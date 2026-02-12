Un informe de la Generalitat forzó el traslado urgente de los usuarios del Oriol al centro del Palmeral de Orihuela aún incompleto

Cuando la dana de 2019 arrasó el centro ocupacional Oriol en el Palmeral de Orihuela, los usuarios -que tuvieron que ser evacuados en lancha- fueron trasladados de forma provisional al Centro Cívico de La Aparecida, una ubicación que, pese a su carácter temporal, se ha mantenido durante años.

La prisa del gobierno municipal por trasladar a los usuarios al recién rehabilitado edificio, sin contar todavía con todos los servicios básicos operativos, tendría su origen en un informe de la Inspección de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, que se emitió tras la visita realizada el pasado 12 de noviembre. Un documento que, según ha revelado el PSOE oriolano, aclara el porqué de una decisión precipitada, adoptada para evitar las consecuencias administrativas y legales derivadas de las deficiencias detectadas en el Centro Cívico de La Aparecida.

El documento habla de incumplimientos relevantes en materia de seguridad, funcionamiento y organización como la ausencia de servicio de comedor, deficiencias en los sistemas de emergencia, problemas en los aseos adaptados, incumplimiento del horario establecido para centros ocupacionales y limitaciones para el desarrollo de actividades de autonomía personal.

Por ello, la Inspección requiere formalmente su subsanación, advirtiendo al mismo tiempo de que no puede hacerse caso omiso, ya que en ese caso podrían adoptarse medidas legales conforme a la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana.

Regreso

Poco después, el bipartito organizó una jornada de puertas abiertas el 3 de diciembre y el 7 de enero trasladó a los usuarios al Palmeral, cuando este centro aún no disponía de comedor ni de mobiliario.

En palabras de Juan López, concejal del PSOE, "para [Agustina] Rodríguez, la solución ante este informe ha sido echar a correr para inaugurar un espacio que todavía no contaba con lo básico para acoger a los usuarios y trasladar una situación de funcionamiento incompleto de un centro a otro, y ahora sabemos el porqué. Si se hubiera actuado con previsión no habría sido necesario correr. La prisa tiene una explicación y no es la buena gestión".

Por eso, el edil ha hablado de "una apertura simbólica", puesto que la licitación del servicio de comedor todavía no se ha adjudicado y la del equipamiento ni siquiera ha salido a concurso. En este sentido, López ha explicado que la falta de mobiliario responde a "la lentitud en la gestión", ya que el Ayuntamiento está adherido a la Central de Compras del Estado desde 2018, pero no inició este expediente hasta junio de 2025, que finalmente fue archivado en octubre tras quedar inservible esa vía de contratación. "Han pasado meses desde que se sabía que ese acuerdo no era viable y a día de hoy no hay ninguna licitación publicada", ha añadido el concejal, que ha señalado que "el traslado no puede servir para reproducir las mismas carencias que la Generalitat ya detectó en el centro de La Aparecida".

El concejal también ha alertado de que estos incumplimientos no solo afectan a la calidad del servicio, sino que pueden tener consecuencias económicas al ser un servicio financiado por la Generalitat a través del contrato programa.

Vía urgente

La edil de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, aseguró en el pleno de diciembre, a preguntas del AMPA Oriol, que habrá dos procesos de licitación, uno por la vía urgente, que dotarán al edificio "en breve" de 2.353 unidades de equipamiento, aunque aún no se han puesto en marcha.

Por su parte, las familias de los usuarios esperan que el edificio esté a pleno rendimiento en el primer trimestre del año. Ya en enero, justo cuando los usuarios regresaron al Palmeral tras una larga espera de 2.309 días, salía a licitación el servicio de comedor por 283.936 euros para tres años (434.628 con las dos posibles prórrogas).

Poco después, la Generalitat licitaba las obras de rehabilitación y adecuación del antiguo asilo para albergar la residencia Oriol por 5.949.814 euros, se hace por la vía de urgencia por la necesidad de crear plazas de personas con discapacidad para alojar a los usuarios que fueron evacuados del Centro Oriol y reubicados en Torrevieja, hasta en tanto no se construya un nuevo centro en su ciudad natal, que les dé cobertura, según justifica la propia licitación, que se publicaba 24 días después de que Rodríguez avanzara en la sesión plenaria que "era inminente".

La actuación permitirá rehabilitar un edificio histórico, dando respuesta a una demanda que se arrastra desde hace años y que se vio agravada tras la dana de 2019.

El proceso

Este inmueble es propiedad de la Generalitat desde que en 2022, durante la anterior legislatura, el Consell lo comprara por 4 millones de euros para albergar la futura residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca .

Mientras, su estado de abandono se acrecienta, provocando incluso quejas vecinales . El Consell se comprometió en mayo de 2024 a que el proceso de licitación empezaría en 2025 para a finales de ese año realizar un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde la dana de 2019- y precarias en Torrevieja , con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde el AMPA Oriol, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida cuando las lluvias torrenciales anegaron las instalaciones, dando comienzo a un tortuoso y largo periplo para los 70 usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales y sus familias .