La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego de Orihuela y Murcia

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego, que se desplazaba de forma itinerante por la Región de Murcia y por la provincia de Alicante -uno de los robos fue realizado en un establecimiento de La Campaneta, una pedanía de Orihuela-. Utilizaban la técnica conocida como "stacker" para "engordar" las máquinas recreativas, aumentando el dinero acumulado y forzando posteriormente los cajetines sustrayendo grandes cantidades de dinero en efectivo.

Inicio

La investigación se inició el pasado año cuando los agentes recibieron la información de la presencia de este grupo criminal que había comenzado su actividad ilícita en varios salones de juego de Molina de Segura y Murcia, logrando sustraer dinero por valor de más de 20.000 euros y causar importantes daños en las máquinas.

Cómo actuaban

Los agentes pudieron determinar la participación de cada uno de los miembros de en la acción delictiva: desde el autor intelectual encargado de elaborar el plan, reclutar a los miembros y ganarse la confianza de trabajadores de los salones, hasta la persona encargada de "engordar" las máquinas, pasando por los especialistas en forzar los cajetines del dinero con una herramienta específica o incluso el encargado del vehículo para garantizar la huida del lugar del robo con total seguridad para los miembros del entramado criminal.

Además, el grupo criminal realizaría un estudio previo del salón en el que posteriormente actuaría, fijándose en la ubicación de las máquinas de apuestas, así como en los empleados del local y su horario de trabajo, seleccionando el momento más idóneo e incluso contactando previamente con el trabajador más adecuado para ofrecerle su participación en la comisión del delito a cambio de un pago en efectivo de 5.000 euros.

Detenciones

Hasta el momento la Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de este entramado criminal, imputándoles delitos de robos con fuerza y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición judicial y manteniendo abierta la investigación para el esclarecimiento de otros delitos similares cometidos y la detención de todos los implicados.

Técnica "stacker"

El método del engorde de "stacker" o cebado de máquinas de juego consiste en iniciar una sesión de juego en una máquina introduciendo billetes en efectivo y recuperar el importe en forma de ticket sin realizar apuesta alguna. Ese ticket se cobra en un cajero del mismo establecimiento y el dinero vuelve a ser introducido en el terminal una y otra vez hasta cebar la máquina acumulando una gran cantidad de dinero, para después manipularla con una herramienta metálica y obtener el dinero depositado en el cajetín, que en realidad es el dinero propiedad del establecimiento y que se ha intercambiado por los diferentes tickets.