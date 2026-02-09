Una barredora municipal impacta contra la terraza de una pizzería en Torrevieja

Un vehículo volcó en la calle del Mar con Ramón Gallud en pleno centro de Torrevieja tras un accidente de tráfico en la tarde de este domingo. Su conductor quedó atrapado en su interior, suspendido del cinturón, lo que pudo evitarle mayores lesiones, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta tres dotaciones del parque de la ciudad culminaron el rescate del accidentado. Para ello, realizaron una extracción segura por la parte posterior del vehículo.

Además, impactó con la terraza de una pizzería, en las inmediaciones del centro cultural Virgen del Carmen, sin que hubiera que lamentar heridos. El restaurante se encontraba bastante concurrido en su interior, aunque afortunadamente no así en la terraza, en una tarde en la que las condiciones meteorológicas no acompañaban como para estar en el exterior, sobre todo por el viento.

Ni alcoholemia, ni heridos en este caso. Fuentes municipales han explicado a este periódico que se trató de una barredora del servicio municipal de limpieza, que enganchó el toldo de la terraza.

Los bomberos tuvieron que acordonar la zona desde las 20 hasta a las 20:39 horas, procediendo también a desmontar parcialmente la infraestructura dañada, ya que por el impacto se había quedado inestable y presentaba riesgo de caída, evitando así el posible peligro para los peatones.

Esa misma tarde se estaba celebrando el Gran Desfile-Concurso Carnaval, con la participación de más de una treintena de comparsas, congregando a miles de personas a lo largo de todo el recorrido, que precisamente incluía estas calles donde se produjo el accidente.

Noticias relacionadas

Finalmente, no hubo que lamentar mayores consecuencias que habrían eclipsado una celebración que ya piensa en la declaración de Interés Turístico Nacional tras el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico en 2021.