Arranca 'La semana más dulce' de Torrevieja: tartas y pasteles con café o infusión en 9 cafeterías
Hasta el domingo se podrán degustar nuevas creaciones acompañadas de una bebida a precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros
El calendario gastronómico de 2026 de Torrevieja se inicia de la forma más dulce posible. Del 9 al 15 de febrero se celebra la quinta edición de ‘Pastel y café - La semana más dulce’, donde la repostería local presentará sus creaciones a precios populares.
Un total de nueve establecimientos presentarán sus dulces acompañados de café, té o infusión, con unos precios que estarán entre los 4 y los 8 euros.
Establecimientos de la semana más dulce de Torrevieja
- Restaurante HB Torrevieja
- La Cantina Food & Drinks
- Delicious Bakery La Jijonenca
- Kafeina Cafetería
- Restaurante Las Columnas
- Restaurante El Floridita
- Cafetería Ina Expresso
- Restaurante Martinis
- Restaurante La Mata “Felisa”
“Pastel y Café – La Semana Más Dulce” está organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.
