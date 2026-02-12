Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela

Las obras del Refluye Mi Río ya están en marcha para comenzar a transformar el Segura a su paso por Orihuela con un proyecto que persigue la restauración ambiental del ecosistema fluvial, la mejora de la biodiversidad, la reducción del riesgo de inundaciones y su recuperación como espacio natural y social, reforzando el vínculo histórico entre el municipio y el Segura.

Las actuaciones se están desarrollando en cinco ámbitos estratégicos, tanto aguas arriba como aguas abajo del casco urbano, adaptándose a las características de cada tramo. Los trabajos incluyen la eliminación de especies exóticas invasoras, la limpieza de sotos y márgenes, la retirada de residuos y escombros acumulados durante años y la revegetación con especies autóctonas, como álamos, sauces o tarajes, con el objetivo de favorecer la regeneración natural del bosque de ribera y mejorar la conectividad ecológica del río.

Entre los espacios donde ya se va a actuar se encuentran los sotos I1 y D1, el soto del Molino de la Ciudad, los sotos Miguel Hernández y número 13, así como el soto del Reguerón, en Molins. En este caso, además de las actuaciones ambientales, el proyecto contempla compatibilizar la restauración ecológica con el uso recreativo, manteniendo sendas y espacios abiertos para el disfrute ciudadano.

Visita institucional a los trabajos que se están realizando / Información

Para conocer de primera mano el inicio de los trabajos, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, han realizado una visita institucional a varios de estos puntos, acompañados por el técnico municipal Eduardo Rodríguez; el biólogo Gonzalo Escudero; el jefe de dirección de obra, Santiago Folgueral; el comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Segura, Adolfo Mérida, y la Jefa de Actuaciones de la Confederación, Marta Ruiz.

Visita a varios tramos donde se han iniciado las actuaciones / Información

Grao ha subrayado que Refluye Mi Río "va mucho más allá de una intervención puntual", ya que supone "una actuación integral que permite recuperar espacios degradados, mejorar el estado ecológico del río y devolver a la ciudadanía lugares que durante años habían quedado olvidados". En este sentido, la edil ha destacado el valor ambiental y social de unas obras que contribuyen a hacer del Segura un entorno más natural, accesible y resiliente.

Por su parte, Vegara ha señalado que "el río Segura forma parte de la identidad de Orihuela y de su historia", y ha puesto en valor que este proyecto "nos permite volver a mirar al río como un espacio de oportunidad, de convivencia y de futuro". El primer edil ha remarcado que la recuperación del entorno fluvial "es una inversión directa en calidad de vida para los vecinos y vecinas del municipio".

La redacción del proyecto se licitó en octubre de 2023, mientras que las obras salieron a concurso en abril del año pasado y se adjudicaron en julio a la UTE Natura Constructiva-José Savall Ronda, por un importe de 3.634.487 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que supuso una rebaja de 200.000 euros y cuatro meses menos que lo que establecía la licitación.

Participación

Refluye Mi Río se concibe como un proyecto integral que combina las actuaciones técnicas con un Plan de Gobernanza y Comunicación, a través del cual se ha fomentado la participación ciudadana y la implicación de colectivos, asociaciones, técnicos municipales y representantes políticos. Este proceso ha permitido recoger propuestas y sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar y respetar el río una vez finalicen las obras.

Noticias relacionadas

Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.