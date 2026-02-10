RECURSOS HÍDRICOS
El agua de la desaladora de Alicante refuerza el abastecimiento de Crevillent y el Taibilla prevé que llegue a Albatera y al bloque logístico de Mercadona
La Mancomunidad ha invertido 3,4 millones de euros en una infraestructura que garantiza el suministro a 30.000 habitantes en caso de avería de su red convencional
Los más de 30.000 habitantes de Crevillent cuentan desde ahora para el suministro doméstico con una doble garantía de agua tras una inversión de 3,4 millones de euros de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), financiados con Fondos Europeos. En 2024 este municipio superó por primera vez los dos hectómetros anuales de demanda de agua de abastecimiento. Pero tras esta inversión, al agua del principal canal de la Mancomunidad en la provincia se le suma una conexión directa de los recursos hídricos de las plantas desaladoras de Agua Amarga en Alicante.
Mancomunidad
El Taibilla presentó este martes la infraestructura que lo hace posible, además de avanzar que estudia que estos caudales de agua desalada puedan también abastecer directamente a las poblaciones de Albatera, Catral y San Isidro. En este último municipio se localiza el polígono industrial de La Granadina, zona de un millón de metros cuadrados donde se encuentra uno de los bloques logísticos más importantes de Mercadona en todo el país -700 trabajadores y cien mil metros cuadrados-, además de otras sedes de grandes empresas de distribución alimentaria como Aldi.
Plan de Contratación
Este proyecto de extensión, sin embargo, no figura en el plan de contratación de la Mancomunidad ede 2026. No se plantea, pues, de forma inmediata y, además, el presidente del MCT, Juan Cascales, apuntó a INFORMACIÓN que la entidad se está planteando otras alternativas para la conexión de las plantas alicantinas a la comarca de la Vega Baja. El organismo prevé, eso sí, que su principal inversión en el sistema se realice en esta última comarca: 15 millones de euros para el segundo depósito subterráneo de 60.000 metros cúbicos de capacidad en Vistabella.
La MCT, una entidad pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, garantiza el suministro de agua "de boca" a 1.200.000 habitantes de 35 municipios de la provincia de Alicante, entre ellos las ciudades de Alicante y Elche, las 27 poblaciones de la Vega Baja, con Orihuela y Torrevieja como principales consumidores, además de Santa Pola y San Vicente del Raspeig -la situada más al norte de toda su red-. También llega a tres poblaciones del Medio Vinalopó: Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Además de 43 municipios murcianos y 1,5 millones de habitantes de esa comunidad autonónoma.
Presentación
A la presentación de la infraestructura acudieron, además de Cascales, el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar (PP).
Esta infraestructura, adjudicada a Arpo Empresa Constructora y que comenzó a construirse en 2023, amplía la disponibilidad de recursos hídricos del municipio, refuerza la redundancia del sistema -cuando pudiera fallar el abastecimiento de agua del canal de Alicante se puede recurrir a los caudales desalados y viceversa- y "mejora la garantía de abastecimiento "en un contexto marcado por los efectos del cambio climático", según señalaba la Subdelegación del Gobierno.
La Soleneta
La conexión directa con los recursos hídricos que se encuentran a más de 30 kilómetros ha sido posible gracias a que la canalización previa entre las dos plantas desaladoras alicantinas y el depósito de La Solaneta, desde el que se dota de agua desalada a Elche, se ubica muy cerca del extremo norte del término municipal de Crevillent.
Con lo solo había que proyectar conducciones relativamente menores: una nueva conducción de 1.800 metros lineales hasta uno de los depósitos distribuidores de la red de la Mancomunidad en Crevillent y otra conducción de casi dos kilómetros más hasta los depósitos II y III de la misma red.
El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, señaló que se trata de una una actuación esencial para reforzar la seguridad hídrica del municipio a través de la extensión del suministro de agua desalada desde la planta de Alicante.
La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, agradeció el esfuerzo en la construcción de la infraestructura y pidió tanto al subdelegado del Gobierno, como al presidente de la Mancomunidad que el Gobierno no ejecute el recorte del trasvase del Tajo que se deriva de la actualización pendiente de las normas de explotación del acueducto.
Ese cambio normativo que debe llevarse a cabo por la aprobación del plan de cuenca del Tajo en enero de 2023 contempla reducir el volumen de agua a trasvasar con destino para el riego agrícola. No prevé recorte alguno de la que se trasvasa todos los años para el uso de consumo humano, unos cien hectómetros anuales, que son de trasvase prioritario.
Un mix cada vez más inclinado a la desalación
El agua desalada supondrá el 42,1% del total de la que reciban este año 2026 los municipios del centro y sur de la provincia cuyo abastecimiento depende de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). Como avanzó INFORMACIÓN, en los últimos ejercicios los recursos desalados para suministrar agua a los hogares se habían colocado a la par que los envíos del acueducto Tajo-Segura. Pero los informes de la Mancomunidad situaron la producción del agua del mar como la principal ya en 2024 y desde entonces la distancia en el porcentaje total entre esta fuente de recursos hídricos y la que se recibe procedente del trasvase se va haciendo cada vez mayor a favor de la primera.
La tendencia se hace más acusada en las previsiones de la MCT para 2026, y la dependencia de este recurso, ilimitado pero que requiere de un coste energético muy importante también. Y no es que el caudal del trasvase destinado al agua de «boca» haya disminuido. Siempre se ha situado estable entre los 90 y los 100 hectómetros anuales en los últimos ejercicios. Lo que ha cambiado es la demanda, que se asume generando más agua desalada.
El volumen de agua desalada será de 97,89 hm³ combinados (64,65 hm³ producidos en las desaladoras de la MCT en San Pedro del Pinatar y las plantas de Agua Amarga en Alicante, y los 33,24 hm³ de Acuamed de Torrevieja y Mutxamel).
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable
- ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
- El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo