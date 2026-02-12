La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en Orihuela: una puesta en marcha a toda prisa para evitar una sentencia

El bipartito de PP y Vox en Orihuela ha constituido la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, un órgano que, al igual que la de Cuentas, debe existir y estar activo en todos los municipios de gran población, como es el caso del Consistorio oriolano, tal y como exige la Ley de Bases de Régimen Local.

Su objetivo es la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la actuación de la Administración local, y debe recoger quejas y sugerencias de los oriolanos sobre los servicios municipales, dando respuesta a las mismas y elevando anualmente un informe al pleno sobre su labor. Es, por tanto, un órgano fundamental de transparencia municipal. En el caso de Orihuela, su necesaria existencia y funcionamiento incluso se regula en el Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones y en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Ciudadanos ha recordado que PP y Vox no han puesto en marcha esta comisión hasta este martes, pese a que se le ha reclamado varias veces. De hecho, se aprobó en el pleno de noviembre de 2024 una moción presentada por la formación naranja, con el respaldo de PP, PSOE y Cambiemos y los votos en contra de Vox, para que echara a andar de forma inmediata. En este sentido, José Aix, portavoz de Cs, insiste en que Vox no ha querido, al tener la concejalía de Transparencia, dar cumplimiento a la moción, aunque le correspondía al alcalde dar el paso de convocarla, dado que es competencia suya.

Ahora, sin embargo, lo han hecho casi 15 meses después, nombrando como presidenta, precisamente, a una concejala de Vox que votó en contra, Anabel García.

Para Ciudadanos, el motivo de hacerlo ahora es porque hay un procedimiento abierto en el juzgado de lo contencioso de Elche interpuesto en marzo por la formación naranja denunciando la inactividad de la Administración por no cumplir la ley en este asunto, y esta misma semana ha quedado visto para sentencia. Así, advierte Aix, lo que ha hecho el gobierno local es constituirla a toda prisa para poder presentarle al juzgado un escrito diciendo que ya ha cumplido y que no hace falta dictar sentencia, pidiendo el archivo del procedimiento.

Además, apunta que la defensa del Ayuntamiento en el juzgado fue que no hacía falta constituirla porque ya se había constituido en el anterior mandato. "Esto, evidentemente, es una barbaridad, porque la mayoría de sus componentes eran concejales que ya no están en este mandato", añade, al tiempo que incide en que "esa defensa se desmiente ahora con su constitución que el Ayuntamiento dijo que no era necesaria".

Un despacho que ha costado 500 euros

Este caso de cumplir con una obligación antes de que recaiga sentencia es similar al del despacho municipal de Cs, que la formación reclamaba desde el inicio del mandato y acabaron concediéndoselo el pasado verano, por lo que el juzgado ha aceptado que se archive el procedimiento, pero le ha impuesto al Ayuntamiento unas costas de 500 euros a pagar al grupo municipal por la mala fe demostrada al incumplir la obligación de darle un despacho en el Ayuntamiento durante tanto tiempo.

"Un engaño"

Según Aix, la Comisión de Reclamaciones es "un engaño más a los ciudadanos de Orihuela", porque "PP y Vox cumplen siempre con lo que establece la ley tarde y mal, y en este caso habiendo afectado al derecho de los ciudadanos de presentar quejas y sugerencias ante el Ayuntamiento".

Por último, indica que "es de vergüenza que Vox ahora presida una comisión a la que se opusieron".

El PSOE también ha cargado contra el bipartito por esta cuestión, manifestando que su puesta en marcha es para repartirse los puestos remunerados de presidente y vicepresidente.