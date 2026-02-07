Un incendio en un garaje de Torrevieja deja varios coches calcinados y un herido

Un incendio de grandes proporciones sorprendió a los vecinos de la calle Ciclón número 8, en Torrevieja, esta noche. El fuego, que se originó en el garaje subterráneo de un edificio, se propagó rápidamente entre los vehículos estacionados, generando densas columnas de humo y llamas que alarmaron a toda la comunidad.

La alarma se dio a las 22:33 horas, momento en que se activó el protocolo de emergencia y se desplazaron hasta el lugar efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Una intervención rápida y coordinada

A su llegada, los equipos de emergencia comenzaron de inmediato con las labores de extinción y la evacuación del edificio. Uno de los vecinos tuvo que ser trasladado al hospital, aunque por el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

La intervención fue compleja debido a la localización del incendio, en un espacio cerrado y de difícil acceso, lo que obligó al uso de ventilación mecánica para eliminar los humos tóxicos una vez controlado el fuego.

Los bomberos utilizaron una unidad de mando (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP) y una bomba rural pesada (BRP). En total, participaron 1 sargento, 2 cabos y 10 bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí.

Daños materiales importantes

El fuego dejó tres coches totalmente calcinados, otros tres muy afectados por las llamas y un total de 15 vehículos más con daños leves. La operación de los bomberos logró evitar que las llamas se extendieran al resto del edificio, lo que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Noticias relacionadas

Tras apagar el incendio a las 00:50 horas, los trabajos continuaron hasta las 03:02, momento en que finalizó la intervención con la ventilación y revisión de todo el garaje para asegurar que no quedaran focos activos ni gases acumulados.