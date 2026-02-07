La Plataforma Sanidad Pública denuncia el "colapso asistencial" en el departamento de salud de Torrevieja con una pitada

Unas cuatrocientas personas secundaron este sábado la concentración convocada por la Plataforma Sanidad Pública y de Calidad ante lo que califican como el deterioro progresivo del departamento sanitario de Torrevieja, marcado -a su juicio- por una financiación inferior a la media valenciana, la paralización de inversiones previstas y el aumento de derivaciones a centros privados.

Gasto sanitario

En la protesta convocada en la plaza de la Constitución de Torrevieja, acompañada por una sonora pitada, el colectivo, que paulatinamente ha ido sumando apoyos entre los ciudadanos de los diez municipios a los que asiste el departamento, exige equiparar el gasto al estándar autonómico, reactivar las obras comprometidas por la Conselleria de Sanidad y destinar suelo público a infraestructuras sanitarias de titularidad pública, en lugar de favorecer -según valoran- la expansión de la oferta privada, como impulsa el Ayuntamiento de Orihuela en su zona costera.

Un momento de la concentración por la Sanidad Pública en la plaza de la Constitución de Torrevieja / INFORMACIÓN

Además, cuestionaron el anuncio del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el pasado miércoles, días antes de esta convocatoria, de una ampliación del Hospital de Torrevieja. Señalaron que el conseller "vende humo", y ejerce de cortafuegos.

Para los convocantes el "colapso asistencial" en el departamento de salud de Torrevieja responde a años de insuficiencia presupuestaria y a la paralización de inversiones acordadas en 2023, tras el rescate de la Administración autonómica de la gesitión privada del área que realizaba Ribera Salud, para afrontar el crecimiento demográfico y que se concretaban en la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja, ampliación en los centros de salud de Guardamar y Orihuela-Costa o la construcción de La Loma II en Torrevieja. Los portavoces de la Plataforma Manuel Gómez, Eva de la Fuente y Ofelia Gea, señalaron que a pesar d la Comunitat Valenciana incrementó ligeramente el gasto sanitario en 2025, el departamento recibe 557 euros menos por habitante que la media autonómica, mientras se congelan o anulan las partidas destinadas a infraestructuras.

Clínicas y hospitales privados

Recordaron en la concentración en la plaza de la Constitución, que el Partido Popular ostenta las principales instituciones con competencia en la materia: preside el Consejo de Salud del departamento -máximo órgano de gobierno sanitario local- y gobierna los ayuntamientos de Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada. Pese a ello, "no ha impulsado ninguna iniciativa pública para revertir la situación", según los convocantes.

Los portavoces de la Plataforma, Manuel Gómez y Eva de la Fuente antienden a los medios de comunicación / INFORMACIÓN

Mientras tanto, las derivaciones a hospitales privados como Quirón o Vinalopó (Ribera), así como a clínicas concertadas, se han convertido "en práctica habitual para aliviar listas de espera". También persiste la externalización de servicios esenciales: el programa informático Cynara, que suministra Ribera, para historias clínicas o tratamientos oncológicos de radioterapia e inmunoterapia se gestionan fuera del sistema público.

Para los organizadores este escenario contrasta con la cesión en 2025 de una parcela pública a Ribera Salud para construir un hospital privado en Orihuela-Costa, y con la recalificación en 2026 de suelo rústico destinado a una clínica privada cerca del centro comercial de La Zenia.

El segundo centro de salud de Orihuela-Costa y el segundo hospital comarcal se ubicarán en ese municipio, "pero bajo gestión privada", según interpreta la Plataforma.

También señalaron que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció la ampliación del hospital de Torrevieja, proyecto cuya partida de 11,1 millones de euros fue suspendida por su departamento en 2023. "Tres años después, sin presupuesto ejecutado, "proyecto técnico ni terreno definido, la promesa carece de garantías de viabilidad". El anuncio se reduce, en opinión de los convocantes, a una medida simbólica que no resuelve el déficit estructural del departamento y recordaron que la aportación de suelo la realiza un promotor a cuenta de una reclasificación de suelo por confirmar -aunque muy avanzada-, sin consigación presupuestaria ni plan funcional de dotaciones.

Segundo hospital

Para la Plataforma la solución pasa por equiparar el gasto sanitario per cápita al estándar valenciano y destinar suelo municipal -como el previsto para Ribera Salud- a un segundo hospital público en cualquier municipio del departamento, no necesariamente Torrevieja.

"Mientras no se adopten, se consolidará un modelo que degrada lo público para justificar su sustitución por lo privado, vinculando el acceso a la salud al poder adquisitivo de cada persona y debilitando la cohesión social que sustenta la democracia".