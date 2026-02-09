Se desploma un tendido eléctrico en mitad de una calle de una pedanía de Orihuela, y cuatro días después ahí sigue

Un poste de tendido eléctrico se desplomó el jueves, probablemente a causa del fuerte viento, en el Barrio de las Casas Baratas, en la pedanía de El Mudamiento, en el término municipal de Orihuela.

El incidente ocurrió sobre las 14:30 horas, quedando desde entonces, cuatro días después, los cables en mitad de la vía pública.

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Orihuela y también del municipio más cercano, Rafal, procediendo al precinto de la zona afectada.

Sin embargo, aún no se han retirado, una situación que supone "un evidente riesgo para la seguridad" de los residentes, según ha alertado este lunes el PSOE, que también ha criticado "la grave falta de actuación municipal tras la caída de varios cables".

Los cables continúan en mitad de la calle cuatro días después / Información

Los socialistas oriolanos han considerado "absolutamente inadmisible que, varios días después, la situación continúe sin resolverse". Más grave aún, han añadido, es que el suministro eléctrico no haya sido interrumpido, manteniéndose "un peligro real y constante para peatones, vehículos y especialmente para los vecinos del barrio".

Soluciones

Las mismas fuentes han insistido en que "no es normal ni aceptable esta dejadez por parte del Ayuntamiento de Orihuela", porque "hablamos de un problema que afecta a la seguridad ciudadana y que debería haberse solucionado de manera inmediata". Por ello, han exigido actuaciones urgentes y eficaces para retirar los cables y garantizar la seguridad en la zona.

Por último, se han preguntado "de qué sirve presumir de presupuestos millonarios si los servicios esenciales, como las brigadas municipales, no están en condiciones de actuar con rapidez ante situaciones de emergencia", concluyendo que "la gestión municipal debe estar al servicio de las personas y de sus necesidades básicas, y este caso es un claro ejemplo de que algo está fallando", especialmente en las pedanías, que "no pueden seguir siendo las grandes olvidadas del gobierno municipal".