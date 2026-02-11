La Vega Baja sin acceso al aborto en el sistema público: Compromís y Cambiemos alertan de las derivaciones a la privada

Las mujeres de la comarca apenas tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, según han trasladado Compromís y Cambiemos Orihuela. Ambas formaciones han abordado esta cuestión en una reunión que se ha celebrado este miércoles en la capital de la Vega Baja.

Los datos los ha ofrecido la propia Conselleria de Sanidad a preguntas parlamentarias de Compromís, arrojando "unas cifras muy preocupantes", han apuntado, porque "solamente hubo dos interrupciones voluntarias del embarazo en el Departamento de Salud de Orihuela en 2023 y ninguna en 2024", mientras que "las derivaciones a clínicas privadas ascendieron a 205 y 253 mujeres respectivamente".

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, la diputada Aitana Mas, junto a la concejala en el grupo municipal de Alicante, Sara Llobell, han analizado la situación de los departamentos de salud alicantinos de la mano de la también diputada de Compromís Mónica Álvaro, que se ha encargado de recopilar "esta información que arroja en la provincia de Alicante los peores datos de toda la Comunitat Valenciana".

En este sentido, el Departamento de Salud de Torrevieja también cuenta con unas cifras mínimas en la red pública, con 11 abortos en 2023 frente a las 250 derivaciones a la privada y 13 en 2024 frente a las 283 derivaciones. Incluso, hay una derivación de una mujer en el tercer trimestre del embarazo a una clínica privada, con "el riesgo que ello supone dado que estos centros no cuentan con bancos de sangre o con los recursos necesarios si se complica la intervención", han señalado.

Según Mas, "este es el modelo PP para favorecer la privatización del sistema sanitario público como también lo hacen con los cribados del cáncer de mama o la no reversión a la gestión pública del Hospital del Vinalopó, por poner algunos ejemplos".

Para Álvaro, "con estos datos comprobamos que sigue existiendo una desprotección hacia las mujeres, especialmente hacia las de la Vega Baja, para las que no existe prácticamente ninguna posibilidad de interrumpir su embarazo en ninguno de los hospitales públicos, sino que están obligadas a trasladarse a clínicas privadas de Alicante, Elche o Valencia para "ejercer un derecho que, como cualquier derecho sanitario, debería poder realizarse en los centros públicos de sus comarcas".

Leticia Pertegal, edil de Cambiemos, ha lamentado que "las mujeres oriolanas no tenemos garantizado nuestro derecho al aborto en nuestra área de salud porque nos derivan sistemáticamente a clínicas privadas". A esto se suma, ha añadido, que "el gobierno de PP y Vox otorga subvenciones a dedo a entidades como Red Madre o Pro Vida, que se dedican a coaccionar a las mujeres en contra de nuestro derecho reconocido a las puertas de las clínicas privadas y vuelven a los debates que estaban ya superados y que atentan contra nuestras libertades".

Organizaciones sindicales

A la reunión de trabajo han asistido representantes de UGT, CCOO, Intersindical Salud y STEPV Dones, a los que se ha informado para que desde las organizaciones sindicales conozcan la situación y ayuden a los partidos políticos a hacer una radiografía de un problema silenciado, pero existente para todas las mujeres alicantinas.

También se ha tratado la objeción de conciencia de los profesionales, con "la sorpresa de que existan o no objetores, prácticamente no se realiza este tipo de intervenciones en la red pública sanitaria, con el doble sobrecoste que supone: el emocional para la mujer que tiene que salir de la red pública hacia otros municipios y el sobrecoste para la Administración pública, porque se paga un coste mayor al de si una mujer va por su cuenta a una clínica privada, según la información obtenida a través de las facturas que paga la Generalitat Valenciana a estas clínicas en las que ni tan solo existen convenios", han subrayado.

Noticias relacionadas

Reunión con organizaciones sociales y feministas de la Vega Baja / Información

Feminismo en la Vega Baja

Asimismo, se ha llevado a cabo otra reunión con entidades feministas y sociales de toda la comarca de la Vega Baja, a las que se les ha facilitado la misma información para que "entre todas alcen la voz y se defienda un derecho ya consolidado en España, pero no garantizado en la red pública sanitaria", han señalado. Las entidades que han asistido han sido Sororidad Orihuela, Vega Baja Acoge, Asociación Clara Campoamor, Foro Social Orihuela, Asociación Plataforma Unión Gitana y colectivos feministas de Almoradí, Rojales, Guardamar y San Fulgencio.