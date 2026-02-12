El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), celebró este jueves que los embalses de Entrepeñas y Buendía, los que dotan al trasvase Tajo-Segura se encuentren desde esta semana, como avanzó INFORMACIÓN, en nivel 1, con más 1.400 hectómetros cúbicos con unas aportaciones diarias espectaculares de más de 30 hectómetros diarios en las últimas jornadas debido al deshielo en Cuenca y Guadalajara.

El nivel 1 es el que permite, según las reglas de explotación vigentes del trasvase, enviar 60 hectómetros mensuales a Alicante, Murcia y Almería para regadío y abastecimiento. Algo que ocurrirá desde el mes de abril -puesto que para el primer trimestre de este año ya se resolvió un trasvase mensual de 27-.

Despensas hídricas

Una situación hídrica que calificó Lucas como motivo de entusiasmo para los regantes del trasvase al ver colmadas "las despensas hídricas". Destacó que este avance se produce en un contexto nacional favorable, "donde España entera está de enhorabuena por la generosidad de las lluvias y la nieve", si bien lamentó las situaciones adversas vividas en algunas zonas del país, como Andalucía.

El máximo representante de más de 60 comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería beneficiarias del agua del trasvase destacó especialmente el estado de la cuenca del Tajo, que acumula 8.776 hm³ embalsados, cifra que representa casi el 80 % de la capacidad de sus reservas.

A su juicio, este dato resulta especialmente relevante en contraste con la situación del Segura, al que definió como «la hermana pobre de la familia hidrológica española -es la única de España que no supera el 50 % de su capacidad en estos momentos-»: almacena solo el 40% de su capacidad.

No obstante, reconoció que ese aumento en los embalses de la cuenca del Segura, -que no dota directamente a los regantes del trasvase sino a la huerta tradicional de las Vegas Alta y Media en Murcia y la Vega Baja en Alicante-, supera actualmente el triple de las existencias registradas al inicio del año hidrológico en octubre. Son 480 hectómetros entre las aportaciones del sistema del trasvase, que también registran meses de aumentos graduales desde mediados de 2025, y los de la propia cuenca, en especial por los recursos hídricos que se están incorporando a los dos grandes embalses de la cabecera del Segura en Albacete: La Fuensanta y El Cenajo, cien hectómetros en una semana. Un incremento que no es inédito pero que tiene pocos precedentes de la serie histórica de datos para el caso de La Fuensanta para un mes enero.

Cierta tranquilidad

«Ya era hora de que todos disfrutásemos de cierta tranquilidad, todos», aseguró Lucas, y confió en que no vuelvan a surgir voces desde la política territorial de otras comunidades autónomas quejándose de los hectómetros cúbicos trasvasados a Alicante, Murcia y Almería para abastecimiento urbano y regadío.

Advirtió que cualquier malestar manifestado en este momento de alegría nacional -en el que incluso las autoridades portuguesas solicitan a España que retenga agua en los embalses ante su crítica situación- denotaría, además de cainismo, síntomas de una «enfermedad común llamada odio» hacia miembros de un mismo colectivo "llamado España".

En su valoración general, señaló que el cómputo de reservas hídricas a nivel nacional alcanza los 43.000 hm³, el 77 % de la capacidad total, una cifra que calificó de mayúscula. Como apunte final, recordó que el Trasvase Tajo-Segura «está más vivo que nunca», con un aporte de 489 hm³ en el último año hidrológico —incluido el trasvase a La Mancha—, lo que supone el 81,5 % del volumen ideal trasvasable anualmente para regadío y abastecimiento.

