Varias actuaciones de la Policía Local se saldan con nueve detenidos en Orihuela Costa

La Policía Local de Orihuela ha llevado a cabo diversas actuaciones en la Costa, que se han saldado con nueve personas detenidas, además de la intervención de sustancias estupefacientes y la recuperación de efectos presuntamente robados.

En concreto, las intervenciones abarcan delitos relacionados con violencia de género, tráfico de drogas, quebrantamiento de condena y contra el patrimonio.

Villamartín

Tras recibirse aviso a través del 112 alertando de una situación de violencia de género en una vivienda de la zona de Villamartín, los agentes se desplazaron de inmediato al lugar. A su llegada, la mujer se encontraba en el exterior del domicilio y manifestó que su marido, en estado ebrio, la había expulsado de la vivienda de forma violenta. Los agentes constataron la actitud agresiva del varón, así como daños en el inmueble.

Tras las comprobaciones oportunas, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, siendo puesto a disposición judicial.

La Zenia

Agentes de la Policía Local intervinieron tras recibir aviso por un paquete sospechoso en una agencia de transporte ubicada en la zona de La Zenia.

Una persona había intentado realizar un envío y, al ser requerida para su identificación, abandonó el establecimiento dejando el paquete en el lugar. En su interior se localizaron varios recipientes con una sustancia en polvo de color rosa, con un peso total de 134,67 gramos.

La sustancia fue intervenida y remitida a la Guardia Civil para su análisis, instruyéndose diligencias por un presunto delito contra la salud pública.

Orden de alejamiento en La Florida

Durante labores de vigilancia preventiva en la zona de La Florida, una patrulla identificó a un varón sobre el que pesaba una orden judicial de alejamiento de 200 metros con respecto a dos personas y sus lugares de trabajo.

El individuo se encontraba en las inmediaciones de uno de los lugares sobre los que tenía prohibido acercarse, por lo que se procedió a su detención por presunto delito de quebrantamiento de condena.

Cinco detenidos por hurto en un supermercado

Tras recibirse un aviso de un hurto en un supermercado de Orihuela Costa, los agentes localizaron el vehículo en el que habían abandonado el lugar los presuntos autores e identificaron a sus ocupantes.

En el establecimiento se confirmó la sustracción de productos y dinero en efectivo por un valor aproximado de 586 euros.

Como resultado de la intervención, se procedió a la detención de cinco personas por un presunto delito de hurto, siendo puestas a disposición de la Guardia Civil.

Robo con fuerza y allanamiento de morada

En otra actuación, varias patrullas acudieron a una vivienda de la zona de La Zenia tras recibir un aviso alertando de que dos individuos estaban forzando la puerta de acceso.

A la llegada de los agentes, ambos varones fueron sorprendidos en el interior del inmueble, que se encontraba completamente revuelto. En el lugar se localizaron herramientas utilizadas habitualmente para forzar cerraduras, dinero en efectivo y diversos objetos de dudosa procedencia.

Así, fueron detenidos por presuntos delitos de robo con fuerza y allanamiento de morada, siendo puestos a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Orihuela se destaca la rápida actuación de las patrullas desplazadas y la coordinación permanente con la Guardia Civil del Pilar de la Horadada.