trabaja con la UTE Prezero-Cívica para implantar mejoras en la planta de transferencia de Dolores

Instalaciones de la planta de transferencia de residuos de Dolores

Instalaciones de la planta de transferencia de residuos de Dolores / Tony Sevilla

D. Pamies

D. Pamies

El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable de la gestión de residuos de 27 municipios de la comarca, solicitó este viernes a los ayuntamientos que fomenten la prevención en la generación de residuos entre su ciudadanía, así como a implantar la recogida de selectiva de materia orgánica -quinto contenedor marrón- y mejorar la separación en origen. Además, "les anima" a llegar a un acuerdo "cuanto antes" para la construcción de una planta de Tratamiento Mecánico – Biológico (PTMB) -una planta de basura sin vertedero- "tan necesaria en la Vega Baja".

Salir al paso

El Consorcio salía así al paso, con un comunicado, de las duras críticas y denuncias que los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Torrevieja, y en menor medida, Orihuela, han hecho públicas en los últimos días sobre la gestión que el Consorcio realiza de la planta de transferencia de Dolores, con colas de varias horas para descargar.

Ante las críticas recibidas por diversas localidades, el presidente de la entidad, Francisco Cano y alcalde de Formentera del Segura (PP), ha recordado que la gestión de residuos "es competencia exclusiva de los municipios" y que, sin una recogida selectiva en origen y una planta de tratamiento propia, "es complicado alcanzar los objetivos de reciclaje autonómicos y europeos".

Camiones recolectores de los distintos municipios de la comarca haciendo cola para descargar en la planta de Dolores

Camiones recolectores de los distintos municipios de la comarca haciendo cola para descargar en la planta de Dolores / INFORMACIÓN

Menos costes, mejor gestión

Respecto a las denuncias de largas colas en la Planta de Transferencia de Dolores, Cano aseguró que esta instalación está totalmente capacitada para gestionar y transferir las toneladas de residuos que genera la comarca. Y matizó que los problemas acaecidos han sido consecuencia de la falta de instalaciones propias para la gestión de los residuos, lo que obliga a recurrir instalaciones lejanas con condiciones particulares de admisión, provocando que la gestión esté sometida a continuas redistribuciones de flujos de residuos de difícil previsión. Problemas que se verían resueltos con una planta de tratamiento propia.

Pesaje de residuos en la planta de transferencia de Dolores

Pesaje de residuos en la planta de transferencia de Dolores / TONY SEVILLA

Medidas de mejora

No obstante, siendo consciente de "la gravedad del asunto (sic)", el Consorcio, en colaboración con su concesionario, la UTE Prezero Cívica, está estudiando la implantación "de medidas de mejora" que en breve se adoptarán para reducir los tiempos de espera de los camiones recolectores de los distintos municipios en la planta de transferencia ubicada en el polígono industrial de Los Azarbes de Dolores.

13 plantas y vertederos diferentes

"Al carecer de infraestructuras propias, los residuos generados en la Vega Baja deben recorrer cada día miles de kilómetros para poder ser tratados en plantas, en algunos casos, ubicadas fuera de la Comunitat Valenciana. Si hace solo un par de años acudíamos a cuatro plantas fuera de nuestra comarca para gestionar nuestros residuos, ahora tenemos que ir hasta 13 diferentes", explica el presidente del Consorcio.

Según la estimación hecha por el Consorcio Vega Baja Sostenible, el número kilómetros realizados por los camiones para tratar y eliminar los residuos se ha incrementado un 150%, pasando de los 65.000 km previstos en el Plan Inicial de la Vega Baja a los 185.000 actuales.

Coste del transporte y eliminación de basura de la Vega Baja 2026
Coste del transporte y eliminación de basura de la Vega Baja estimado para 2026
Municipio Porcentaje sobre el volumen total de basura Coste del soterramiento de la basura que no se puede reciclar Impuesto de rechazo (20 €/tonelada por no reciclar) Aportación anual (€)
Torrevieja25,70%7.000.9201.148.7148.149.634 €
Orihuela23,38%6.357.8141.046.7927.414.606 €
Pilar de la Horadada7,35%2.012.715316.7452.329.460 €
Guardamar del Segura5,34%1.461.507231.3581.692.665 €
Rojales4,95%1.363.118207.4161.570.534 €
Almoradí4,55%1.241.640200.5351.442.175 €
Callosa de Segura3,86%1.050.553172.7001.223.263 €
San Fulgencio2,53%690.457113.161803.618 €
Redován1,76%478.54278.667557.209 €
San Miguel de Salinas1,74%476.73376.075552.814 €
Cox2,02%550.62490.518641.152 €
Albatera2,30%626.388102.098728.486 €
Catral2,23%606.70799.735706.443 €
Benejúzar1,39%380.95359.374440.326 €
Bigastro1,30%353.65957.174410.833 €
Los Montesinos1,27%346.55756.120402.677 €
Dolores1,21%335.19649.535384.730 €
Formentera del Segura1,16%318.25850.426368.583 €
Algorfa1,12%306.15248.063354.215 €
Benijófar1,04%284.03345.096329.129 €
Rafal0,80%217.32135.725253.046 €
Granja de Rocamora0,71%193.35330.626223.979 €
San Isidro0,71%192.28331.609223.892 €
Jacarilla0,51%139.05522.087161.142 €
Benferri0,45%131.88320.934152.817 €
Daya Nueva0,46%125.38319.944145.327 €
Daya Vieja0,15%42.2046.36748.571 €
TOTAL 100,00% 27.294.032 4.417.394 31.711.426 €
El impuesto penaliza la generación de toneladas de rechazo, la que debe eliminarse enterrándola porque no se puede reciclar. La comarca solo recicla en origen 500 toneladas al año de fracción orgánica.

A esta situación se suman las condiciones impuestas por las plantas de tratamiento ajenas a esta entidad que, en muchos casos, no aceptan los residuos del Consorcio Vega Baja Sostenible por la mala separación en origen de los municipios y la cantidad de impropios que tienen. Es decir, los vertederos autorizados ya no quieren fracción resto en la que toda la basura está mezclada.

Solo siete de los 27 municipios de la comarca cuentan con separación en origen de fracción orgánica y de forma parcial a excepción de Dolores y Albatera, pese a que es una exigencia legal desde el 1 de enero de 2023.

Los más importantes, como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Guardamar o Callosa, carecen de esa prestación. En el caso de Torrevieja a pesar de que era una de las prioridades de su nuevo contrato que comenzó a desplegarse a mediados de 2022.

Noticias relacionadas y más

Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026
Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026
Por transferencia
DestinoToneladas
A4-ALICANTE (Fontcalent)43.360,00
MURCIA (Cañada Hermosa)38.000,00
A3-VILLENA29.250,00
A2-XIXONA26.900,00
ALBOX (Almería)20.000,00
V2-EMTRE (Manises y Quart de Poblet, València)5.000,00
ALMOACID MARQUESADO (Cuenca)4.800,00
V4-GUADASSUAR (Ribera Alta, València)4.000,00
TOTAL171.310,00
Desvíos en directo
DestinoToneladas
UTE ELCHE16.000,00
UTE ALICANTE (Fontcalent)10.840,00
MURCIA6.000,00
PIEDRA NEGRA (Xixona)100,00
TOTAL32.940,00
TOTAL GENERAL204.250,00

La Vega Baja emplea 12 vertederos situados en cinco provincias distintas ante la falta de instalaciones fijas en la comarca.

Pliegos

El Consorcio no se pronuncia sobre la petición expresa de los ayuntamientos de Torrevieja y Pilar de la Horadada a la entidad de gestión pública de los pliegos de condiciones de la UTE que tiene concesionada la gestión de la eliminación de las basuras comarcales. Solicitud que no ha sido atendida pese a que se trata de un contrato público.

Salirse del Consorcio, una posibilidad “utópica”

Sobre la posibilidad lanzada por algunos ayuntamientos de abandonar el Consorcio, esta entidad apunta en un comunicado de prensa que cualquier cambio en su constitución debería ir acompañado de una modificación en la ley autonómica.

Y este no es el único cambio. Los municipios que decidiesen salir deberían, además, asumir las amortizaciones económicas de las instalaciones construidas y garantizar una correcta gestión y tratamiento de residuos, disponiendo de infraestructuras propias para tal fin.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
  3. Torrevieja invertirá 11,9 millones de euros en terminar el parque del Alto de la Casilla dos décadas después de iniciar el proyecto
  4. Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
  5. ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
  6. El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
  7. Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura
  8. La nueva ordenanza para acabar con solares y edificios en ruina en Orihuela arrancará con 152 expedientes

Misterio resuelto: el origen de las aguas fecales que obligaron a cerrar varias veces Cala La Mosca de Orihuela

Misterio resuelto: el origen de las aguas fecales que obligaron a cerrar varias veces Cala La Mosca de Orihuela

La Vega Baja ya no sabe dónde eliminar su basura al carecer de planta propia y ya usa 13 vertederos distintos

La Vega Baja ya no sabe dónde eliminar su basura al carecer de planta propia y ya usa 13 vertederos distintos

Médicos de Alicante relacionan brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

Médicos de Alicante relacionan brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

El Ayuntamiento arregla el sistema averiado del Palacio del Agua de Orihuela que provocaba casos de cefalea e irritación de ojos

El Ayuntamiento arregla el sistema averiado del Palacio del Agua de Orihuela que provocaba casos de cefalea e irritación de ojos

La Generalitat detecta 18 casos de mutilación genital femenina en la provincia de Alicante en el último año

La Generalitat detecta 18 casos de mutilación genital femenina en la provincia de Alicante en el último año

El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico

El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico

Rojales celebra el Medio Año Festero con un completo programa de actos para todos los públicos

Rojales celebra el Medio Año Festero con un completo programa de actos para todos los públicos

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante
Tracking Pixel Contents