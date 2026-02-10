Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios vivienda protegidaDimisión BarcalaAnálisis ToniViviendas protegidasObras CAMP Santa FazAlicante subida temperaturasBarcala prohíbe viviendaFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego de Orihuela y Murcia

La operación se salda por el momento con cuatro detenidos que "engordaban" las máquinas recreativas y posteriormente las forzaban para sustraer el dinero

Uno de los robos se produjo en un salón de juegos de La Campaneta

Uno de los robos se produjo en un salón de juegos de La Campaneta / Policía Nacional

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego, que se desplazaba de forma itinerante por la Región de Murcia y por la provincia de Alicante -uno de los robos fue realizado en un establecimiento de La Campaneta, una pedanía de Orihuela-. Utilizaban la técnica conocida como "stacker" para "engordar" las máquinas recreativas, aumentando el dinero acumulado y forzando posteriormente los cajetines sustrayendo grandes cantidades de dinero en efectivo.

Inicio

La investigación se inició el pasado año cuando los agentes recibieron la información de la presencia de este grupo criminal que había comenzado su actividad ilícita en varios salones de juego de Molina de Segura y Murcia, logrando sustraer dinero por valor de más de 20.000 euros y causar importantes daños en las máquinas.

Cómo actuaban

Los agentes pudieron determinar la participación de cada uno de los miembros de en la acción delictiva: desde el autor intelectual encargado de elaborar el plan, reclutar a los miembros y ganarse la confianza de trabajadores de los salones, hasta la persona encargada de "engordar" las máquinas, pasando por los especialistas en forzar los cajetines del dinero con una herramienta específica o incluso el encargado del vehículo para garantizar la huida del lugar del robo con total seguridad para los miembros del entramado criminal.

Además, el grupo criminal realizaría un estudio previo del salón en el que posteriormente actuaría, fijándose en la ubicación de las máquinas de apuestas, así como en los empleados del local y su horario de trabajo, seleccionando el momento más idóneo e incluso contactando previamente con el trabajador más adecuado para ofrecerle su participación en la comisión del delito a cambio de un pago en efectivo de 5.000 euros.

Detenciones

Hasta el momento la Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de este entramado criminal, imputándoles delitos de robos con fuerza y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición judicial y manteniendo abierta la investigación para el esclarecimiento de otros delitos similares cometidos y la detención de todos los implicados.

Noticias relacionadas

Técnica "stacker"

El método del engorde de "stacker" o cebado de máquinas de juego consiste en iniciar una sesión de juego en una máquina introduciendo billetes en efectivo y recuperar el importe en forma de ticket sin realizar apuesta alguna. Ese ticket se cobra en un cajero del mismo establecimiento y el dinero vuelve a ser introducido en el terminal una y otra vez hasta cebar la máquina acumulando una gran cantidad de dinero, para después manipularla con una herramienta metálica y obtener el dinero depositado en el cajetín, que en realidad es el dinero propiedad del establecimiento y que se ha intercambiado por los diferentes tickets.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
  3. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  4. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  5. El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
  6. La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable
  7. ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
  8. El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo

Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales: "Hemos llegado al límite"

Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales: "Hemos llegado al límite"

Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego de Orihuela y Murcia

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego de Orihuela y Murcia

Estos son los requisitos para no pagar tasas en las universidades de Alicante

Estos son los requisitos para no pagar tasas en las universidades de Alicante

El PP de Orihuela desmiente al PSOE: los cables caídos en El Mudamiento son de telecomunicaciones y no suponen riesgo para los vecinos

El PP de Orihuela desmiente al PSOE: los cables caídos en El Mudamiento son de telecomunicaciones y no suponen riesgo para los vecinos

Se avecina nueva huelga de médicos: estas son las fechas

Se avecina nueva huelga de médicos: estas son las fechas

¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?

¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?

La Aemet confirma que vuelve el calor a Alicante: 24ºC y alerta amarilla por viento

Tracking Pixel Contents