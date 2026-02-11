Los regantes exigen al Gobierno y la Generalitat que se sienten a negociar para rescatar el proyecto de modernización de las depuradoras de Alicante

Los principales representantes de las comunidades de regantes de la provincia de Alicante mostraron este miércoles su indignación por el resultado de la tramitación del proyecto Plan Vertido Cero que les iba a permitir reutilizar 18 hectómetros cúbicos de agua regenerada en las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León de la ciudad de Alicante y que, de momento, está paralizado.

La Generalitat y Gobierno han incumplido los plazos para comenzar las obras y los 330 millones de euros de los fondos Next Generation para financiarlas se han esfumado. "Vertido Cero" pretendía evitar que esas aguas terminaran en el litoral de Alicante porque, aunque tratadas, tienen un importante impacto negativo en el medio ambiente marino de la bahía de Alicante. Además, los recursos regenerados también se emplearían para usos urbanos como riego de zonas verdes y baldeo de calles.

Riegos de Levante Margen Izquierda del Río Segura, que abarca 25.000 hectáreas del sur y centro de la provincia, y la Junta Central de Regantes del Vinalopó y l'Alacantí, con casi 60.000 hectáreas regables del Alto, Medio y Bajo Vinalopó y l' Alacantí, reclamaron que ambas administraciones se sienten a trabajar, negocien un convenio y retomen el proyecto. A través de una financiación ordinaria por interés general o a través de nuevas líneas de fondos europeos como los Feder.

Una de las depuradoras de la ciudad de Alicante / INFORMACIÓN

"Cabreo general"

"Las dos administraciones, el Gobierno y la Generalitat, lo hecho mal en este tema", resumió el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, aunque poniendo el acento en el abandono del Gobierno central a la hora de comprometerse con la financiación de infraestructuras hídricas en la provincia.

"La noticia de la no financiación, ni siquiera parcial del proyecto singular, precioso e imprescindible del Vertido O, por parte del Gobierno, que trataba de impedir vertidos a la Bahía de Alicante y poner a disposición del regadío de la provincia de Alicante, de una cantidad importante de aguas regeneradas, nos llena de tristeza, pena y cierto cabreo general", reiteró. "Es reírse de todos los ciudadanos, que pagamos impuestos", remarcó. "Con el futuro del Tajo-Segura en peligro, el trasvase Júcar- Vinalopó, luchando para que arreglen el embalse de San Diego, infraestructura que Europa cree que está funcionando y que se financió en parte con Fondos Europeos, y un proyecto Vertido Cero, que respalda Europa y que el Gobierno no ponga ni el 10 % del IVA... tenemos que ser tratados como españoles de primera y no como los últimos de la cola".

Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó / Rafa Arjones

"Es una necesidad indispensable"

Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda señaló que la entidad que agrupa a más de 20.000 regantes recibe "con profunda preocupación la noticia sobre la paralización del proyecto de 'Vertido Cero'". Y señaló que para los regantes "esta infraestructura no es una opción, sino una necesidad indispensable para el sur de la provincia de Alicante. Es lamentable que, por falta de acuerdo, se hayan perdido los fondos europeos destinados a una obra de esta magnitud".

Bru recordó que este proyecto representaba una esperanza real frente a los recortes que "ya sufrimos" en el Trasvase Tajo-Segura, y ante el "horizonte crítico que se nos plantea para enero de 2027". "Contar con agua segura para nuestros comuneros es una prioridad que, además, resolvería un problema medioambiental histórico", en referencia al vertido de aguas de las plantas depuradoras a la bahía de Alicante. Para Bru el proyecto "es necesario y viable; por ello, seguiremos trabajando para que sea una realidad y emplazamos a ambas administraciones a retomar el entendimiento y buscar soluciones conjuntas".

"Aunque hoy dispongamos de recursos, la próxima sequía es inevitable, y sería una irresponsabilidad, casi un delito, seguir permitiendo que se desperdicie en el mar un agua que nuestros campos y El Hondo necesitan con urgencia". El representante de los regantes mantuvo que "es evidente que nos faltan infraestructuras hídricas; solo la inversión decidida nos permitirá mitigar los efectos de las futuras sequías y garantizar el futuro de nuestra agricultura".

Roque Bru, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda / Matías Segarra

Tajo, San Diego y más coherencia del PP

En el mismo sentido expresó José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, que ha solicitado a la Generalitat que asuma el liderazgo definitivo para la puesta en marcha del proyecto Vertido Cero ante la UE y el Gobierno central; que "cojan las riendas de forma inminente”, de lo contrario, Alicante seguirá perdiendo tiempo, oportunidades y recursos hídricos esenciales tanto para mantener playas limpias como para garantizar agua depurada a un precio razonable para el regadío. Del mismo modo, recordó, al igual que insiste la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que el Trasvase Júcar–Vinalopó debe ser plenamente operativo: el embalse de San Diego necesita su urgente restauración por parte del Estado, porque sin agua el sistema no es viable.

Noticias relacionadas

En este sentido Asaja Alicante, en esta ocasión, señaló directamente al PP para que realice una defensa sin matices del Trasvase Tajo–Segura ante las nuevas normas de explotación previstas para 2026 y 2027. En este sentido “resulta esencial una estrategia común y un posicionamiento firme a nivel nacional que impida que los postulados restrictivos de Castilla-La Mancha se impongan dentro del propio Partido Popular”.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante / PILAR CORTÉS