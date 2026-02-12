Orihuela ataja el problema de la calefacción en los colegios: licita el suministro de gasoil

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el suministro de gasoil para los colegios públicos y centros educativos de competencia municipal después de que iniciara la tramitación el pasado 3 de diciembre tras las protestas de la comunidad educativa ante la falta de calefacción.

El presupuesto asciende a 94.847 euros -47.423 al año- durante la vigencia del contrato, que es de dos anualidades con la posibilidad de una prórroga, una partida a cargo de "combustibles y carburantes" del presupuesto municipal. Aunque las nuevas cuentas aún no se han aprobado, el expediente recoge el gasto plurianual 2026-2028, con autorización del presente ejercicio, asumiendo el compromiso de gasto de los ejercicios 2027 y siguiente con subordinación al crédito que se consigne.

El pliego de condiciones establece un plazo máximo desde que se solicita el suministro de combustible hasta la descarga del producto de 48 horas, aunque podrá reducirse, puesto que se trata de uno de los criterios de adjudicación, otorgando la máxima puntuación a los proveedores que ofrezcan un plazo de entrega inferior a 24 horas, incentivando una entrega rápida para garantizar la operatividad de los centros educativos.

El contrato recoge un anexo con la relación de centros. Con todo, el Ayuntamiento se cura en salud incluyendo una cláusula para obligar a la empresa a atender el suministro de cualquier otro que empiece a consumir combustible gasóleo, sea de nueva construcción o no, durante el periodo de vigencia previa comunicación al adjudicatario, especificando que se trata de una relación inicial que no tiene carácter exclusivo, siendo posibles cambios en estas instalaciones por bajas o nuevas incorporaciones al inventario.

Protesta en el CEIP Playas de Orihuela / Información

El mismo documento indica el histórico de consumos entre los años 2017 y 2025 -excluyendo 2020 y 2021-, lo que ha permitido cifrar una media de 39.837 litros anuales, aunque se trata de una estimación, pudiendo aumentar o disminuir en función de las necesidades, con el límite del presupuesto máximo establecido.

El listado incluye los 20 colegios públicos, incluso el Número 20 en el litoral, que funciona en prefabricadas y con aparatos de aire acondicionado hasta que se construya en ladrillo. De hecho, especifica que está "en proyecto". Todos a excepción del CEIP Playas de Orihuela, cuya caldera funciona con gas, con una factura pendiente de pago por parte del Ayuntamiento a la empresa suministradora de 200.000 euros debido a que hasta hace poco funcionaba con el gas de obra sin que se hubieran percatado.

La comunidad educativa de este colegio lleva 17 jornadas consecutivas realizando una protesta diaria para visibilizar los ya 135 días consecutivos sin tener calefacción, además de haber iniciado una campaña de recogida de firmas.

Una alumna del Playas de Orihuela reclama que se arregle la caldera, rota desde marzo de 2024 / Información

Contrato puente

Entretanto, el Ayuntamiento adjudicaba un mes y medio después de su licitación el contrato para dotar de gasoil a 16 de los 20 colegios que hay en el municipio. Gas Natural Comercializadora se hizo con el concurso por 16.940 euros durante un año, con la posibilidad de una prórroga. Un contrato que el Consistorio denominó "puente", siendo provisional y estrictamente temporal hasta que se adjudicara el plurianual, que es el que ha salido ahora a licitación, respondiendo a "la necesidad urgente de asegurar la continuidad del servicio público educativo", según la propia Administración local.

"Debido al descenso acusado de las temperaturas y al aumento de casos de gripe estacional y otras infecciones respiratorias en la población escolar, se considera imprescindible mantener la calefacción activa para proteger la salud y bienestar del alumnado y personal docente", justificó la propuesta que llegaba tras las protestas de la comunidad educativa.

El propio expediente incidía en "la urgencia de la situación actual" y en una "necesidad inaplazable", ya que "la falta de este suministro podría ocasionar riesgos para la salud pública y perturbaciones graves en la prestación del servicio educativo, lo que fundamenta la actuación inmediata conforme al principio de eficiencia en la gestión pública".