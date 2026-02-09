Un accidente de camión en San Isidro deja un herido

Un hombre de 56 años ha resultado herido tras sufrir un accidente en la carretera CV-909 en el término municipal de San Isidro, que conecta el municipio con otras localidades cercanas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso en la mañana de este lunes, a las 8:50 horas, alertando del accidente de un camión.

De inmediato, se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido en el lugar del suceso al conductor, que, debido al impacto, presentaba politraumatismo. Posteriormente, los servicios de emergencia han trasladado al accidentado en la ambulancia de soporte vital avanzado hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela, donde permanece ingresado, sin que por el momento hayan trascendido las causas del accidente.