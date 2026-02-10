TORREVIEJA
Comité de empresa y Sanidad reconducen las negociaciones para la estaturización del personal laboral del Hospital de Torrevieja
Los laborales piden que se retome también la actualización del convenio de este año mientras se avanza en el proceso para igualar sus condiciones con el personal estatutario
El Comité de Empresa del Departamento de Salud de Torrevieja valoró "de forma positiva" el clima de la reunión mantenida con la Conselleria de Sanidad en la que se retomaron las negociaciones para avanzar en el proceso de estaturización y en la que percibió "una mayor colaboración", tanto en la facilitación de datos como en la implicación directa en ese proceso.
Movilizaciones
Este nuevo clima de negociación se produce después de que el comité anunciara un calendario de movilizaciones tras las dudas planteadas por la propia Generalitat a la hora de hacer cumplir su propia promesa de estaturización, que afecta, además a los trabajadores subrogados de Torrevieja, a un amplio porcentaje de las plantillas de los hospitales Dénia, Manises y Alzira, que también fueron rescatados de la gestión privada de Ribera durante el Consell del Botànic.
La estaturización debe permitir que en torno a unos 850 trabajadores del departamento de salud de Torrevieja (hospital, centros de salud y consultorios de diez municipios del litoral y prelitoral de la Vega Baja), subrogrados de la plantilla de la gestión privada del departamento a finales de 2021, como personal laboral fijo a extinguir, pasen a formar parte de la plantilla estutaria de la Conselleria de Sanidad, con los mismos derechos y condiciones, tras una prueba selectiva única de acceso.
Encuentro
Durante el encuentro, los representantes de la Generalitat, según explicó en un comunicado el Comité, trasladaron "su voluntad firme" de avanzar y ha reconocido que "se trata de un procedimiento complejo y jurídicamente delicado, al tratarse de una experiencia pionera en el conjunto del Estado".
En este sentido, los responsables de la negociación por parte de la Generalitat señalaron que "se está consultando a expertos para analizar las garantías legales y administrativas que debe reunir este proceso".
Desde el Comité de Empresa de Torrevieja, que lleva reivindicando esa estaturización desde hace más de cuatro años, se han presentado diversas propuestas dirigidas a reforzar y proteger los derechos e intereses del personal laboral, que han sido recogidas por la Conselleria para su estudio.
Mayor disposición
El Comité de Empresa valora "especialmente la mayor disposición mostrada en esta reunión para compartir información, atender las propuestas de la representación de las personas trabajadoras y avanzar de manera conjunta en un proceso que resulta clave para el futuro de la plantilla".
No obstante, dado que se trata de un proceso complejo y que en estos momentos no se puede determinar su duración, los trabajadores han reclamado "expresamente que, mientras se desarrolla el proceso de estatutarización, se mantengan abiertas las mesas de negociación y se continúe negociando y mejorando las condiciones laborales de la plantilla, especialmente de cara al año 2026, evitando que este proceso suponga una paralización de los avances en materia de derechos y condiciones de trabajo".
