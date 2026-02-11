La Vega Baja contará con 28 líneas de bus interurbano antes del verano

Juanfran Pérez Llorca visitó este miércoles Orihuela por primera vez como presidente de la Generalitat para presentar los nuevos servicios de transporte público en la Vega Baja. Así, avanzó que la comarca tendrá antes del verano 28 líneas de autobuses interurbanos con mejoras como la ampliación de servicios en domingos y festivos, mayores frecuencias y más conexiones con el hospital y el aeropuerto, dando respuesta a "una demanda histórica que los ciudadanos llevaban reclamando desde hace muchos años", según sus propias palabras.

El nuevo circuito de transporte contempla tres corredores para atender a una población con 400.000 habitantes y más de 80 núcleos urbanos que "van a tener la red de comunicación que necesitan", afirmó, al tiempo que subrayó que este servicio supone "un ejemplo de política útil y cercana que merecen los ciudadanos de esta comarca".

El coste anual es de 10 millones de euros financiados en un 45 % por la Generalitat, con una aportación de 4,5 millones al año.

Manuel Ríos, director general de Transportes y Logística, fue el encargado de desgranar la puesta en marcha de "un sistema que cubre toda la comarca", que se desplegará por fases, con el objetivo de mejorar la conexión con Alicante, Elx, la Universidad de Alicante y los hospitales Vega Baja y de Torrevieja, además de vertebrar la Vega Baja.

De momento, ya está en funcionamiento, desde el 1 de febrero, el primer corredor, el CE-714, con seis vehículos en servicio y cinco rutas, que contempla una nueva línea que conecta la Vega Baja con el aeropuerto Alicante-Elx. Además, mejora las conexiones entre Guardamar del Segura y Orihuela, que pasan a disponer de rutas también los domingos y festivos durante todo el año, y se crea la línea 4B, que incorpora la conexión de las poblaciones de Benferri y La Murada (Orihuela) con el Hospital del Vega Baja. La demanda prevista es de 143.772 viajeros al año y 10.602 expediciones anuales.

Asimismo, el nuevo contrato incrementa las expediciones entre Santa Pola y Alicante, y amplía los servicios en fines de semana y festivos en varios recorridos.

Nuevas líneas

A ello se suman los corredores CE-704 (con un despliegue previsto para antes de Semana Santa) y CE-710 (antes del verano). El primero de ellos constará de nueve líneas y 19 vehículos e incrementará el transporte público entre Alicante, Almoradí, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Elx, Crevillent, Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, Catral, Dolores, Daya Nueva y Daya Vieja, con una demanda prevista de 997.705 viajeros al año y 30.126 expediciones anuales.

Rutas CE-704 ALACANT-GUARDAMAR-TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA ALACANT-GUARDAMAR-TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA (por CC la Zenia) ALACANT- TORREVIEJA TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA ELX-TORREVIEJA (por Rojales) ELX-TORREVIEJA (por Catral y Dolores) ELX-GUARDAMAR-TORREVIEJA (directo) TORREVIEJA-GUARDAMAR-UNIVERSITAT D’ALACANT GUARDAMAR-HOSPITAL DE TORREVIEJA-PILAR DE LA HORADADA

Este corredor incluye parada en la estación de AVE Elx, aumento de la conexión entre Pilar de la Horadada y Alicante y la ampliación de líneas entre Torrevieja y Elx, entro otras.

La línea "Elx-Torrevieja (por Catral y Dolores)" tiene parada en la estación de AVE de Elx y en Crevillent, dando servicio a los municipios de Torrevieja, Guardamar, San Fulgencio, Dolores y Catral, con 3+3 de lunes a viernes laborables, 2+2 sábados laborables todo el año y 2+2 domingos y festivos de verano. También Daya Nueva y Daya Vieja, con una expedición por sentido a la demanda de lunes a sábado laborables todo el año y domingos y festivos de verano.

La conexión de Pilar de la Horadada con Alicante pasa a tener una expedición más de ida y dos de vuelta los sábados laborables, domingos y festivos.

Guardamar del Segura-Hospital de Torrevieja-Pilar de la Horadada tendrá 6+6 expediciones de lunes a viernes laborables y 4+4 expediciones sábados, domingos y festivos. Actualmente cuentan con 2+2 expediciones de lunes a viernes laborables con destino el hospital.

La ruta Torrevieja y Alicante tendrá un mínimo de 21 expediciones por sentido de lunes a viernes laborables y 17 de ida y 18 de vuelta sábados, domingos y festivos.

Torrevieja y la Universidad de Alicante tendrán en días lectivos (de 10 de septiembre a 18 de junio) seis expediciones por sentido, una por sentido los sábados de periodos de exámenes y dos expediciones por sentido de lunes a viernes no lectivos (de 19 de junio a 31 de julio).

Tercer eje

El tercer corredor (CE-710), con 14 líneas y 22 vehículos, ofrecerá servicio entre Alicante, Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Benejúzar, Benijófar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Elx, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Isidro, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, San Isidro, Sant Vicent del Raspeig y Torrevieja. La demanda prevista es de 611.452 viajeros al año y 43.528 expediciones anuales.

Entre las novedades, destacan la conexión de nuevos municipios con los hospitales de la Vega Baja y de Torrevieja y con la estación de tren de San Isidro o el aeropuerto. Se incrementa de forma notable el servicio de Orihuela con Crevillent, Elx y Alicante, con conexión directa con el aeropuerto todo el año.

En este punto, Ríos también destacó la conexión entre Callosa y Albatera y de Almoradí con Los Montesinos.

Líneas CE-710 ORIHUELA-ALACANT (directo) ORIHUELA-AEROPUERTO ORIHUELA-UNIVERSIDAD-ALACANT (por Redován, Callosa de Segura) ORIHUELA-HOSPITAL-ALMORADÍ-ELX ORIHUELA-ELX (por Redován, Callosa de Segura, Albatera) SAN MIGUEL DE SALINAS-ALACANT (por Dolores y Catral) ALMORADÍ-ORIHUELA ALMORADÍ-ROJALES-HOSPITAL DE TORREVIEJA CATRAL-ALBATERA-ALMORADÍ-TORREVIEJA ORIHUELA-SAN MIGUEL DE SALINAS-PILAR DE LA HORADADA ORIHUELA-SAN MIGUEL SALINAS-TORREVIEJA ORIHUELA-TORREVIEJA-HOSPITAL TORREVIEJA ORIHUELA-HURCHILLO-SAN MIGUEL-TORREVIEJA BENIJÓFAR-GUARDAMAR DEL SEGURA (por Ciudad Quesada)

Ríos también indicó que se han realizado tres contratos de emergencia durante dos años con la previsión de realizar una concesión definitiva para diez años. Se trata de "un primer boceto a modo de test", añadió, para ver cómo funciona. En ese momento, se pedirá la colaboración de todos los ayuntamientos para que envíen a los servicios técnicos problemas que se detecten o propuestas en cuanto a paradas y calendarios.

El jefe del Consell estuvo arropado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y alcaldes de la comarca, sobre todo del PP (a excepción de Benferri), como Albatera, Cox o Benejúzar.

Como anfitrión, el regidor de Orihuela, Pepe Vegara, calificó la jornada de "día histórico" al tratarse de "uno de los proyectos más ambiciosos en toda la Comunidad Valenciana", y con un presidente que "conoce nuestras necesidades". Por eso, añadió que "no es un día para reivindicar", porque "sé perfectamente que nos tiene en mente".

De hecho, a continuación tomó la palabra el conseller Martínez Mus para manifestar que la Vega Baja es "una comarca estratégica que ha sido maltratada y ha sufrido abandono con ausencia de inversiones", refiriéndose especialmente a que "en el ámbito de la movilidad tiene una deuda histórica, con conexiones pensadas para otra época". Algo, sostuvo, que "ya ha quedado atrás" con "nuevas líneas más eficientes y modernas". "La Vega Baja ya está en la agenda", recalcó.