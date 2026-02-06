GESTIÓN COMARCAL DE RESIDUOS
El Consorcio culpa a los ayuntamientos de la falta de planta comarcal de basuras y advierte que incumplen la ley al no reciclar en origen
La entidad advierte que salirse del organismo de gestión como han anunciado Orihuela, Pilar de la Horadada y Torrevieja es "utópico" y matiza que trabaja con la UTE Prezero-Cívica para implantar mejoras en la planta de transferencia de Dolores
El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable de la gestión de residuos de 27 municipios de la comarca, solicitó este viernes a los ayuntamientos que fomenten la prevención en la generación de residuos entre su ciudadanía, así como a implantar la recogida de selectiva de materia orgánica -quinto contenedor marrón- y mejorar la separación en origen. Además, "les anima" a llegar a un acuerdo "cuanto antes" para la construcción de una planta de Tratamiento Mecánico – Biológico (PTMB) -una planta de basura sin vertedero- "tan necesaria en la Vega Baja".
Salir al paso
El Consorcio salía así al paso, con un comunicado, de las duras críticas y denuncias que los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Torrevieja, y en menor medida, Orihuela, han hecho públicas en los últimos días sobre la gestión que el Consorcio realiza de la planta de transferencia de Dolores, con colas de varias horas para descargar.
Ante las críticas recibidas por diversas localidades, el presidente de la entidad, Francisco Cano y alcalde de Formentera del Segura (PP), ha recordado que la gestión de residuos "es competencia exclusiva de los municipios" y que, sin una recogida selectiva en origen y una planta de tratamiento propia, "es complicado alcanzar los objetivos de reciclaje autonómicos y europeos".
Menos costes, mejor gestión
Respecto a las denuncias de largas colas en la Planta de Transferencia de Dolores, Cano aseguró que esta instalación está totalmente capacitada para gestionar y transferir las toneladas de residuos que genera la comarca. Y matizó que los problemas acaecidos han sido consecuencia de la falta de instalaciones propias para la gestión de los residuos, lo que obliga a recurrir instalaciones lejanas con condiciones particulares de admisión, provocando que la gestión esté sometida a continuas redistribuciones de flujos de residuos de difícil previsión. Problemas que se verían resueltos con una planta de tratamiento propia.
Medidas de mejora
No obstante, siendo consciente de "la gravedad del asunto (sic)", el Consorcio, en colaboración con su concesionario, la UTE Prezero Cívica, está estudiando la implantación "de medidas de mejora" que en breve se adoptarán para reducir los tiempos de espera de los camiones recolectores de los distintos municipios en la planta de transferencia ubicada en el polígono industrial de Los Azarbes de Dolores.
13 plantas y vertederos diferentes
"Al carecer de infraestructuras propias, los residuos generados en la Vega Baja deben recorrer cada día miles de kilómetros para poder ser tratados en plantas, en algunos casos, ubicadas fuera de la Comunitat Valenciana. Si hace solo un par de años acudíamos a cuatro plantas fuera de nuestra comarca para gestionar nuestros residuos, ahora tenemos que ir hasta 13 diferentes", explica el presidente del Consorcio.
Según la estimación hecha por el Consorcio Vega Baja Sostenible, el número kilómetros realizados por los camiones para tratar y eliminar los residuos se ha incrementado un 150%, pasando de los 65.000 km previstos en el Plan Inicial de la Vega Baja a los 185.000 actuales.
A esta situación se suman las condiciones impuestas por las plantas de tratamiento ajenas a esta entidad que, en muchos casos, no aceptan los residuos del Consorcio Vega Baja Sostenible por la mala separación en origen de los municipios y la cantidad de impropios que tienen. Es decir, los vertederos autorizados ya no quieren fracción resto en la que toda la basura está mezclada.
Solo siete de los 27 municipios de la comarca cuentan con separación en origen de fracción orgánica y de forma parcial a excepción de Dolores y Albatera, pese a que es una exigencia legal desde el 1 de enero de 2023.
Los más importantes, como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Guardamar o Callosa, carecen de esa prestación. En el caso de Torrevieja a pesar de que era una de las prioridades de su nuevo contrato que comenzó a desplegarse a mediados de 2022.
Pliegos
El Consorcio no se pronuncia sobre la petición expresa de los ayuntamientos de Torrevieja y Pilar de la Horadada a la entidad de gestión pública de los pliegos de condiciones de la UTE que tiene concesionada la gestión de la eliminación de las basuras comarcales. Solicitud que no ha sido atendida pese a que se trata de un contrato público.
Salirse del Consorcio, una posibilidad “utópica”
Sobre la posibilidad lanzada por algunos ayuntamientos de abandonar el Consorcio, esta entidad apunta en un comunicado de prensa que cualquier cambio en su constitución debería ir acompañado de una modificación en la ley autonómica.
Y este no es el único cambio. Los municipios que decidiesen salir deberían, además, asumir las amortizaciones económicas de las instalaciones construidas y garantizar una correcta gestión y tratamiento de residuos, disponiendo de infraestructuras propias para tal fin.
