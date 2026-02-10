Proyectan una subestación eléctrica en San Isidro sobre terreno inundable

Una empresa proyecta una nueva subestación eléctrica en San Isidro para abastecer a toda la comarca con un presupuesto de 8,6 millones de euros. Según la documentación de la solicitud de autorización previa y la declaración de utilidad pública, que sale a exposición para presentar alegaciones, se sitúa en una parcela de 6.432 metros cuadrados en la partida El Saladar, mientras que el tendido eléctrico atraviesa el paraje Los zanjones y el término de Crevillent.

Los terrenos, sobre suelo no urbanizable protegido (forestal, paisajística y medioambiental), lindan al sur con una zona urbanizada (actual cementerio), cerca del polígono, entre la A-7 y el trazado del AVE y junto al azarbe de la Algüeda o de la Rambla, íntegramente en zona sometida a riesgo de inundabilidad de tipo geomorfológico de acuerdo con el Patricova.

Miguel Ángel Pavón, vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), apunta que no afecta al humedal del Saladar de San Isidro, aunque los terrenos forman parte del Paisaje de Relevancia Regional de la Huerta de la Vega Baja del Segura y de un corredor territorial terrestre definido en la versión inicial del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja.

Además, subraya que habría que ver si el trazado del tendido eléctrico de la subestación, con dos tramos aéreos, afectarían a las aves por colisión o electrocución.

El proyecto, denominado Granadina, contempla un plazo de ejecución de la obra de 31 meses a partir de la obtención de todas las autorizaciones.

Ubicación del proyecto y clasificación del suelo / Información

Crecimiento

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes -Iberdrola Distribución Eléctrica- justifica su propuesta en que hay una necesidad de aumento de potencia para asegurar el suministro eléctrico y su calidad en la comarca, facilitando "el crecimiento en un entorno en plena expansión y atender las posibles nuevas peticiones de suministro, en un enclave con elevada densidad de circulación de vehículos y densidad de población media".

No en vano, se añade en el proyecto, la actual red de distribución y la planificada hasta 2027 no son suficientes para atender al crecimiento previsto, con una clara tendencia al alza de la demanda influenciada en gran medida por los distribuidores conectados a la red de i-DE en los municipios de Albatera y Catral. Asimismo, prosigue, existe un incremento de la actividad empresarial del polígono industrial de La Granadina, con infraestructuras de especial importancia logística, contribuyendo así al "crecimiento económico de la zona y a la competitividad de los sectores productivos a través de un suministro en condiciones".

Además, indica que se registran problemas de potencia no garantizada, incluso en ciertos escenarios en operación normal de red, sin olvidar que hay previsiones de crecimiento de las subestaciones colindantes -sobre todo en Jacarilleta, Orihuela, Rocamora y Rojales-.

Con esta construcción, concluye la propuesta, las subestaciones colindantes reducirán sus niveles de carga, que "se encuentran por encima de los niveles previstos en los manuales técnicos de arquitectura de red", así como reducir las pérdidas de distribución de energía.

Inundación

En cuanto a su desarrollo sobre zonas con riesgo de inundación geomorfológico -en este nivel de peligrosidad el Patricova identifica diferentes procesos como un indicador de la presencia de inundaciones históricas-, el documento afirma que "San Isidro se encuentra íntegramente en una zona de peligrosidad geomorfológica, por lo que no es posible que discurra por una zona de menor peligrosidad de inundación".

Para poder conectar esta nueva subestación a la red existente se plantea una nueva línea de doble circuito, de 2.095 metros e íntegramente aérea, que entronque en la actual Rocamora-Elche Sur, siendo esto un condicionante para elegir la ubicación, teniendo en cuenta que "discurra por un trazado que minimice posibles afecciones".

Subestación proyectada (abajo) y tendido aéreo (en rojo) / Información

Ubicaciones

En este sentido, se barajaron tres posibles emplazamientos. Así, uno de ellos se descartó por la longitud de las conexiones era la más larga de las tres alternativas y se cruzaba con otros servicios e infraestructuras. Otro, aunque en línea recta, requería un recorrido en paralelo a la rambla, por lo que finalmente optaron por la ubicación más próxima, aunque cercana a edificaciones, pero "cumpliendo con todas las distancias reglamentarias".

Posible emplazamientos, optando por la alternativa 3 / Información

En este punto, se incluye un anexo con el análisis de las emisiones magnéticas en el entorno inmediato de la subestación eléctrica, concluyendo que "en las condiciones más desfavorables de funcionamiento, los límites de radiación emitidos están muy por debajo de los establecidos en la normativa nacional e internacional".

Evaluación ambiental

La mercantil presentó en enero y abril del año pasado la solicitud de autorización de las instalaciones. Antes, en diciembre de 2024, requirió a la dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental determinar la necesidad de evaluación de impacto ambiental, concluyendo que no se interceptan espacios Red Natura 2000, humedales o espacios con cualquier otra figura de protección, ni se localiza a menos de 200 metros de población o 100 de viviendas aisladas.

El informe también determina que la línea no se desarrolla sobre zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución. Con todo, la conselleria apunta que en la memoria presentada no se especifica el trazado de las líneas de media tensión. No obstante, prosigue, la previsión es ejecutarlas de manera soterrada por caminos existentes que no discurran por espacios naturales con figuras de protección ni elementos de la infraestructura verde declarada. Así, resuelve que el proyecto no será objeto de evaluación de impacto ambiental.

Noticias relacionadas

Con todo, en la documentación actual, que incluye solicitud de autorización a la Confederación Hidrográfica del Segura, se apuesta por un trazado aéreo ante la imposibilidad de que las líneas sean subterráneas, "atendiendo a todos los condicionantes, tanto ambientales como urbanísticos", ya que "en las inmediaciones se encuentra el Azarbe de la Rambla, continuidad del Azarbe del Convenio, además de otras muchas acequias, algunas de las cuales están actualmente en desuso, que complicarían la conexión en subterráneo de la nueva línea de alimentación a la subestación", concluye.