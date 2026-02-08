Orihuela recupera la Magdalena del Cristo de la Agonía que desapareció en la Guerra Civil

Hace cuatro años que a la Orden Franciscana Seglar (OFS) y la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús le empezó a rondar la idea de reincorporar la imagen de María Magdalena al paso procesional del Santísimo Cristo de la Agonía, un conjunto escultórico que quedó cercenado en la Guerra Civil.

El objetivo "no es crear algo nuevo, sino restituir lo más fielmente posible la escena original concebida por Salzillo, devolviendo la imagen a lo que era antes del conflicto bélico", explican desde la institución vinculada a los hermanos franciscanos, custodios del patrón de Orihuela y su huerta.

Para ello contactaron con el departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Asesorados por el profesor Mariano Cecilia, que es también conservador del Museo de Arte Sacro de Orihuela, se dirigieron al taller murciano de los hermanos Martínez Cava, referencia en escultura de estilo salzillesco.

El Cristo de la Agonía con la Magdalena en una imagen de antes de la Guerra Civil / Información

Encargo

Juan y Sebastián, de 33 y 37 años, recibieron el encargo de completar la escena, con la Magdalena arrodillada a los pies de Cristo abrazando la cruz. "Nos hemos basado en las pocas fotos -de baja calidad- y la escasa documentación que hay para sacar las formas de su cuerpo y una expresión lo más fiel posible a una Magdalena compungida y llorando, y a la vez realizarla al estilo salzillesco", explican los jóvenes imagineros, que presentaron un primer boceto en barro de unos 30 centímetros para que la Mayordomía la pudiera ver en 3D.

Primera maqueta, de 30 centímetros, realizada por los hermanos Martínez Cava / Información

El resultado, tras cinco meses elaborando la escultura, es una talla de 1,20 metros, que estará finalizada esta semana. "Estamos muy emocionados por su valor no solo devocional y para la Semana Santa oriolana, sino también artístico, porque supone una recuperación para el conjunto patrimonial de la ciudad", subrayan desde la Mayordomía.

Presentación

Su presentación será el próximo día 22, a las 18.45 horas, en el Museo de Arte Sacro, donde el conjunto escultórico permanecerá expuesto hasta su salida a la calle por primera vez el 1 de marzo, acompañando a Nuestro Padre Jesús en la procesión de regreso del patrón desde la Iglesia de las Santas Justa y Rufina hasta el Convento de Santa Ana, abriendo el cortejo la banda del Santísimo Cristo de la Fragelación de Guardamar del Segura. "Queríamos presentársela al pueblo antes del Miércoles Santo", prosiguen las mismas fuentes.

Además, ese día El Abuelo tendrá una bienvenida especial en su capilla. Enrique Casellas, que fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2023 y ha compuesto letras para los Cantores de Híspalis, recitará un poema que ha dedicado al patrón junto con la Banda Auxilium y las bocinas gemelas.

Las mejores imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Orihuela / vega-baja.com

En el verano de 1936, el Convento de Santa Ana, que albergaba más de una decena de ilustres tallas protegidas y vigiladas por la Junta de Protección del Tesoro Artístico Nacional, fue asaltado por un grupo de militantes de izquierdas. El patrón de la ciudad, una talla original atribuida a Nicolás de Bussy, fue pasto de las llamas junto a otras esculturas de gran valor en la alameda de San Francisco.

Se pudo recuperar el Cristo de la Agonía, pero la Magdalena se quedó por el camino, desconociéndose su paradero.

Procesión

La comunidad franciscana pudo recomponer solo una parte de sus conjuntos religiosos. Recuerda Cecilia que la Venerable Orden Tercera de San Francisco establecida en el convento franciscano de Santa Ana organizaba desde el siglo XVII una procesión el Viernes Santo por la mañana, en donde participaba la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

A partir de 1770, se incrementaría a lo largo de varias décadas la cifra de los pasos que desfilaban en ella, en total ocho insignias. Abría el cortejo un estandarte negro acompañado de dos banderetas. A continuación La Verónica, a cargo de panaderos y horneros; San Juan Apóstol y evangelista, portado por labradores y artesanos, y La negación de San Pedro, acompañada por taberneros, artesanos, y tenderos. El Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo de la Agonía, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad -todas ellas portadas por labradores- cerraban el desfile. Cada uno de los pasos iban acompañados por nazarenos, cantores y músicos.

El trono durante el desfile procesional de Miércoles Santo / vega-baja.com

Uno de los grupos escultóricos más valorados de esta procesión era el Cristo de la Agonía con la Magdalena puesta a sus pies en su lado derecho, que se estrenó en 1774. El historiador Javier Sánchez Portas recoge en Los Salizillos de Orihuela el acuerdo para realizar las imágenes en 1773 y los pagos realizados a Salzillo en 1773 y 1774, que fueron publicados por Francisco Henares en 1968. Aunque, según las notas del padre Lozano Berenguer conservadas en el Archivo de la Provincia Franciscana de Cartagena, estos datos fueron descubiertos en primera instancia por él, en la década de 1920.

El encargo de la junta de 16 de mayo de 1773, a propuesta del Hermano Ministro, también aparece en el libro de actas de la Venerable Orden Tercera, explica Cecilia. Según recoge el padre franciscano Mariano de la Concepción Luzón, en los libros del sindicado y cuentas de orden aparecían los pagos al escultor murciano. En concreto, una partida de 100 libras entregadas a "Francisco Salzillo a cuenta de la Imagen del Señor Crucificado (Agonía)" y otra de 70 libras en satisfacción "a don Francisco Salzillo por la imagen de Jesús Crucificado".

Una obra única

Para Cecilia, el Cristo de la Agonía con la Magdalena a sus pies es único en toda su producción, un conjunto escultórico de gran calidad, especialmente en el trabajo del crucificado. Sin duda, prosigue, "la pieza más bella dentro de esta tipología en la obra de Salzilllo, que concibe la muerte sin dramatismo, al igual que sus restantes crucificados, donde impera la belleza y la serenidad antes que el dolor".

El paso en la procesión de Miércoles Santo del año pasado / vega-baja.com

No en vano, añade, "con una mirada compasiva puesta en el cielo, poco antes de morir, en el momento de su último aliento, muestra, aun en ese dramático instante, la hermosura física y espiritual de Cristo, lo que motiva la compasión a todo aquel que se acerque a contemplar este crucificado, aspecto que ha motivado la profunda devoción que el pueblo tiene a esta imagen".

Es más, señala, "es la imagen viva del último instante, de la fina línea entre la vida y la muerte, que parece flotar sobre una cruz que como una ilusión óptica queda en un segundo plano desvanecida ante la belleza de una imagen que muestra a la vez la divinidad y la humanidad de Jesús en el momento inmediatamente anterior a su muerte", concluyendo que "con esta obra Salzillo logra alcanzar el límite de la plenitud de la escultura del barroco".

Ahora, 252 años después, se volverá a contemplar en Orihuela en todo su esplendor.