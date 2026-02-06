Rojales celebra el Medio Año Festero con un completo programa de actos para todos los públicos

El municipio de Rojales celebra este fin de semana, el 7 y 8 de febrero el Medio Año Festero, una cita destacada que marca el ecuador hasta las fiestas patronales y que reunirá a festeros, vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia, tradición y celebración.

El Ayuntamiento de Rojales, en colaboración con la Junta Central de Moros y Cristianos de Rojales y las comparsas del municipio, ha organizado una programación variada que se desarrollará durante todo el fin de semana.

Actos

Los actos comenzarán el sábado 7 a las 12:00 h, con la concentración de comparsas en Recinto Ferial, seguida de un pasacalles festero por las principales calles del municipio, con paradas en los locales de hostelería para degustar las tapas preparadas para la ocasión. Por la tarde, a partir de las 16:00 h, se celebrará una tarde festera con música y animación, abierta a toda la ciudadanía en el Malecón del Soto.

La programación continuará el domingo 8, con el pasacalles festero y la toma del Puente de Carlos III desde las 12:00 h culminando con una jornada de convivencia que servirá como antesala de las fiestas patronales.

Cartel Medio Año Festero 2026 / INFORMACIÓN

Fiestas

Desde la Concejalía de Fiestas, su responsable, Jesús Martínez, ha señalado que “el Medio Año Festero es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras tradiciones y para disfrutar del espíritu festero que caracteriza a Rojales, contando siempre con la participación y el respeto de vecinos y visitantes”.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, ha destacado que “este tipo de celebraciones refuerzan la identidad cultural del municipio y dinamizan la vida social y económica local, además de poner en valor el trabajo que realizan las comparsas y asociaciones festeras durante todo el año”.

Tardeo Medio Año Festero 2026 / INFORMACIÓN

Medio Año Festero

El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo especial de servicios municipales y seguridad para garantizar el correcto desarrollo de los actos y que el Medio Año Festero se celebre en un ambiente seguro y festivo.

Desde el consistorio se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de esta celebración, que vuelve a situar a Rojales como un municipio comprometido con sus tradiciones y con la participación ciudadana.