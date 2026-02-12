Los Montesinos cortará la CV-945 para protestar por la nueva red de autobuses interurbanos de la Generalitat

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha denunciado públicamente el "ninguneo" por parte de la Generalitat Valenciana en relación con la implantación del nuevo servicio de transporte interurbano en la comarca. El alcalde del municipio, José Manuel Butrón (PSOE), ha mostrado este jueves su malestar tras no haber sido invitado a la presentación oficial de las nuevas líneas de autobús, que se celebró el día antes en Orihuela con la presencia del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, una cita, lamentó el primer edil, a la que sí fueron convocados otros regidores de la zona.

"El transporte público es un servicio esencial para nuestros vecinos, y no entendemos cómo se presenta un eje comarcal que afecta directamente a nuestro municipio sin contar con Los Montesinos", manifestó Butrón, que añadió que "es una falta de respeto institucional y hacia nuestros ciudadanos".

Alcaldes y concejales que asistieron a la presetación oficial / Loreto Mármol

El alcalde trasladó personalmente su malestar al responsable autonómico de Transportes, recordando que esta situación no es puntual, sino que responde a una dinámica de falta de comunicación y ausencia de respuestas de la Generalitat ante las reiteradas solicitudes realizadas desde el Ayuntamiento para conocer el estado de los proyectos de transporte que afectan a la localidad.

"Llevamos años escuchando anuncios y promesas, pero la realidad es que nuestros vecinos siguen sin una solución real de movilidad", subrayó, al tiempo que recordó que ha pedido reuniones e información por escrito y ha reclamado respuestas en múltiples ocasiones. En febrero del año pasado, señaló, "se nos dijo que en tres meses habría un transporte provisional funcionando, y ha pasado un año y seguimos igual".

Protesta

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha convocado una concentración para el viernes 20 a las 17.30 horas, que fue solicitada y autorizada el pasado día 5, para exigir soluciones inmediatas. La protesta -pacífica- tendrá lugar en la CV-945, la avenida principal del municipio, donde se procederá al corte simbólico de la vía para visibilizar la reivindicación vecinal.

Convocatoria de la protesta en Los Montesinos / Información

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestros vecinos no pueden seguir esperando indefinidamente mientras se anuncian ejes de transporte que no se concretan o que se presentan sin contar con nosotros", insistió. Por ello, exigió una respuesta inmediata, y mientras se resuelven los proyectos anunciados, "soluciones provisionales que garanticen el derecho a la movilidad".

Desde el Consistorio se anima a la ciudadanía a participar en la concentración como muestra de unidad frente a lo que consideran un trato injusto hacia el municipio.

"El transporte público no es un lujo, es una necesidad básica. Nuestros vecinos y vecinas merecen respeto y soluciones. Vamos a seguir defendiendo los intereses de Los Montesinos hasta que el servicio prometido sea una realidad", concluyó Butrón.

Descontento

Manuel Pineda (PSOE), alcalde de Rafal, también manifestó su descontento porque los ayuntamientos no han sido informados previamente para que pudieran hacer alguna alegación con el objetivo de mejorar los trayectos, encontrándose con la noticia sin saber si el proyecto mejora o no la vida de sus ciudadanos. En principio, el regidor tiene la impresión de que Rafal está incomunicado, estando en el centro de la comarca, lo que tachó de "despropósito", a la vez que apuntó a una "deslealtad institucional".

A la presentación acudieron sobre todo alcaldes del PP y alguno del PSOE, como el de Benferri, además de concejales socialistas de Orihuela y Guardamar del Segura.

Manuel Ríos, director general de Transportes y Logística, que fue el encargado de desgranar la puesta en marcha de "un sistema que cubre toda la comarca", explicó que trata de "un primer boceto a modo de test" para ver cómo funciona y que se pedirá la colaboración de todos los ayuntamientos para que envíen a los servicios técnicos problemas que se detecten o propuestas en cuanto a paradas y calendarios.