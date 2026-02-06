El Consorcio culpa a los ayuntamientos de la falta de planta comarcal de basuras y advierte que incumplen la ley al no reciclar en origen

El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable de la gestión de residuos de 27 municipios de la comarca, solicitó este viernes a los ayuntamientos que fomenten la prevención en la generación de residuos entre su ciudadanía, así como a implantar la recogida de selectiva de materia orgánica -quinto contenedor marrón- y mejorar la separación en origen. Además, "les anima" a llegar a un acuerdo "cuanto antes" para la construcción de una planta de Tratamiento Mecánico – Biológico (PTMB) -una planta de basura sin vertedero- "tan necesaria en la Vega Baja".

Salir al paso

El Consorcio salía así al paso, con un comunicado, de las duras críticas y denuncias que los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Torrevieja, y en menor medida, Orihuela, han hecho públicas en los últimos días sobre la gestión que el Consorcio realiza de la planta de transferencia de Dolores, con colas de varias horas para descargar.

Ante las críticas recibidas por diversas localidades, el presidente de la entidad, Francisco Cano y alcalde de Formentera del Segura (PP), ha recordado que la gestión de residuos "es competencia exclusiva de los municipios" y que, sin una recogida selectiva en origen y una planta de tratamiento propia, "es complicado alcanzar los objetivos de reciclaje autonómicos y europeos".

Camiones recolectores de los distintos municipios de la comarca haciendo cola para descargar en la planta de Dolores / INFORMACIÓN

Menos costes, mejor gestión

Respecto a las denuncias de largas colas en la Planta de Transferencia de Dolores, Cano aseguró que esta instalación está totalmente capacitada para gestionar y transferir las toneladas de residuos que genera la comarca. Y matizó que los problemas acaecidos han sido consecuencia de la falta de instalaciones propias para la gestión de los residuos, lo que obliga a recurrir instalaciones lejanas con condiciones particulares de admisión, provocando que la gestión esté sometida a continuas redistribuciones de flujos de residuos de difícil previsión. Problemas que se verían resueltos con una planta de tratamiento propia.

Pesaje de residuos en la planta de transferencia de Dolores / TONY SEVILLA

Medidas de mejora

No obstante, siendo consciente de "la gravedad del asunto (sic)", el Consorcio, en colaboración con su concesionario, la UTE Prezero Cívica, está estudiando la implantación "de medidas de mejora" que en breve se adoptarán para reducir los tiempos de espera de los camiones recolectores de los distintos municipios en la planta de transferencia ubicada en el polígono industrial de Los Azarbes de Dolores.

13 plantas y vertederos diferentes

"Al carecer de infraestructuras propias, los residuos generados en la Vega Baja deben recorrer cada día miles de kilómetros para poder ser tratados en plantas, en algunos casos, ubicadas fuera de la Comunitat Valenciana. Si hace solo un par de años acudíamos a cuatro plantas fuera de nuestra comarca para gestionar nuestros residuos, ahora tenemos que ir hasta 13 diferentes", explica el presidente del Consorcio.

Según la estimación hecha por el Consorcio Vega Baja Sostenible, el número kilómetros realizados por los camiones para tratar y eliminar los residuos se ha incrementado un 150%, pasando de los 65.000 km previstos en el Plan Inicial de la Vega Baja a los 185.000 actuales.

Coste del transporte y eliminación de basura de la Vega Baja 2026 Coste del transporte y eliminación de basura de la Vega Baja estimado para 2026 Municipio Porcentaje sobre el volumen total de basura Coste del soterramiento de la basura que no se puede reciclar Impuesto de rechazo (20 €/tonelada por no reciclar) Aportación anual (€) Torrevieja 25,70% 7.000.920 1.148.714 8.149.634 € Orihuela 23,38% 6.357.814 1.046.792 7.414.606 € Pilar de la Horadada 7,35% 2.012.715 316.745 2.329.460 € Guardamar del Segura 5,34% 1.461.507 231.358 1.692.665 € Rojales 4,95% 1.363.118 207.416 1.570.534 € Almoradí 4,55% 1.241.640 200.535 1.442.175 € Callosa de Segura 3,86% 1.050.553 172.700 1.223.263 € San Fulgencio 2,53% 690.457 113.161 803.618 € Redován 1,76% 478.542 78.667 557.209 € San Miguel de Salinas 1,74% 476.733 76.075 552.814 € Cox 2,02% 550.624 90.518 641.152 € Albatera 2,30% 626.388 102.098 728.486 € Catral 2,23% 606.707 99.735 706.443 € Benejúzar 1,39% 380.953 59.374 440.326 € Bigastro 1,30% 353.659 57.174 410.833 € Los Montesinos 1,27% 346.557 56.120 402.677 € Dolores 1,21% 335.196 49.535 384.730 € Formentera del Segura 1,16% 318.258 50.426 368.583 € Algorfa 1,12% 306.152 48.063 354.215 € Benijófar 1,04% 284.033 45.096 329.129 € Rafal 0,80% 217.321 35.725 253.046 € Granja de Rocamora 0,71% 193.353 30.626 223.979 € San Isidro 0,71% 192.283 31.609 223.892 € Jacarilla 0,51% 139.055 22.087 161.142 € Benferri 0,45% 131.883 20.934 152.817 € Daya Nueva 0,46% 125.383 19.944 145.327 € Daya Vieja 0,15% 42.204 6.367 48.571 € TOTAL 100,00% 27.294.032 4.417.394 31.711.426 €

A esta situación se suman las condiciones impuestas por las plantas de tratamiento ajenas a esta entidad que, en muchos casos, no aceptan los residuos del Consorcio Vega Baja Sostenible por la mala separación en origen de los municipios y la cantidad de impropios que tienen. Es decir, los vertederos autorizados ya no quieren fracción resto en la que toda la basura está mezclada.

Solo siete de los 27 municipios de la comarca cuentan con separación en origen de fracción orgánica y de forma parcial a excepción de Dolores y Albatera, pese a que es una exigencia legal desde el 1 de enero de 2023.

Los más importantes, como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Guardamar o Callosa, carecen de esa prestación. En el caso de Torrevieja a pesar de que era una de las prioridades de su nuevo contrato que comenzó a desplegarse a mediados de 2022.

Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Estimación de generación de residuos de la Vega Baja 2026 Por transferencia Destino Toneladas A4-ALICANTE (Fontcalent) 43.360,00 MURCIA (Cañada Hermosa) 38.000,00 A3-VILLENA 29.250,00 A2-XIXONA 26.900,00 ALBOX (Almería) 20.000,00 V2-EMTRE (Manises y Quart de Poblet, València) 5.000,00 ALMOACID MARQUESADO (Cuenca) 4.800,00 V4-GUADASSUAR (Ribera Alta, València) 4.000,00 TOTAL 171.310,00 Desvíos en directo Destino Toneladas UTE ELCHE 16.000,00 UTE ALICANTE (Fontcalent) 10.840,00 MURCIA 6.000,00 PIEDRA NEGRA (Xixona) 100,00 TOTAL 32.940,00 TOTAL GENERAL 204.250,00

Pliegos

El Consorcio no se pronuncia sobre la petición expresa de los ayuntamientos de Torrevieja y Pilar de la Horadada a la entidad de gestión pública de los pliegos de condiciones de la UTE que tiene concesionada la gestión de la eliminación de las basuras comarcales. Solicitud que no ha sido atendida pese a que se trata de un contrato público.