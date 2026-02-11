Llorca acusa al Gobierno de "sabotear" el proyecto Vertido Cero para modernizar las plantas depuradoras de Alicante

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acusó este miércoles al Gobierno central de "castigo" y "sabotaje" a Alicante por no sufragar los 300 millones de euros comprometidos para el proyecto 'vertido cero'. Esta iniciativa, como avanzó INFORMACIÓN prevé la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León de Alicante para conseguir la reutilización de todo el agua a beneficio del sector agrícola, además de urbano no potable para el baldeo y riego de parques y jardines. En total en torno a 20 hectómetros cúbicos que ahora se vierten a la bahía de Alicante depurada. Las comunidades de regantes que se iban a ver beneficiadas eran Riegos de Levante Margen Izquierda y la Junta Central de Usuarios que suman una superficie regable de 80.000 hectáreas.

Para Pérez Llorca, se trata de "otra mala noticia, la enésima, de un Gobierno de España que creo que de forma intencionada quiere castigar a la huerta de Europa, que es Murcia, Almería y por supuesto la Vega Baja y la provincia de Alicante".

La decisión del Ejecutivo de no sufragar el proyecto ocurre "cuando la Generalitat Valenciana había cumplido su parte del trato, que era preparar el proyecto" y pese a que el Gobierno central había aprobado hace meses un decreto de urgencia y necesidad para la defensa del referido vertido cero.

Acceso a la depuradora de Rincón de León de Alicante en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Marruecos otra vez

"Parece ser que ahora no hay dinero para afrontar las inversiones hídricas en la provincia de Alicante, pero sí lo hay para hacer desaladoras y trasvases en Marruecos", aseguró el jefe del Consell, quien cree que "es más que evidente que estamos hablando de un sabotaje a la provincia de Alicante, que quiero recordar que es la 52 de 52 (en inversiones estatales) por cuarto año consecutivo".

El proyecto carece de evaluación ambiental

Llorca mantiene que la Generalitat ha cumplido con la redacción del proyecto, que impulso el Consell del Botánic desde 2022. Pero la propuesta definitiva carece de evaluación ambiental favorable que debe otorgar el Gobierno, en parte porque el Gobierno no ha respondido a las modificaciones que se le reclamaron al propio Consell para autorizarla, y también por la falta de tiempo.

Lo que ha provocado que no esté licitado y que sea materialmente imposible que estén en marcha para el mes de junio que es cuando se agota el plazo de los fondos europeos Next Generation. En cuanto a las obras de infraestructuras en Marruecos se trata de préstamos -no subvenciones- concedidos por el Gobierno de España a Marruecos a cambio de que sean empresas españolas las que realicen las obras. Los regantes cuestionan que se destinen a infraestructuras como conexiones intercuencas que en España ya no se quieren llevar a cabo.