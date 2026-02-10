El Gobierno niega al Consell ayuda para modernizar las depuradoras de Orgegia y Rincón de León de Alicante tras perderse los fondos europeos

El Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado la petición de la Generalitat de eximir del pago del IVA los proyectos de modernización de las plantas depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León en Alicante. La solicitud la realizó el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, el pasado mes de noviembre al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuando los plazos para cumplir con la financiación europea que permitiría ejecutar el ambicioso proyecto valorado en 330 millones ya eran imposibles de cumplir porque la iniciativa que carecía de proyecto de ejecución aprobado y debería estar en marcha en junio de este año. Algo materialmente imposible para una inversión de esta envergadura.

Plazos

Ante la premura de los plazos, el conseller Barrachina solicitaba en esa misiva la firma de un convenio para acometer este proyecto de reutilización de aguas para el regadío de las depuradoras conocido como "Vertido Cero", además de ayudas directas para financiarlo

Los fondos Next Generation destinados a evitar el vertido al mar de un gran volumen de agua residual depurada, hasta 27 hectómetros año, y recuperar al menos 18 hectómetros anuales con destino a la agricultura ya se han perdido. Estos fondos los ortogaba Europa, los recibía, tramitaba y fiscalizaba el Gobierno, y los empleaba, en este caso, la Generalitat.

La responsabilidad de que se hayan perdido es compartida. Mientras que el Consell ha reprochado en el último año la total falta de respaldo del Gobierno, también a la hora de responder a las modificaciones y alegaciones al proyecto, quienes desarrollaron el Plan Vertido Cero durante el anterior mandato de la Generalitat han acusado a la actual Administración autonómica de paralizar su tramitación "y dejarlo en un cajón", lo que ha provocado que se agotara el plazo que exige la UE.

Exención

La Generalitat, que comenzó a impulsar la iniciativa bajo mandato del Botànic en 2022, elaboró los anteproyectos y proyectos básicos. En la carta del Consell proponía que la Generalitat aportara los 154 millones que supone el acondicionamiento de una de las dos depuradoras, pero asumiendo el Gobierno Central una parte del IVA (28 millones) que la UE excluye de las ayudas del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta parte exenta, solicitaba Barrachina, debía estar financiada, "de manera equilibrada, por la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica".

Pero el Ministerio, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, ha denegado tal solicitud porque sería aplicar una exención al margen de la legislación. Además, la construcción y mejora de las depuradoras es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Gobierno emplaza a la Generalitat a aplazar la ejecución a la nueva fase de planificación hidrológica ahora en tramitación, que comprende el periodo 2028-2032, y captar nuevos programas de subvención como los fondos Feder.

Directiva marco

Morán explica que la directiva Marco del Agua establece que los estados miembros deben tener en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, algo que también recoge la Ley de Aguas, cuyo "objetivo último es garantizar una gestión correcta, eficiente y sostenible del recurso". En las circunstancias actuales, señala el secretario de Estado en respuesta a la carta al conseller y portavoz del Consell, la aplicación de una exención a este principio, tal como se plantea en el escrito, "no solo resulta muy compleja desde el punto de vista procedimental, sino que además exige la concurrencia de circunstancias verdaderamente excepcionales".

Morán, en una respuesta notificada el pasado 6 de febrero, sugiere al conseller que la vía más adecuada para avanzar en estos dos proyectos pasa por valorar en el marco del nuevo ciclo de planificación (hidrológica) su posible inclusión, "bien en el programa operativo Feder 2021-2027, bien en los nuevos instrumentos de financiación que pueda poner en marcha la Unión Europea". Entre ellos, destaca Morán, el desarrollo de la nueva estrategia de resiliencia hídrica que "contempla la reutilización del agua como uno de los pilares".

Aunque el Miteco no lo cita en su respuesta la Generalitat también puede optar por una financiación ordinaria, a través de un convenio con el Estado, en la que sí se fijen unas condiciones negociadas como excepción entre ambas partes.

En esa respuesta a la misiva de Barrachina el alto cargo del Miteco reitera, "en primer lugar", el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "con todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos en el Levante". Morán señala, además, el hecho de que el Ministerio está en este momento comprometido con la recuperación de la zona afectada por la DANA "con cuantiosas inversiones que cuentan con prioridad absoluta en nuestros programas presupuestarios".

Pionero

Esta iniciativa, que comenzó su andadura en 2022, tiene un doble objetivo: evitar con un proyecto pionero y con tecnología avanzada el vertido al mar de un gran volumen de agua residual depurada de las estaciones de Monte Orgegia y Rincón de León, que aunque regenerada, tiene un impacto importante en el medio marino de la bahía de Alicante y al mismo tiempo reutilizar esos caudales para el regadío.

En torno a 19,5 de los 28 hectómetros de agua depurada que asumen anualmente ambas instalaciones terminan en la bahía, mientras ahora solo se reutilizan 8,2. El proyecto contempla que en vez de llegar al mar, estos hectómetros sean reutilizados en la agricultura.

Usuarios del Vinalopó y Margen Izquierda

Se trataría de emplear un proceso de desalación de aguas depuradas pionero desde el punto de vista de calidad del recurso hídrico, en el que se pretende elevar con energía solar los volúmenes a depurar y emplear la presión por gravedad de bajada desde mayor cota en el proceso de ósmosis inversa sin necesidad de más energía.

El agua producida mediante este sistema sería de gran calidad para el uso agrícola. También contempla la construcción de un tanque de tormentas en el tramo final del barranco de las Ovejas para evitar el vertido al mar de la contaminación difusa arrastrada por el cauce en caso de lluvias torrenciales.

Las aguas así tratadas se destinarían a las dos principales comunidades de regantes de la provincia de Alicante, que son además dos de las más importantes de España: la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río Segura. Ambas suman más de 40.000 hectáreas de riego.