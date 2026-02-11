La Diputación y el Ayuntamiento Rafal invierten 204.405 euros en la mejora del polideportivo

El Ayuntamiento de Rafal, con financiación de la Diputación Provincial de Alicante, ha iniciado las obras de las nuevas instalaciones deportivas exteriores en el recinto polideportivo municipal, ubicado en calle La Despierta, con el objetivo de modernizar los espacios al aire libre, fomentar la actividad física y crear zonas de uso saludable para distintos perfiles de población.

La adjudicación del proyecto ha sido por un importe total de 204.450 euros (IVA incluido). Esta iniciativa se enmarca dentro de la convocatoria de subvenciones del Plan Planifica de la Diputación Provincial de Alicante (2024–2027), que subvenciona una cantidad de 174.528 euros. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 4 meses. El resto del importe será financiado por el Ayuntamiento de Rafal.

La actuación se centra en la rehabilitación y reorganización de los espacios exteriores, incorporando una nueva pista de atletismo de 200 metros de cuerda y 6 carriles, además de cuatro pistas de caliche en la zona noroeste. También se prevé un paseo peatonal que conectará los distintos puntos del recinto para mejorar la accesibilidad y los recorridos internos.

Aguas pluviales

El proyecto incluye, además, una nueva red de recogida y evacuación de aguas pluviales bajo el paseo (colector general, imbornales y canaleta perimetral en el interior de la pista), dimensionada para dar servicio a las nuevas áreas y a un posible crecimiento futuro del recinto. Se ejecutará igualmente una instalación de suministro de agua para fuente de agua potable y riego de zonas verdes, manteniéndose la iluminación existente, junto con trabajos previos de demoliciones y acondicionamiento del terreno.

"Este proyecto nace de una promesa electoral que ha sido solicitada en varias ocasiones a través de los presupuestos participativos, pero que no se había podido llevar a cabo debido a su elevado coste. Ahora, gracias al esfuerzo y compromiso del Ayuntamiento, es una realidad. 'Este proyecto responde a una demanda clara: contar con un polideportivo más completo, más cómodo y más seguro, donde se pueda practicar deporte al aire libre y convivir en un entorno cuidado', ha señalado el alcalde de Rafal, Manuel Pineda. 'Estamos trabajando para que estas mejoras se traduzcan en bienestar, hábitos saludables y más oportunidades para nuestros vecinos y vecinas', ha añadido el primer edil."

Por su parte, el concejal de Deportes, Gabriel Valero, destaca que “la nueva pista de atletismo y las áreas complementarias permitirán diversificar el uso del recinto y ampliar la oferta para todas las edades”. El Ayuntamiento ya invirtió otros 150.000 euros en mejoras en el mismo espacio deportivo en 2021.

El Ayuntamiento incumple la legislación

La nota de prensa del equipo de gobierno socialista elude citar el nombre de la empresa adjudicataria de la obra. En el portal de Contratación del Sector Público en el que el Ayuntamiento debe de publicar, como obligación legal, las distintas fases de un procedimiento que es de concurso público no figuran las actas de reunión de las mesas de contratación con la apertura de plicas, ni la resolución de adjudicación ni la formalización del contrato con las ofertas y sus bajas con respecto al precio de licitación. Solo figura la memoria del proyecto y su aprobación desde julio de 2025 sin la información se haya actualizado desde entonces.