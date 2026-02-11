Pilar de la Horadada monitoriza el tráfico y los caudales de la rambla urbana con un sistema de videovigilancia

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada contará con un sistema inteligente de vigilancia en la zona costera de Pilar de la Horadada, en Torre de la Horadada y las urbanizaciones, que no solo mejorará la gestión y seguridad del tráfico, sino que permitirá monitorizar la rambla que cruza el término municipal para anticiparse a posibles avenidas, según anunció en el municipio la consellera de Innovación, Marián Cano, y el director general del mismo departamento, Juan José Cortés, que se reunieron este miércoles con el alcalde, José María Pérez, para conocer con más detalle el proyecto que ha ejecutado el consistorio pilareño con el respaldo de la Generalitat.

Los más de 141.000 euros aportados por la Conselleria se han destinado a ampliar el sistema de monitorización existente que, según ha explicado Cano, es capaz de leer las matrículas y detectar los flujos de tráfico. En concreto, se han instalado una decena de cámaras de videovigilancia de alto rendimiento en los principales cruces de la rambla que atraviesa esta localidad. Pilar de la Horadada cuenta en la actualidad con un total de 63 cámaras y 12 lectores de matrículas.

“Los datos obtenidos no solo ayudarán a las autoridades locales a diseñar actuaciones para pacificar el tráfico y reducir el número de accidentes, sino que permitirán la monitorización en tiempo real de la situación de este cauce, que en episodios de lluvias torrenciales puede registrar un aumento repentino del caudal”, explicó la consellera.

Para la consellera, esta iniciativa es un ejemplo de cómo la innovación puede dar respuesta a los retos de las administraciones locales y contribuir a la mejora de los servicios públicos. “Con el programa de Territorios Innovadores pretendemos acercar la I+D+i a todos los municipios de la Comunitat Valenciana, independientemente de su tamaño”, ha señalado Cano, quien ha recordado que el pasado año se concedieron cerca de tres millones de euros por este concepto.

Por su parte, el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, agradeció el apoyo de la Generalitat, al tiempo que ha subrayado el carácter innovador de un proyecto que integra tecnologías avanzadas con un enfoque de ciudad inteligente, analítica de datos y sostenibilidad.

En este sentido, subrayó que el sistema de videovigilancia de la localidad está interconectado mediante una red segura a través de conexiones de fibra óptica. Además, se ha aprovechado la red de alumbrado público para instalar las cámaras, por lo que no ha sido necesario realizar obras complementarias.

En el ámbito de la circulación de vehículos, los datos recabados permitirán monitorizar el flujo de turismos, identificar las áreas congestionadas y optimizar la gestión del tráfico a través de ajustes en los semáforos y la señalización. Pero, además, la información sobre el movimiento de personas ayudará a dimensionar mejor los recursos municipales durante la celebración de grandes eventos, así como en las temporadas de alta afluencia turística. El objetivo es que servicios públicos como la seguridad, la limpieza y el transporte respondan de manera eficiente a las necesidades de la población.

El análisis predictivo de estos datos también ofrece ventajas para los equipos municipales, puesto que permite anticipar problemas y planificar intervenciones. En definitiva, la información obtenida a través de esta tecnología facilitará la toma de decisiones de las autoridades locales y posibilitará el desarrollo de políticas urbanísticas y de movilidad más efectivas, basadas en patrones reales de comportamiento y uso del espacio urbano.

Como consecuencia de la implantación de este sistema inteligente de cámaras, el Consistorio prevé también un descenso de los incidentes delictivos y de los actos de vandalismo, de acuerdo con los resultados de estudios realizados en municipios similares. En la misma línea, se espera que los tiempos de reacción de los servicios de seguridad y emergencias mejoren entre un 20 y un 30%.