Se desploma un tendido eléctrico en mitad de una calle de una pedanía de Orihuela, y cuatro días después ahí sigue
Los cables continúan cortando un vial en El Mudamiento sin que se haya interrumpido el suministro
Un poste de tendido eléctrico se desplomó el jueves, probablemente a causa del fuerte viento, en el Barrio de las Casas Baratas, en la pedanía de El Mudamiento, en el término municipal de Orihuela.
El incidente ocurrió sobre las 14:30 horas, quedando desde entonces, cuatro días después, los cables en mitad de la vía pública.
Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Orihuela y también del municipio más cercano, Rafal, procediendo al precinto de la zona afectada.
Sin embargo, aún no se han retirado, una situación que supone "un evidente riesgo para la seguridad" de los residentes, según ha alertado este lunes el PSOE, que también ha criticado "la grave falta de actuación municipal tras la caída de varios cables".
Los socialistas oriolanos han considerado "absolutamente inadmisible que, varios días después, la situación continúe sin resolverse". Más grave aún, han añadido, es que el suministro eléctrico no haya sido interrumpido, manteniéndose "un peligro real y constante para peatones, vehículos y especialmente para los vecinos del barrio".
Soluciones
Las mismas fuentes han insistido en que "no es normal ni aceptable esta dejadez por parte del Ayuntamiento de Orihuela", porque "hablamos de un problema que afecta a la seguridad ciudadana y que debería haberse solucionado de manera inmediata". Por ello, han exigido actuaciones urgentes y eficaces para retirar los cables y garantizar la seguridad en la zona.
Por último, se han preguntado "de qué sirve presumir de presupuestos millonarios si los servicios esenciales, como las brigadas municipales, no están en condiciones de actuar con rapidez ante situaciones de emergencia", concluyendo que "la gestión municipal debe estar al servicio de las personas y de sus necesidades básicas, y este caso es un claro ejemplo de que algo está fallando", especialmente en las pedanías, que "no pueden seguir siendo las grandes olvidadas del gobierno municipal".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
- El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
- Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
- Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura