Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huela de maquinistas AlicanteAlerta amarilla en AlicantePunto ciego adjudicacionesCondiciones Viviendas ProtegidasJornada continua colegiosBad Bunny Super BowlBenidorm Fest
instagramlinkedin

Un accidente de camión en San Isidro deja un herido

Los servicios sanitarios atienden en la CV-909 por politraumatismo a un hombre de 56 años, que ha sido trasladado al Hospital Vega Baja

Puerta de urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela, en una imagen de archivo

Puerta de urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Un hombre de 56 años ha resultado herido tras sufrir un accidente en la carretera CV-909 en el término municipal de San Isidro, que conecta el municipio con otras localidades cercanas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso en la mañana de este lunes, a las 8:50 horas, alertando del accidente de un camión

Noticias relacionadas

De inmediato, se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido en el lugar del suceso al conductor, que, debido al impacto, presentaba politraumatismo. Posteriormente, los servicios de emergencia han trasladado al accidentado en la ambulancia de soporte vital avanzado hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela, donde permanece ingresado, sin que por el momento hayan trascendido las causas del accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
  3. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  4. El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
  5. ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
  6. El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
  7. Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
  8. Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura

Un accidente de camión en San Isidro deja un herido

Un accidente de camión en San Isidro deja un herido

Arranca 'La semana más dulce' de Torrevieja: tartas y pasteles con café o infusión en 9 cafeterías

Arranca 'La semana más dulce' de Torrevieja: tartas y pasteles con café o infusión en 9 cafeterías

Así fue la gala Drag Queen de los carnavales de Torrevieja 2026

La Fiscalía pide al juez que autorice la moción del PSOE para desalojar al PP de la Alcaldía en San Fulgencio

La Fiscalía pide al juez que autorice la moción del PSOE para desalojar al PP de la Alcaldía en San Fulgencio

La Aemet avisa: el viento vuelve a ganar fuerza hoy en Alicante al final del día

La Aemet avisa: el viento vuelve a ganar fuerza hoy en Alicante al final del día

Expertos consideran que la jornada continua dificulta la concentración de los niños durante cinco horas seguidas

Expertos consideran que la jornada continua dificulta la concentración de los niños durante cinco horas seguidas

Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

Más de la mitad de los municipios de Alicante carecen de plan frente a inundaciones

Más de la mitad de los municipios de Alicante carecen de plan frente a inundaciones
Tracking Pixel Contents