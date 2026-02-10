El agua de la desaladora de Alicante refuerza el abastecimiento de Crevillent y el Taibilla prevé que llegue a Albatera y al bloque logístico de Mercadona

Los más de 30.000 habitantes de Crevillent cuentan desde ahora para el suministro doméstico con una doble garantía de agua tras una inversión de 3,4 millones de euros de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), financiados con Fondos Europeos. En 2024 este municipio superó por primera vez los dos hectómetros anuales de demanda de agua de abastecimiento. Pero tras esta inversión, al agua del principal canal de la Mancomunidad en la provincia se le suma una conexión directa de los recursos hídricos de las plantas desaladoras de Agua Amarga en Alicante.

El Taibilla presentó este martes la infraestructura que lo hace posible, además de avanzar que estudia que estos caudales de agua desalada puedan también abastecer directamente a las poblaciones de Albatera, Catral y San Isidro. En este último municipio se localiza el polígono industrial de La Granadina, zona de un millón de metros cuadrados donde se encuentra uno de los bloques logísticos más importantes de Mercadona en todo el país -700 trabajadores y cien mil metros cuadrados-, además de otras sedes de grandes empresas de distribución alimentaria como Aldi.

Este proyecto de extensión, sin embargo, no figura en el plan de contratación de la Mancomunidad ede 2026. No se plantea, pues, de forma inmediata y, además, el presidente del MCT, Juan Cascales, apuntó a INFORMACIÓN que la entidad se está planteando otras alternativas para la conexión de las plantas alicantinas a la comarca de la Vega Baja. El organismo prevé, eso sí, que su principal inversión en el sistema se realice en esta última comarca: 15 millones de euros para el segundo depósito subterráneo de 60.000 metros cúbicos de capacidad en Vistabella.

La MCT, una entidad pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, garantiza el suministro de agua "de boca" a 1.200.000 habitantes de 35 municipios de la provincia de Alicante, entre ellos las ciudades de Alicante y Elche, las 27 poblaciones de la Vega Baja, con Orihuela y Torrevieja como principales consumidores, además de Santa Pola y San Vicente del Raspeig -la situada más al norte de toda su red-. También llega a tres poblaciones del Medio Vinalopó: Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Además de 43 municipios murcianos y 1,5 millones de habitantes de esa comunidad autonónoma.

A la presentación de la infraestructura acudieron, además de Cascales, el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar (PP).

Esta infraestructura, adjudicada a Arpo Empresa Constructora y que comenzó a construirse en 2023, amplía la disponibilidad de recursos hídricos del municipio, refuerza la redundancia del sistema -cuando pudiera fallar el abastecimiento de agua del canal de Alicante se puede recurrir a los caudales desalados y viceversa- y "mejora la garantía de abastecimiento "en un contexto marcado por los efectos del cambio climático", según señalaba la Subdelegación del Gobierno.

La conexión directa con los recursos hídricos que se encuentran a más de 30 kilómetros ha sido posible gracias a que la canalización previa entre las dos plantas desaladoras alicantinas y el depósito de La Solaneta, desde el que se dota de agua desalada a Elche, se ubica muy cerca del extremo norte del término municipal de Crevillent.

Con lo solo había que proyectar conducciones relativamente menores: una nueva conducción de 1.800 metros lineales hasta uno de los depósitos distribuidores de la red de la Mancomunidad en Crevillent y otra conducción de casi dos kilómetros más hasta los depósitos II y III de la misma red.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, señaló que se trata de una una actuación esencial para reforzar la seguridad hídrica del municipio a través de la extensión del suministro de agua desalada desde la planta de Alicante.

Consumo de Agua MCT - Municipios 💧 Consumo de Agua MCT - Municipios 2024 95.0 Millones m³ 34 Municipios +2.7% Variación media Municipio Consumo 2024 (m³) % Total Variación Alicante 20.559.568 21.6% +24.8% Elche 14.480.357 15.2% -0.7% Orihuela 12.905.337 13.6% +4.6% Torrevieja 10.393.330 10.9% +6.4% San Vicente del Raspeig 4.587.062 4.8% -4.6% Santa Pola 4.306.425 4.5% +2.1% Pilar de la Horadada 2.805.874 3.0% +5.7% Rojales 2.393.226 2.5% +4.0% Guardamar del Segura 2.208.796 2.3% +4.1% Crevillente 2.019.304 2.1% +2.8% Almoradí 1.278.990 1.3% +5.1% San Fulgencio 1.153.882 1.2% +2.6% Aspe 1.135.489 1.2% -0.2% Redován 981.386 1.0% +14.5% Callosa de Segura 922.969 1.0% +1.8% Albatera 855.595 0.9% +0.9% Cox 777.958 0.8% +11.1% Catral 772.676 0.8% +5.3% Benejúzar 661.967 0.7% -1.8% Algorfa 650.618 0.7% +20.5% Dolores 587.457 0.6% +2.0% Bigastro 549.835 0.6% +3.6% Los Montesinos 530.541 0.6% -0.5% Granja de Rocamora 457.595 0.5% +6.7% San Isidro 361.857 0.4% +2.9% Formentera del Segura 343.367 0.4% +15.0% Benijófar 334.262 0.4% +3.6% Rafal 263.897 0.3% +0.0% Jacarilla 219.440 0.2% +2.4% Daya Nueva 215.163 0.2% +8.1% Hondon de las Nieves 211.689 0.2% +1.4% Benferri 204.907 0.2% +0.1% Hondon de los Frailes 182.581 0.2% +0.4% Daya Vieja 99.531 0.1% +26.8% Fuente: Memoria de Gestión MCT 2024 | Total consumo: 95.017.826 m³

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, agradeció el esfuerzo en la construcción de la infraestructura y pidió tanto al subdelegado del Gobierno, como al presidente de la Mancomunidad que el Gobierno no ejecute el recorte del trasvase del Tajo que se deriva de la actualización pendiente de las normas de explotación del acueducto.

Ese cambio normativo que debe llevarse a cabo por la aprobación del plan de cuenca del Tajo en enero de 2023 contempla reducir el volumen de agua a trasvasar con destino para el riego agrícola. No prevé recorte alguno de la que se trasvasa todos los años para el uso de consumo humano, unos cien hectómetros anuales, que son de trasvase prioritario.