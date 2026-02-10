El PSOE acusa al bipartito de Orihuela de constituir la Comisión de Reclamaciones solo para "repartirse dinero"

El bipartito de PP y Vox de Orihuela ha convocado la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones para este martes con el único objeto, según el PSOE, de constituirla para cobrar los complementos económicos, votando los cargos de presidencia y vicepresidencia, que están retribuidos con 3.000 y 1.500 euros.

Se trata de la única comisión que la normativa obliga a constituir para poder dar respuesta en plazo a las quejas y sugerencias de la ciudadanía, aunque se conforma cuando han transcurrido dos años y medio de mandato. "Llegan tarde, y sin informes de lo que va de gobierno", ha señalado la edil María García, que ha criticado "la falta de seriedad en la convocatoria", puesto que "la única preocupación de PP y Vox es cómo repartirse los fondos públicos a través de estos nombramientos remunerados, en lugar de utilizar este espacio para resolver los problemas reales de los oriolanos".

A su juicio, "es lamentable que, después de dos años y medio de gobierno, el único interés con esta comisión es repartirse el dinero", porque "ni siquiera se han molestado en incluir en el orden del día temas de interés para los ciudadanos, como el nombramiento del Defensor del Pueblo, una figura fundamental para proteger los derechos de la gente, o la rendición de cuentas sobre las quejas y reclamaciones que los ciudadanos llevan presentando durante años y que siguen sin ser resueltas".

Además, ha acusado al Partido Popular de "favorecer a sus socios, y es que hemos de recordar que la misma edil que ahora cobrará 3.000 euros más al año ha intentado suplir este órgano colegiado con el Observatorio de Opinión, que nos ha costado 50.000 euros", en referencia a la concejala de Participación Ciudadana, Anabel García (Vox).

"Si el PP mandase en el gobierno, les habría instado a convocar este órgano, que sale más barato y del que tendríamos gratis la información cada tres meses, pero eso no les sirve para el autobombo", ha añadido la edil socialista.

Cumplir la ley

En palabras de García, "además de poder cobrar los complementos, esta improvisada convocatoria es para evitar que multen al Ayuntamiento al no cumplir con la ley y que instituciones como el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges dejen de remitir quejas de la gente a la que se le está vulnerando el derecho a respuesta, y algo más grave: la no contestación a estas quejas supone que se declare el silencio administrativo y que esto obligue al Ayuntamiento a tener que acudir a los juzgados o a pagar indemnizaciones sin más".

Por último, el PSOE ha exigido que, si se van a destinar recursos públicos a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, se convoque en los próximos días con un orden del día claro y que se realicen los informes trimestrales que la ley exige para saber cómo se gestionan las quejas ciudadanas, cuántas se resuelven y cuántas se quedan sin respuesta. "La gente está cansada de promesas vacías y de ver cómo el dinero de todos se desperdicia en políticas ineficaces y en intereses partidistas", ha concluido García.