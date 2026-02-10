Orihuela ya tiene nueva Armengola: la contrabandista Pilar Hernández Gutiérrez

Las fiestas de la Reconquista de Orihuela ya tienen nueva Armengola: Pilar Hernández Gutiérrez, de la comparsa Contrabandistas, que vuelve a contar con este importante nombramiento después de 23 años -la última en sus filas fue Pilar Murcia Mojica, en 2003-.

Toma el relevo como máxima representante de los Moros y Cristianos a la bailarina Ana Belén Navarro, de Moros Musulmanes Escorpiones, que se despidió de su cargo con el pregón del Mercado Medieval, que tuvo que retrasarse unas horas por la suspensión del evento por la alerta naranja por fuertes rachas de viento.

Como es tradicional, una llamada de teléfono ha comunicado el nombramiento a la elegida. Poco después se abría la puerta para recibir a la heroína de la ciudad, con un atronador aplauso de la familia festera.

Flanqueada por los embajadores Moro, Francisco Sánchez, y Cristiano, Eduardo Nortes, y por la junta directiva central, la nueva Armengola ha disfrutado en la noche de este martes de su primer acto oficial en la Casa de la Fiesta Domingo Espinosa Albertus, una vez que presidentes de comparsas y delegados en la junta central han ratificado en asamblea la propuesta realizada por el presidente de la Asociación de Fiestas Santas Justa y Rufina, Enrique Riquelme.

Pilar Hernández Gutiérrez, de la comparsa Contrabandistas / Información

Trayectoria

Nacida el 22 de mayo de 1981, Pilar Hernández Gutiérrez es contrabandista desde los tres años. Fue Abanderada Infantil en 1990 y forma parte de la Fila Goyescas desde su fundación. En la actualidad forma parte de la junta directiva de la comparsa como vocal y también colabora con la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina en la coordinación de desfiles y protocolo. Casada con Jonay Sanabria, es madre de dos hijas, Nayra y Adriana, a quienes ha inculcado su pasión por la Fiesta y de las que se siente profundamente orgullosa: "Son mi legado festero", confiesa.

Con sus dos hijas también participa en la Semana Santa, formando parte de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús. A nivel profesional, es diplomada en Turismo y trabaja en Hidraqua desde el año 2006. Asegura que ser Armengola "es un orgullo, aunque he de reconocer que también da vértigo", y añade que sabe de antemano que va a contar con el apoyo de muchas personas para preparar estas fiestas tan especiales.

Riquelme ha dado la enhorabuena a la nueva Armengola, a la que ha deseado un año repleto de nuevas experiencias como máxima representante de la Fiesta. "Contará con el cariño tanto de personas del mundo festero como de entidades, asociaciones y vecinos y vecinas de Orihuela que a nivel particular conocen y destacan el significado de representar a la heroína cuya leyenda tan arraigada está en nuestra ciudad", ha concluido.

De leyenda

Orihuela instituyó el nombramiento de la Armengola hace 35 años, convirtiéndose en uno de los más representativos y singulares de los Moros y Cristianos y participando en todos los actos ligados a las fiestas. Su figura recrea una fábula de tradición oral ligada a la llegada de las tropas cristianas de Jaume I a la ciudad y la salida de los musulmanes.

La leyenda narra la acción heroica de la Armengola cristiana, que hizo valer su confianza como nodriza del alcaide musulmán del castillo Benzaddón para poner sobre aviso a los cristianos del Rabal Roig de una matanza segura urdida por los reyes moros de Granada y Murcia días antes de que el ejército cristiano entrase en la ciudad. De ahí surgiría una rebelión mudéjar con la ayuda sobrenatural de los luceros de las Santas Justa y Rufina.

Esta historia tiene una vinculación lejana con un hecho histórico. En 1264 o 1265 desaparece el gobierno musulmán cuando Jaime I impulsó una campaña militar en Orihuela tras una sublevación mudéjar, algo que sí se corresponde con el 17 de julio y con la población cristiana protegida en el interior del castillo hasta la llegada del rey.