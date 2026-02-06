Todo a punto en Orihuela para la Novena a Nuestro Padre Jesús

Ya está todo preparado para la tradicional y multitudinaria Novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón popular de la ciudad de Orihuela y su huerta y una imagen muy querida y venerada en toda la Vega Baja.

La OFS y Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha informado de que los actos se celebrarán desde el 20 de febrero al 1 de marzo en la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, epicentro de la programación, contando con la intervención como predicador de Fray Francisco Martínez Fresneda.

Destaca por su carga emotiva el multitudinario traslado en romeríade la imagen desde su capilla en el convento franciscano de Santa Ana hasta la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el viernes 20 a las 20 horas.

Programación de actos / Información

Ya el domingo 22, a las 11 horas, tendrá lugar la misa ofrecida por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela en honor a Nuestro Padre Jesús, oficiada por el consiliario de la Junta Mayor, José A. Martínez.

El viernes día 27 se celebrará el besapié, ininterrumpidamente desde las 8 a las 22 horas, así como la Eucaristía de la Mayordomía a las 18:30 horas.

Besapié multitudinario a Nuestro Padre Jesús en Santas Justa y Rufina pese a la lluvia / vega-baja.com

Los actos se cerrarán el domingo 1 de marzo con la multitudinaria procesión de regreso desde las Santas Justa y Rufina hasta su capilla en el Convento de Santa Ana con la presencia de autoridades civiles y religiosas de la ciudad y este año acompañado de forma extraordinaria por el Cristo de la Agonía, un paso que estrena la imagen de Santa María Magdalena arrodillada a sus pies, tal y como lucía antes de la Guerra Civil.