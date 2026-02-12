Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado la suspensión temporal de actividades, actos y eventos al aire libre en el municipio durante los días 13 y 14 de febrero, ante la activación de la alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros y condiciones meteorológicas adversas.

Según la previsión oficial, el viento se intensificará a partir de primera hora de la mañana de este viernes, pudiendo registrarse rachas puntuales de entre 80 y 100 km/h en distintas zonas del municipio. Orihuela se verá afectada por este episodio de viento durante ambas jornadas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y participantes, se suspenden:

-Las actividades al aire libre en el entorno de El Palmeral.

-Los mercados de venta ambulante en el municipio.

-Las actividades recreativas, lúdicas y docentes al aire libre en centros escolares, cuando exista riesgo de caída de arbolado o desprendimientos de elementos de fachada.

-La actividad deportiva escolar y competiciones al aire libre.

-Los desfiles de Carnaval y otros actos lúdicos que se celebren al aire libre. La ciudad tenía previsto este viernes a las 18:30 horas un desfile de Carnaval las principales vías del casco urbano.

Consejos frente al temporal de viento / Información

Estas suspensiones estarán vigentes durante este viernes y sábado, reanudándose la actividad el domingo 15 de febrero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no exista alerta activa.

Desde el Ayuntamiento se aconseja a la población evitar desplazamientos innecesarios y no estacionar vehículos en zonas con arbolado de gran porte.