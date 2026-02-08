El mar se "traga" parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso

Los últimos temporales marítimos de este invierno han partido por la mitad la playa del Cura de Torrevieja y, de momento, así se ha quedado. Ya no se pueden recorrer sus poco más de 370 metros lineales de seguido. Pese a que el episodio más intenso de bajas presiones, que provoca un aumento puntual del nivel del mar, ya ha pasado, las olas siguen batiendo directamente contra un tramo muro de hormigón del paseo de la avenida de Los Marineros. El oleaje, en ese mismo punto, ha descabalgado uno de los seis accesos peatonales con los que cuenta una de las playas urbanas más populares de España.

Estado de la rampa que deberá ser derribada. A la derecha el precinto en el paseo. / D. Pamies

Y además, ahora los doscientos metros lineales de la playa situados al sur de ese "corte" de la continuidad del litoral se han quedado sin arena. Están en "carne viva", como si fueran una prolongación del acantilado bajo del paseo de Las Rocas.

El Ayuntamiento ha tenido que precintar y asegurar con un vallado el tramo del paseo situado junto a este acceso dañado para evitar el paso de peatones. El protocolo habitual en estos casos indica que la Administración local debe comunicar al servicio territorial de Costas la incidencia porque afecta al dominio público marítimo de la playa.

Mapa del proyecto de regeneración. Se observa el dique previsto en El Tintero. En azul la línea actual de la playa. En rojo la que se pretende recuperar con la regeneración / INFORMACIÓN

En el aire

La infraestructura de hormigón y madera está inservible. La fuerza del agua del mar ha vaciado la estructura de la escalera. Una parte está en el aire. El resto se ha desmoronado. Lo más probable es que se autorice su derribo -los daños hacen inviable la reparación- y que el Ayuntamiento no vuelva a plantearse su reconstrucción.

Al menos hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga claro qué hacer con el proyecto de regeneración de la playa, ya redactado y aprobado en el primer semestre de 2024, con una inversión prevista de 1,5 millones de euros -que el Ayuntamiento, que se juega bastante con la regresión de su playa más popular- estaba dispuesto a asumir de su presupuesto municipal.

El último trámite que se abordaba previo a la adjudicación de las obras -desde hace año y medio- es el de evaluación ambiental ordinaria. Bastante compleja porque el proyecto plantea construir un espigón de 75 metros que arrancará desde el saliente de El Tintero -donde Costas, ante la pasividad del Ayuntamiento que intentaba despejar el camino a este proyecto, derribó el kiosco- y la aportación de más de 23.300 metros cúbicos de arena para que la playa vuelva al estado que presentaba en 1995.

La playa del Cura repleta de bañistas la última semana de este mes de agosto de 2022 / TONY SEVILLA

Cinco accesos

Al largo de la playa se ubican otros cinco accesos con rampa muy similares. Lo que garantizará la movilidad de los bañistas, que a buen seguro, volverán a ocupar hasta el último centímetro de la playa en Semana Santa y los largos meses de verano. Los servicios de limpieza y mantenimiento de playas saben bien qué hacer. Hay que tener algo de paciencia y trabajar en la antesala de la Semana Santa, cruzar los dedos para que no se produzcan nuevos temporales justo antes de la temporada alta, y recuperar el arenal con maquinaria de los propios sedimentos acumulados en la orilla. Así la playa recuperará su aspecto más habitual: una hectárea de superficie útil entre El Tintero y Punta Margalla que la información oficial asegura que cuenta hasta con 27 metros de ancho en su tramo más amplio, el situado en el extremo norte de la playa, a levante.

Playa del Cura el segundo fin de semana de febrero de 2026 / D. Pamies

El proyecto de regeneración de la playa del Cura indica dos causas fundamentales para que la playa haya desaparecido, en especial en su tramo central: en primer lugar la falta de aportación de sedimentos que deberían llegar desde el río Segura y que se produce desde principios del siglo XX cuando se realizaron las principales infraestructuras para regular el río, reutilizar sus aguas y evitar inundaciones, en una situación agravada por el intenso proceso de urbanización del entorno de la playa que afecta también a la aportación de materiales de antiguas ramblas y barrancos ahora urbanizados. Y en segundo lugar el paulatino aumento del nivel del mar. La regresión de la playa aparece documentada y avalada en ese estudio con ortofotos fechadas desde 1931.

Según el mismo proyecto en los últimos inviernos el proceso de regresión se ha acelerado. "En caso de que no se tomen medidas para la estabilización y recuperación de la playa, la evolución de la misma estará marcada por el proceso erosivo actual, que genera una pérdida de playa constante desde hace más de tres décadas".

Bañistas en la zona sur de la playa, la que más afectada está por la falta de arena, en una imagen captada en verano / Tony Sevilla

El estudio de dinámica sedimentaria realizado pone de manifiesto que el retroceso medio anual de la playa es de aproximadamente de medio metro al año. "Y en caso de no tomarse medida alguna de estabilización o regeneración de la playa, en un plazo de 20 años ésta habrá desaparecido casi por completo en un frente de unos 130 metros". Justo en el tramo central que sufre ahora las peores consecuencias de los temporales. El mismo organismo público que encargó este proyecto en la que figura esta conclusión, es el que todavía no se ha pronunciado sobre una evaluación de impacto ambiental que tenía un periodo de tramitación de seis meses.