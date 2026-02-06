Torrevieja saca a concurso la privatización de la gestión del Mercado de Abastos de La Plasa

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado formalmente la licitación de la concesión demanial del futuro Mercado de «La Plasa», un proyecto que el equipo de gobierno del PP califica como "estratégico" y que, a su juicio, transformará el "histórico" Mercado de Abastos "en un espacio moderno donde convivirán el mercado tradicional y un potente mercado gastronómico", integrando "tradición, innovación y atracción turística". El plazo para la presentación de ofertas será de 20 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

D. Pamies

El mercado ocupará la planta baja y la entreplanta o altillo, con una superficie total de 2.080,13 metros cuadrados distribuidos en 1.326,11 m² en planta baja y 754,02 m² en el altillo, permitiendo albergar hasta un máximo de 30 puestos. El diseño prevé espacios diáfanos, mesas compartidas y zonas de interacción social iluminadas por lucernarios, reforzando la idea del mercado como lugar de convivencia y experiencia colectiva.

El Ayuntamiento invierte ahora 8 millones de euros en la rehabilitación de todo el edificio tras gastar otros cuatro en la compra del derecho de superficie de la fallida cesión del inmueble en 1995

Inversión mínima obligatoria

El proyecto exige una inversión mínima obligatoria de entrada de 733.582,07 euros, IVA incluido, para el acondicionamiento de las instalaciones, además de una inversión inicial adicional estimada de 90.750 euros destinada a la puesta en marcha de las unidades de negocio.

Todas las instalaciones ejecutadas por el concesionario revertirán al Ayuntamiento al finalizar el periodo de explotación. La concesión se otorga por un plazo de diez años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y un canon anual mínimo de 56.300 euros, actualizable conforme al IPC, "asegurando -según mantiene el equipo de gobierno del PP- tanto la viabilidad económica del proyecto como un retorno estable para las arcas municipales".

Obras de rehablitación del edificio de La Plasa / D. Pamies

Experiencia acreditada

Como criterio de baremación de las ofertas se valorará conjuntamente el canon ofertado, la calidad del proyecto de inversión, explotación y gestión, y la experiencia acreditada en la administración de mercados o instalaciones similares.

El concesionario adjudicatario deberá asumir la gestión integral del mercado, incluyendo conservación, mantenimiento y explotación bajo criterios rigurosos de calidad, sostenibilidad, seguridad, accesibilidad y respeto al entorno residencial. Será el propio licitador quien determine, dentro de su proyecto de inversión y explotación, el número definitivo de puestos, pudiendo ser inferior al máximo previsto, así como su distribución y el modelo operativo concreto.

Datos Concesión Mercado La Plasa 📊 Principales Cifras y Datos de la Concesión - Mercado La Plasa 📐 Superficie total 2.080,13 m² • Planta baja 1.326,11 m² • Altillo/Entreplanta 754,02 m² 🏪 Número máximo de puestos 30 puestos • Puestos para comerciantes tradicionales Hasta 9 puestos 💰 Tarifa comerciantes tradicionales 9,21 €/m²/mes 🏷️ Tarifa actividades nuevas (máximo) 35,00 €/m²/mes 🏗️ Inversión mínima obligatoria 733.582,07 € (IVA incl.) 🚀 Inversión inicial adicional 90.750,00 € 📅 Plazo de concesión 10 años + 2 prórrogas anuales 💵 Canon anual mínimo 56.300,00 € (actualizable según IPC) 📝 Plazo presentación ofertas 20 días naturales desde publicación en BOP 🎁 Ayudas a comerciantes afectados 150.000,00 € • Periodo subvencionable 1 septiembre 2025 - 31 julio 2026 • Cobertura de las ayudas Hasta el 80% de gastos o pérdidas

Privatizar todo

Como novedad incorporada a la privatización de la gestión de un mercado de abastos que el Ayuntamiento no ha podido reflotar en los últimos 25 años con su gestión directa, conocida este mismo viernes, el concurso público contempla la posibilidad de que los licitadores incluyan en sus propuestas un modelo de uso para las dos plantas superiores del edificio -segunda y tercera- como mejora valorable en la fase de adjudicación, sin que esta opción, matizó el alcalde Eduardo Dolón, genere derechos automáticos sobre dichos espacios.

Una opción que en caso de salir adelante haría el proyecto mucho más atractivo para el concesionario desde el punto de vista económico y rebajaría el riesgo de la inversión en el Mercado. Hay que tener en cuenta que el gastromercado no se plantea en un edificio histórico como se han puesto en marcha en otras muchas ciudades de España, que añaden a la visita comercial el valor patrimonial al inmueble. En Torrevieja ese espacio fue derruido a principios de los años 90 para levantar el actual edificio.

El gastromercado, que espera poder abrir el próximo mes de diciembre según las previsiones del equipo de gobierno, se ubica en el centro del casco urbano, rodeado de algunos de los negocios más que han logrado arraigar su oferta gastronómica diferenciada en un sector con una enorme competencia en la ciudad. También competirá con el nuevo megacentro de ocio Paseo del Mar, situado en el puerto a poco más de 200 metros con 8.000 metros cuadrados de oferta de hostelería de grandes franquicias.

Más de doce millones de euros

Si finalmente el Ayuntamiento ve viables estas propuestas todo el edificio, desde el aparcamiento a la última planta, será gestionado por manos privadas tras la inversión de 8,2 millones de euros que está gastando en estos momentos el municipio en su rehabilitación, y desembolsar otros cuatro en recuperar los derechos de superficie del proceso concesionario anterior. Operación inmobiliaria que sigue bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Uso público

El alcalde admitió que durante años se ha planteado que las plantas superiores fueran de uso exclusivamente municipal para albergar espacios como bibliotecas, ampliación de la sede universitaria o espacios para distintos usos municipales. Y dijo que en el caso de que finalmente se acepte un uso concesionado -no anticipó cuáles podría aceptar el Ayuntamiento-, el municipio se reservaría el uso puntual de estas plantas "para actos institucionales, culturales o promocionales que refuercen el carácter público y multifuncional del edificio".

Recración del resultado final de la obra de rehabilitación de La Plasa, según el proyecto / INFORMACIÓN

Nueve puestos de los que desarrollaban su actividad en el Mercado de Abastos podrán ubicarse de forma preferente en el nuevo espacio, siempre que manifiesten su voluntad de incorporarse al nuevo modelo. Estos comerciantes tradicionales contarán con una tarifa reducida fija de 9,21 euros por metro cuadrado al mes, mientras que las actividades de nueva creación tendrán una tarifa máxima de 35 euros por metro cuadrado mensual, "aportando seguridad jurídica y equilibrio económico al conjunto", según el Ayuntamiento.

Protección

La concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, subrayó que «este pliego garantiza un equilibrio muy trabajado entre modernización y protección del comercio tradicional, permitiendo que La Plasa sea un proyecto viable, atractivo y respetuoso con la historia del mercado».

Reunión del alcalde y la concejala de Comercio con los placeros / INFORMACIÓN

Por su parte, Dolón señaló que «hablamos de una inversión privada muy importante, que -según valoró- generará empleo, dinamizará el centro de la ciudad y reforzará el posicionamiento de Torrevieja como destino gastronómico y comercial durante todo el año».

Martínez remarcó que «este mercado nace con vocación de convertirse en un icono de ciudad, un lugar donde tradición, gastronomía y modernidad convivan, y donde el comercio local tenga un papel protagonista».