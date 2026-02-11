La Guardia Civil recupera 58 patinetes eléctricos y bicicletas de alta gama robados en Torrevieja

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del robo de 58 vehículos de movilidad personal en Torrevieja y su entorno: 35 bicicletas y 18 patinetes, casi todos de alta gama. El arrestado, un hombre de 45 años, tras la toma de declaración, quedó en libertad a la espera de ser citado por el juzgado acusado de un delito grave de resistencia y desobediencia a la autoridad cuando fue identificado por la Guardia Civil y además de robo con fuerza en las cosas.

Hasta el momento, se han esclarecido siete delitos relacionados con estos hechos, todos ellos cometidos en Torrevieja, "no descartándose que el número de víctimas pueda aumentar conforme avance la investigación", según informó este miércoles la oficina de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

Llamamiento a los vecinos

La Guardia Civil hace un llamamiento a los vecinos que crean que su bicicleta o patinete eléctrico pueda encontrarse entre los efectos recuperados. Se recomienda que acudan a las instalaciones de la Guardia Civil en Torrevieja o contacten a través del teléfono 965 71 01 13, aportando números de serie, fotografías o cualquier otro dato identificativo que permita acreditar la propiedad y proceder a la entrega de los objetos recuperados.

Bicis y patinetes amontonados en la viviendas del detenido como autor de los robos / informacion

La investigación se inició el pasado mes de enero por el puesto principal de la Guardia Civil de Torrevieja tras la denuncia de un robo cometido en una vivienda de la ciudad, en la que el perjudicado manifestó la sustracción de dos bicicletas de alta gama del interior del patio de su domicilio.

Tras el análisis de las pruebas, los agentes lograron localizar las bicicletas sustraídas en un inmueble situado en el casco urbano de Torrevieja y se desplazaron hasta el edificio con la finalidad de realizar comprobaciones. Observaron en ese momento a un hombre que portaba una bicicleta de alta gama cuyas características coincidían plenamente con las denunciadas, sin que pudiera justificar su adquisición legal.

De manera paralela, se contactó con el denunciante, quien acreditó "sin ningún género de dudas la propiedad de la bicicleta". Además, los agentes obtuvieron información sobre la posible existencia de numerosas bicicletas y patinetes eléctricos almacenados en el interior del domicilio del sospechoso.

Las bicicletas y patinetes ocupaban toda la vivienda del detenido / INFORMACIÓN

Actitud hostil

Durante las actuaciones policiales, el sospechoso adoptó una actitud hostil, obstaculizó la labor de los agentes cuando fue informado de la aprehensión temporal de la bicicleta para verificar su procedencia. Entonces fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia grave, además de imputársele un delito de robo con fuerza en las cosas por la sustracción de la bicicleta.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido. Todas las estancias de la pequeña vivienda, tal y como recogen las imágenes de la Guardia Civil, estaban repletas de vehículos supuestamente robados. All se intervinieron un total de 34 bicicletas, 18 patinetes eléctricos, una bolsa con cinco cargadores, así como la bicicleta aprehendida inicialmente, sumando un total de 35 bicicletas. La vivienda, de reducidas dimensiones, se encontraba completamente abarrotada de los efectos intervenidos, destacando que los patinetes eléctricos se hallaban amontonados en la bañera del inmueble.

