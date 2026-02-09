Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad

Las nevadas y lluvias en la cabecera del río Segura provocadas por el tren de borrascas atlánticas en enero y febrero ha permitido encadenar, por segunda semana consecutiva, incrementos relevantes de volumen de agua reservada en los embalses de la cuenca del Segura.

La última semana de enero registraba la entrada de 47 hectómetros cúbicos y tras las lluvias de las últimas seis jornadas del mes de febrero se han incorporado más de 90 hectómetros concentrados en la cabecera de la demarcación hidrográfica.Con 446 hectómetros cúbicos de agua en sus embalses, la Cuenca del Segura roza ahora el 40 % de su capacidad total, un aumento del 9 % en una semana. Pese a ello continua siendo la cuenca hidrográfica con menos reservas respecto a su capacidad total de reservas hídricas de toda España.

Embalse de la Fuensanta en Yeste, en la cabecera de la cuenca del Segura, en una imagen de archivo / Nacho Gallego

Fuensanta

Especialmente llamativa ha sido la evolución del embalse de La Fuensanta (Yeste), el tercero más grande de la cuenca del Segura, que de presentar prácticamente un nivel de "aguas muertas" en septiembre, estado en el que las reservas no se pueden ni desembalsar al no superar el 10 % de capacidad del pantano que es de 201 hectómetros. A principios de enero se encontraba al 17 % de su capacidad ahora está al 70 % y roza los150 hectómetros.

Durante estas últimas jornadas ha estado recibiendo del orden de 120 metros cúbicos por segundo, lo que multiplica por 40 el caudal que transporta el río en su tramo final de la Vega Baja.

Se trata de unas aportaciones que no se registraban en este embalse albaceteño desde el año 2010 y con contados precedentes en la serie histórica desde que se pusiera en servicio en los años cuarenta del pasado siglo, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Embalses - Nivel de Reservas 💧 Estado de Embalses - Principales 13 Embalses 436.0 Volumen (hm³) 38.2% Sobre 1.140 hm³ 💧 Los embalses La Pedrera, Crevillente y Talave regulan caudales del Trasvase Tajo-Segura (CHS). Embalse Volumen (hm³) Reserva (%) E. Fuensanta 147.5 70.4% E. Cenajo 110.5 25.3% E. La Pedrera 68.1 27.7% E. Camarillas 29.4 82.1% E. Talave 27.6 79.1% E. Puentes 14.4 55.2% E. Algeciras 9.3 20.8% E. Alfonso XIII 7.0 32.5% E. Crevillente 7.0 55.0% E. Argos 6.1 61.1% E. La Cierva 6.0 81.9% E. Santomera 2.6 9.9% E. Pliego 2.2 25.2% 📖 Leyenda ⚠️ Laminación de avenidas y defensa contra inundaciones. 💧 Trasvase Tajo-Segura: La Pedrera, Crevillente y Talave. Fuente: SAH - Confederación Hidrográfica del Segura | 09/02/2026 html

El aumento de los caudales va a tener repercusión directa también, aunque de forma más paulatina, en el embalse del Cenajo, situado en la población manchega de Hellín, justo aguas abajo de Fuensanta, y que es el más grande de la red de embalses del Segura con 445 hectómetros de capacidad y que ahora reserva 110. Está al 25 % de su capacidad.

Embalse de La Fuensanta en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Aportes

La llegada de estos aportes es muy importante porque se trata de recursos propios de la cuenca que deben emplearse exclusivamente para salvar la agricultura de la huerta tradicional de la vegas Alta y Media, en Murcia, y la Vega Baja alicantina. Con estos volúmenes la comisión de desembalse ya podría plantearse reducir las actuales restricciones de riego vigentes desde hace más de un año e incluso eliminarlas.

Desembalse

Las lluvias en la cabecera también provocaron que este fin de semana la CHS tuviera que decidir un desembalse preventivo del azud de Ojós puesto que los embalses de Talave y Camarillas ya se encontraban al 80 % de su capacidad. Algo que ha provocado un aumento visible del caudal del Segura a su paso por Orihuela, Jacarilla, Amoradí, Benejúzar, Formentera del Segura, Benijófar, Rojales y Guardamar.

Espumas

En el caso de Benejúzar y Rolajes ocupando casi el 30 % de la capacidad del cauce del río, y, desafortunadamente, provocando nuevos episodios de acumulación de espumas que algunas comunidades de regantes atribuyen a vertidos incontrolados de aguas residuales y la CHS mantiene que se deben a la turbidez, volumen de agua y concentración de sedimentos por las lluvias.

Los que no cuentan en la suma total

A la hora de valorar las reservas de agua disponibles para el riego en la cuenca del Segura hay que tener en cuenta que de los 33 embalses con los que cuenta la cuenca, 14 se construyeron exclusivamente de "defensa" para evitar el riesgo de inundaciones y avenidas.

Su capacidad de almacenaje se computa en el total de la cuenca (hasta 110 hectómetros) pero no el agua que coyunturalmente pueden embalsar, que no se puede destinar a riego, a lo que se suma que casi siempre se encuentranvacíos.

El embalse de La Pedrera de Orihuela recupera reservas tras los trasvases del invierno y supera los 60 hectómetros / Áxel Álvarez

Se trata de los embalses de Doña Ana (3 hectómetros cúbicos de capacidad), José Bautista (6 hm³), La Risca (2 hm³), Los Charcos (4 hm³), Los Rodeos (14 hm³), Moratalla (5 hm³), Pliego (10 hm³), Santomera (26 hm³), Bayco (9 hm³), Boquerón (13 hm³), Cárcabo (3 hm³), Judío (9 hm³), Moro (6 hm³) y Morrón (0,07 hm³). De hecho, la mayoría de ellos apenas almacenan agua en estos momentos.

Si su capacidad se descontara de la total la cuenca del Segura superaría en estos momentos el 50 % de agua embalsada.

Casi a cero y para crecidas

Estas infraestructuras, integradas en el Plan General de Defensa contra Avenidas de la Confederación Hidrográfica del Segura, operan manteniendo sus desagües de fondo abiertos en condiciones normales y acumulando caudales únicamente durante episodios torrenciales para amortiguar los picos de inundación en una cuenca caracterizada por su régimen hidrológico irregular y su vulnerabilidad a episodios de gota fría. Por ejemplo, el embalse de Santomera, el más grande de estas características fue vaciado a principios de enero para mantener su capacidad de laminación y se vertieron cuatro hectómetros al río, sin que durante una semana se pudiera regar por la salinidad del agua.