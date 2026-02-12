La oferta de Avanza es la mejor valorada para ganar el contrato del transporte urbano de Torrevieja

Avanza ha presentado la mejor oferta para adjudicarse el contrato del nuevo servicio de transporte urbano de Torrevieja frente a las otras dos propuestas de grandes empresas del sector que se presentan al concurso público. Ha obtenido la mayor puntuación en la oferta técnica -donde se decidían hasta 45 puntos de la baremación-, proponiendo una baja económica sobre el precio de licitación -lo que le costará al Ayuntamiento el servicio-, sustancialmente mayor que sus competidores. Será, sin duda, el criterio decisorio del contrato para hacerse también con la oferta económica, donde se puede obtener un máximo 55 puntos en su baremación.

Precio del contrato

El precio de licitación del contrato es de 82,7 millones de euros, que con las modificaciones al alza por revisión de precios de hasta un 20 % durante los diez años de su duración se eleva hasta los 138,5 millones de euros. El número de viajeros estimado es de 3,3 millones en el primer año de prestación. Se trata del segundo contrato más importante por coste económico de la historia del Ayuntamiento, solo superado por el de la recogida de residuos.

La multinacional mexicana asegura que puede realizar el servicio con una baja del 18 %. Además, ofrece 166 pantallas de información dinámica adicionales en las paradas, cuando el mínimo en el pliego de condiciones es de 20. Cifra que el resto de ofertas ni se acerca a igualar.

El 80 % de los más de 3,3 millones viajeros anuales pagará el servicio. Ahora es gratuito para los empadronados

La empresa catalana Segalé (bajo la firma de su filial Osona 25 Bus) ha propuesto una baja económica muy sustancial también, del 13,5 %, mientras que Monbus (a través de la UTE Alcalabus/Castromil), la tercera en liza, se ha quedado en el 4 % de reducción, según ha podido comprobar INFORMACIÓN.

Ambas empresas han igualado la oferta de Avanza en el número de kilómetros adicionales al año sin coste para la administración (20.000) y en las mejoras de infraestructuras fijas, que incluía la construcción de un túnel de lavado, un box independiente para vehículos eléctricos o un surtidor de alta capacidad.

Así está la marquesina de una de las principales paradas de bus urbano en el centro de Torrevieja / D. Pamies

Juicios de valor

En la propuesta sujeta a juicios de valor (la oferta técnica) que valoraba la organización y explotación del servicio; el plan de calidad, medio ambiente y seguridad, y el plan de comunicación y atención al usuario, el resultado ha sido algo más ajustado. Pero Avanza encabeza la valoración: obtiene 39,5 puntos; Segalé 38,6 y Alcalá Bus 35,5.

El técnico supervisor de este contrato debe ahora unificar ambas valoraciones, técnica y económica, y realizar su informe de propuesta de adjudicación, pero el resultado conjunto de ambas plicas no deja margen de dudas. La mesa de contratación, a expensas de posibles recursos y alegaciones, propondrá a Avanza como ganadora del contrato.

Adiós a la gratuidad

El actual modelo de transporte se puso en pie en la década de los años 90. El Ayuntamiento ha ido respondiendo a las constantes quejas de los usuarios por las graves carencias que presenta aludiendo a la gratuidad de la prestación para una parte importante de los usuarios. Los vecinos empadronados apenas pagan una tasa de menos de diez euros por el uso ilimitado de los autobuses durante todo el año.

El nuevo servicio será de pago para el 80 % de los usuarios a cambio de una prestación que se intentará acercar a los estándares de cualquier servicio público de transporte. Más líneas, mayor frecuencia de paso, comunicación con el usuario y una nueva flota de vehículos de seis autobuses eléctricos y 26 híbridos, provistos de sistema de asistencia a la conducción. Se crean seis nuevas líneas que se suman a las actuales: la Línea Circular, Línea Hospital, Línea Torreblanca-La Mata-Hospital Privado Quirón, así como las tres líneas nocturnas, mientras que los horarios serán de 7 a 22.30 horas en temporada baja y de 7 a 24 horas en temporada alta.

Empresa

Avanza, filial de Mobility Ado, es una de las principales empresas de transporte urbano e interurbano de España y gestiona algunas de las concesiones más importantes del país. A nivel global la multinacional Mobility Ado, de la que es filial, gestiona más de 450 terminales y estaciones en América y Europa, opera una flota de más de 8.000 vehículos y transporta a 500 millones de pasajeros al año. En Torrevieja no solo gestiona la estación de autobuses, es también propietaria de sus instalaciones.

El servicio lo ofrece ahora la propia Avanza, que en 2017 compró la firma oriolana Costa Azul, histórica del transporte en Torrevieja. Hasta 2012 esta última mantenía un convenio sin concurso con el Ayuntamiento que los funcionarios consideraron, desde esa fecha, irregular. Desde ese momento se continuó facturando sin contrato, primero a Costa Azul y luego a Avanza, a través de pagos con informes en contra de la Intervención municipal. El Ayuntamiento abona, mes a mes, una media de 250.000 euros.

No fue hasta mediados de 2025 cuando el municipio aprobó los pliegos y licitó la prestación, pero tuvo que suspender este primer intento de adjudicación con las ofertas ya presentadas. El procedimiento administrativo tuvo que comenzar de cero. Hasta ahora.