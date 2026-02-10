El PSOE de Torrevieja reclama modificar el decreto para adjudicar las viviendas públicas del Plan Vive para evitar adjudicaciones fraudulentas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, Bárbara Soler reclamó que la modificación del decreto del Consell de 10 de diciembre de 2024 que regula el acceso a las viviendas del Plan VIVE para permitir que las viviendas públicas sean realmente asequibles y evitar situaciones "escandalosas como las ocurridas recientemente en Alicante (con adjudicaciones de pisos protegidos a cargos públicos y funcionarios) y que no pueden permitirse ni repetirse en Torrevieja”.

El Ayuntamiento cedió a la Generalitat varias parcelas de suelo municipal para incorporarlas al Plan Vive con capacidad para levantar hasta 800 viviendas. La mayor parte en el plan urbanístico de La Hoya y el resto en la Manguilla, junto a la playa de La Mata.

Puede volver a ocurrir

Soler señaló en rueda de prensa que, más allá de las investigaciones abiertas sobre los procesos de adjudicación, es necesario actuar sobre el origen del problema. “Si no se cambian los criterios del decreto, esto puede volver a ocurrir, porque el problema no es solo cómo se adjudican las viviendas, sino quién puede optar a ellas”, afirmó.

La portavoz socialista criticó que la normativa eleve el umbral de acceso hasta 6,5 veces el IPREM en 14 pagas, permitiendo que personas con ingresos anuales de hasta 54.000 euros, e incluso 66.000 euros en determinados casos, puedan beneficiarse de estas promociones. “Estamos hablando de unas rentas que nada tienen que ver con la realidad de la mayoría de vecinos y vecinas de Torrevieja que hoy no pueden acceder a una vivienda”, ha subrayado.

Mercado libre

Otro de los aspectos que destacó Soler es la falta de una protección permanente de las viviendas del Plan VIVE. “No tiene ningún sentido que viviendas construidas sobre suelo público y con ayudas públicas puedan descalificarse y pasar al mercado libre”, ha advertido, añadiendo que esta situación abre la puerta a la especulación. “Comprar barato con dinero público para vender caro en el futuro no es política de vivienda, es hacer negocio”.

Desde el Grupo Municipal Socialista alertan de que este modelo supone la pérdida de suelo público y agrava el problema estructural de acceso a la vivienda en el municipio. “Así no se soluciona el problema de la vivienda en Torrevieja, se empeora”, afirmó Soler.

D. Pamies

Por todo ello, el PSPV-PSOE de Torrevieja exige la modificación del Decreto del Plan VIVE para rebajar los límites de renta, garantizar que las viviendas protegidas se destinen a quienes realmente las necesitan y establecer la protección permanente de las mismas. “Es la única forma de asegurar que el suelo y los recursos públicos se utilicen con una finalidad social y no para beneficiar a unos pocos”, ha concluido la portavoz socialista.

La Generalitat y el Ayuntamiento anunciaron en julio de 2025 la adjudicación de los contratos de construcción, que se llevó a cabo a través de un procedimiento conjunto. Las obras, anunciadas como las primeras que se iban a desarrollar en el marco del plan Vive, no han comenzado.