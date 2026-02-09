Cambiemos reclama que el Ayuntamiento se persone como acusación en el caso "Orihuela C.F."

Cambiemos Orihuela reclamó este lunes al Ayuntamiento de Orihuela que se persone de "manera inmediata" en la causa judicial por las subvenciones concedidas al Orihuela Club de Fútbol entre 2007 y 2009.

El grupo municipal considera “incomprensible” que, pese al ofrecimiento de acciones realizado por la Fiscalía para que el Ayuntamiento actúe como perjudicado y reclame la indemnización correspondiente, el Consistorio no haya formalizado aún su personación.

Penas de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y para los exconcejales Antonio Lidón y Antonio Rodríguez Murcia, junto a tres dirigentes del extinto Orihuela Club de Fútbol José Rodríguez Murcia, José Agustín Rodríguez Gascón y Domingo Alcocer, por delitos vinculados a la concesión presuntamente irregular de cuatro subvenciones municipales por un total de 824.000 euros entre 2007 y 2009. El arranque del juicio estaba previsto en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial el pasado jueves pero ha sido aplazado y se ha señalado de nuevo para principios de 2027.

Para Cambiemos “defender el interés general no es opcional. Es una obligación legal y moral. Si hay indicios de que se ha desviado dinero público, el Ayuntamiento debe estar en la causa para intentar recuperar hasta el último euro”, señaló Quique Montero, concejal de esta formación.

El concejal de Cambiemos, Quique Montero / TONY SEVILLA

Mirar para otro lado

Desde Cambiemos Orihuela advierten de que no personarse en esta causa supone, en la práctica, mirar hacia otro lado ante un posible desvío de dinero público y ponerse del lado de quienes están siendo investigados por estos hechos.

Renunciar a la defensa de los intereses municipales cuando está en juego el dinero de todos convierte al Ayuntamiento en corresponsable político, por omisión, de una dejación de funciones inaceptable. Cambiemos Orihuela exige al alcalde y a su equipo de gobierno que actúen de inmediato, se personen en el procedimiento y se pongan del lado de Orihuela y de su gente, no del lado de los presuntos responsables.

Sí reclamará

Por su parte, fuentes municipales indicaron que los servicios jurídicos fijaron su posición sobre la personación del municipio en causas judiciales mediante un informe elaborado en 2020. En ese documento se indica que de forma genérica que en las causas en las que el Ayuntamiento pueda resultar perjudicado, el municipio confía en la acusación pública de la Fiscalía que representa al interés general, sin ejercer más acciones. Si después, tras la sentencia, se debe reclamar el reintegro de las cantidades, como así hace el Ministerio Público, el Ayuntamiento las reclamará.

Noticias relacionadas

En este sentido, indicaron que cuando la Fiscalía no ha reclamado esos posibles daños, como es el caso del enterramiento de basuras en La Murada, sí ha sido el Ayuntamiento el que ha ejercido acciones, manteniendo la personación como acusación en el juicio, para reclamar en esa causa dos millones de euros.