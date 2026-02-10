El PP de Orihuela desmiente al PSOE: los cables caídos en El Mudamiento son de telecomunicaciones y no suponen riesgo para los vecinos

El grupo municipal del PP de Orihuela ha desmentido "de forma rotunda" las informaciones difundidas por el PSOE sobre los hechos ocurridos tras la caída de un tendido en el barrio de Casas Baratas, en la pedanía de El Mudamiento, ya que, según los populares, no se trataba de cables eléctricos, sino de instalaciones de telecomunicaciones de una empresa privada, que no entrañan riesgo alguno para la seguridad de los vecinos.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha realizado una rueda de prensa este martes, un día después de que los socialistas denunciaran la situación, para explicar que el incidente se produjo el pasado jueves a mediodía como consecuencia del fuerte viento y que la actuación fue inmediata. "En cuanto se tuvo conocimiento, la pedánea de El Mudamiento, María Teresa Rech, se desplazó al lugar inmediatamente y avisó a la Policía Local, que en cuestión de minutos balizó y precintó el vial, garantizando la seguridad de peatones y vehículos", ha señalado.

El edil ha insistido en que los cables caídos no corresponden al suministro eléctrico, por lo que no fue necesario interrumpir ningún servicio. "Hablar de riesgo eléctrico o de peligro constante no se ajusta a la realidad y genera una alarma injustificada entre los vecinos", ha indicado.

En cuanto a la retirada del cableado, Valverde ha recordado que no es competencia del Ayuntamiento, sino de las empresas propietarias de las instalaciones de telecomunicaciones, a las que se avisó de forma inmediata tras asegurar la zona. Desde entonces, ha insistido, el Consistorio ha reiterado el aviso para que se complete la retirada definitiva del tendido.

Por ello, ha rechazado las acusaciones de inacción vertidas por el PSOE, subrayando al mismo tiempo que la prioridad en cualquier incidencia es garantizar la seguridad, algo que se hizo desde el primer momento mediante el precinto y la señalización del vial: "Confundir a la ciudadanía diciendo que el Ayuntamiento no actúa, cuando la zona está controlada y se trata de una infraestructura privada, es una forma irresponsable de hacer política".

El incidente se produjo en la calle San Antonio con Felipe II, un vial que la mitad es oriolano y otra parte pertenece a Rafal, donde gobierno el PSOE, preguntándose Valverde si la inacción apuntada por el grupo socialista también se hace extensible al municipio vecino.

En cualquier caso, cinco días después el cableado sigue obstaculizando la vía.

Servicios municipales

Asimismo, el concejal ha puesto en valor el trabajo de los servicios municipales durante los días de alerta por viento, destacando que las brigadas municipales de alumbrado, parques y jardines y limpieza viaria han estado coordinadas con Policía Local y Protección Civil y Emergencias y pendientes de todas las incidencias que se han ido produciendo en el municipio resolviéndolas con rapidez, hasta el punto de que muchos vecinos se han encontrado cada mañana con los problemas ya solucionados sin percatarse y sin que afortunadamente se haya producido ningún percance personal.

Por último, Valverde ha apelado al rigor y a la responsabilidad política. "No se trata de ser expertos en electricidad, sino de informarse y contrastar antes de realizar afirmaciones que generan inquietud innecesaria entre los vecinos. La seguridad ciudadana se gestiona con hechos, coordinación y responsabilidad, y pido al PSOE que abandone el alarmismo y contribuya a trasladar información veraz y contrastada", ha concluido.

Este periódico preguntó al Ayuntamiento por los hechos tras el comunicado del PSOE, sin obtener respuesta.