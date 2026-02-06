El Ayuntamiento de Torrevieja indemniza con 13.597 euros a la dueña de un perro que murió atacado por otro en el albergue municipal

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado la razón a una ciudadana que reclamó una indemnización por responsabilidad patrimonial de 13.597 euros al morir su perro atacado por otro de raza peligrosa en el interior del albergue municipal de animales. Los hechos ocurrieron a mediados de 2022 cuando esta vecina acudió a las instalaciones municipales para interesarse sobre el proceso de adopción de un perro. Y decidió visitar el recinto acompañada de su mascota.

En ese momento uno de los perros potencialmente peligrosos acogidos por abandono por los servicios municipales, al que en ese momento estaban sacando pasear dentro del recinto, atacó a su perro, que murió por las graves heridas provocadas por el animal.

Servicios municipales

El municipio ha reconocido el mal funcionamiento de los servicios municipales en este caso y ha asumido la indemnización, según explicó en rueda de prensa el concejal delegado de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, donde se adoptó ese acuerdo en junta de gobierno.

El edil no pudo aportar muchos más detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Sí especificó que el perro potencialmente peligroso se encontraba en el albergue después de ser localizado abandonado en la calle. El concejal dio a entender que el Ayuntamiento tiene localizado a su propietario porque apuntó a que el perro carecía de varias vacunas actualizadas, entre otras deficiencias administrativas ligadas a la posesión de un perro de estas características.

Añadió en ese sentido que la Administración local tiene previsto intentar repercutir esa indemnización al propietario como responsable último del perro.

Instalaciones del albergue animal de Torrevieja, en una imagen de archivo / D. Pamies

Seguro

El Ayuntamiento de Torrevieja cuenta con un seguro para responder por las docenas de reclamaciones patrimoniales que recibe al año. De las que finalmente le corresponde abonar aporta los 2.000 primeros euros de franquicia y el resto lo paga ese seguro.

La mayor parte de las peticiones, centradas en las consecuencias de caídas en la vía pública y daños en vehículos, se rechazan por los técnicos municipales.

Algunas de ellas llegan al juzgado, algo que exige un esfuerzo económico añadido para el afectado sin seguridad de ganar el pleito.

Nuevo albergue

El Ayuntamiento está realizando en estos momentos una importante inversión en la construcción de un nuevo albergue de animales adaptado a la legislación con una inversión de 1,6 millones de euros en la misma parcela que ocupa el actual. Además, se va a adjudicar otro contrato por 600.000 euros para la gestión del propio albergue.

El pasado otoño perros y gatos ya estrenaron nuevas instalaciones y jaulas adaptadas a esa legislación y ahora se están llevando a cabo el grueso de las obras del edificio principal que contará con consultorio médico, quirófano, sala de recepción, sala de reuniones, despachos, almacenes y lavandería para animales.

El nuevo albergue ya tiene habilitados 64 habitáculos (36 para perros, 20 para gatos y 8 instalaciones de alojamiento para animales en aislamiento), y tendrá una capacidad para albergar a más de 35 perros y 160 gatos.

El nuevo albergue animal dispone de capacidad para 160 gatos y 35 perros / INFORMACIÓN

Olvidado

El nuevo albergue debió de construirse en 2011 como mejora por las obras de prolongación de la avenida de Rosa Mazón. Pero la empresa adjudicataria, JOST, que era en aquel momento una las principales proveedoras de obras y servicios municipales en aquel momento, entró en concurso de acreedores y el Ayuntamiento no pudo forzar a la mercantil a cumplir la mejora con la que se adjudicó el contrato -aunque sí cobró la obra-. Un episodio que el municipio ha borrado por completo de la cronología del proyecto.