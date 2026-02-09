ORIHUELA
Cambiemos reclama que el Ayuntamiento se persone como acusación en el caso "Orihuela C.F."
El Ayuntamiento señala que el Ministerio Fiscal ya defiende los intereses del municipio en el procedimiento y aclara que reclamará los 824.000 euros de la subvención perdida si hay condena
Cambiemos Orihuela reclamó este lunes al Ayuntamiento de Orihuela que se persone de "manera inmediata" en la causa judicial por las subvenciones concedidas al Orihuela Club de Fútbol entre 2007 y 2009.
El grupo municipal considera “incomprensible” que, pese al ofrecimiento de acciones realizado por la Fiscalía para que el Ayuntamiento actúe como perjudicado y reclame la indemnización correspondiente, el Consistorio no haya formalizado aún su personación.
Penas de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y para los exconcejales Antonio Lidón y Antonio Rodríguez Murcia, junto a tres dirigentes del extinto Orihuela Club de Fútbol José Rodríguez Murcia, José Agustín Rodríguez Gascón y Domingo Alcocer, por delitos vinculados a la concesión presuntamente irregular de cuatro subvenciones municipales por un total de 824.000 euros entre 2007 y 2009. El arranque del juicio estaba previsto en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial el pasado jueves pero ha sido aplazado y se ha señalado de nuevo para principios de 2027.
Para Cambiemos “defender el interés general no es opcional. Es una obligación legal y moral. Si hay indicios de que se ha desviado dinero público, el Ayuntamiento debe estar en la causa para intentar recuperar hasta el último euro”, señaló Quique Montero, concejal de esta formación.
Mirar para otro lado
Desde Cambiemos Orihuela advierten de que no personarse en esta causa supone, en la práctica, mirar hacia otro lado ante un posible desvío de dinero público y ponerse del lado de quienes están siendo investigados por estos hechos.
Renunciar a la defensa de los intereses municipales cuando está en juego el dinero de todos convierte al Ayuntamiento en corresponsable político, por omisión, de una dejación de funciones inaceptable. Cambiemos Orihuela exige al alcalde y a su equipo de gobierno que actúen de inmediato, se personen en el procedimiento y se pongan del lado de Orihuela y de su gente, no del lado de los presuntos responsables.
Sí reclamará
Por su parte, fuentes municipales indicaron que los servicios jurídicos fijaron su posición sobre la personación del municipio en causas judiciales mediante un informe elaborado en 2020. En ese documento se indica que de forma genérica que en las causas en las que el Ayuntamiento pueda resultar perjudicado, el municipio confía en la acusación pública de la Fiscalía que representa al interés general, sin ejercer más acciones. Si después, tras la sentencia, se debe reclamar el reintegro de las cantidades, como así hace el Ministerio Público, el Ayuntamiento las reclamará.
En este sentido, indicaron que cuando la Fiscalía no ha reclamado esos posibles daños, como es el caso del enterramiento de basuras en La Murada, sí ha sido el Ayuntamiento el que ha ejercido acciones, manteniendo la personación como acusación en el juicio, para reclamar en esa causa dos millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
- El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
- Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
- Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura