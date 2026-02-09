Arranca 'La semana más dulce' de Torrevieja: tartas y pasteles con café o infusión en 9 cafeterías

El calendario gastronómico de 2026 de Torrevieja se inicia de la forma más dulce posible. Del 9 al 15 de febrero se celebra la quinta edición de ‘Pastel y café - La semana más dulce’, donde la repostería local presentará sus creaciones a precios populares.

Un total de nueve establecimientos presentarán sus dulces acompañados de café, té o infusión, con unos precios que estarán entre los 4 y los 8 euros.

Establecimientos de la semana más dulce de Torrevieja

Restaurante HB Torrevieja

La Cantina Food & Drinks

Delicious Bakery La Jijonenca

Kafeina Cafetería

Restaurante Las Columnas

Restaurante El Floridita

Cafetería Ina Expresso

Restaurante Martinis

Restaurante La Mata “Felisa”

“Pastel y Café – La Semana Más Dulce” está organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.