Todo a punto en Orihuela para la Novena a Nuestro Padre Jesús
El patrón este año estará acompañado por el Cristo de la Agonía, que reincorpora la Magdalena a sus pies, en la procesión de regreso desde las Santas Justa y Rufina hasta su capilla en el Convento de Santa Ana
Ya está todo preparado para la tradicional y multitudinaria Novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón popular de la ciudad de Orihuela y su huerta y una imagen muy querida y venerada en toda la Vega Baja.
La OFS y Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha informado de que los actos se celebrarán desde el 20 de febrero al 1 de marzo en la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, epicentro de la programación, contando con la intervención como predicador de Fray Francisco Martínez Fresneda.
Destaca por su carga emotiva el multitudinario traslado en romeríade la imagen desde su capilla en el convento franciscano de Santa Ana hasta la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el viernes 20 a las 20 horas.
Ya el domingo 22, a las 11 horas, tendrá lugar la misa ofrecida por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela en honor a Nuestro Padre Jesús, oficiada por el consiliario de la Junta Mayor, José A. Martínez.
El viernes día 27 se celebrará el besapié, ininterrumpidamente desde las 8 a las 22 horas, así como la Eucaristía de la Mayordomía a las 18:30 horas.
Los actos se cerrarán el domingo 1 de marzo con la multitudinaria procesión de regreso desde las Santas Justa y Rufina hasta su capilla en el Convento de Santa Ana con la presencia de autoridades civiles y religiosas de la ciudad y este año acompañado de forma extraordinaria por el Cristo de la Agonía, un paso que estrena la imagen de Santa María Magdalena arrodillada a sus pies, tal y como lucía antes de la Guerra Civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- Torrevieja invertirá 11,9 millones de euros en terminar el parque del Alto de la Casilla dos décadas después de iniciar el proyecto
- Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
- ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
- El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
- Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura
- La nueva ordenanza para acabar con solares y edificios en ruina en Orihuela arrancará con 152 expedientes