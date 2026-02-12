Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaAbandono Luna Ki Benidorm Fest
instagramlinkedin

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

El episodio se intensificará a partir de primera hora de la mañana, pudiendo registrarse rachas puntuales de entre 80 y 100 km/h en distintas zonas del municipio

Ayuntamiento de Orihuela

Ayuntamiento de Orihuela / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado la suspensión temporal de actividades, actos y eventos al aire libre en el municipio durante los días 13 y 14 de febrero, ante la activación de la alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros y condiciones meteorológicas adversas.

Según la previsión oficial, el viento se intensificará a partir de primera hora de la mañana de este viernes, pudiendo registrarse rachas puntuales de entre 80 y 100 km/h en distintas zonas del municipio. Orihuela se verá afectada por este episodio de viento durante ambas jornadas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y participantes, se suspenden:

-Las actividades al aire libre en el entorno de El Palmeral.

-Los mercados de venta ambulante en el municipio.

-Las actividades recreativas, lúdicas y docentes al aire libre en centros escolares, cuando exista riesgo de caída de arbolado o desprendimientos de elementos de fachada.

-La actividad deportiva escolar y competiciones al aire libre.

-Los desfiles de Carnaval y otros actos lúdicos que se celebren al aire libre. La ciudad tenía previsto este viernes a las 18:30 horas un desfile de Carnaval las principales vías del casco urbano.

Consejos frente al temporal de viento

Consejos frente al temporal de viento / Información

Estas suspensiones estarán vigentes durante este viernes y sábado, reanudándose la actividad el domingo 15 de febrero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no exista alerta activa.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento se aconseja a la población evitar desplazamientos innecesarios y no estacionar vehículos en zonas con arbolado de gran porte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
  3. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  4. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  5. El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
  6. Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
  7. Los Montesinos prepara el mayor contrato de su historia para implantar la recogida de basura puerta a puerta
  8. Pilar de la Horadada denuncia esperas de seis horas para descargar sus camiones de basura en la planta de Dolores

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

La oferta de Avanza es la mejor valorada para ganar el contrato del transporte urbano de Torrevieja

La oferta de Avanza es la mejor valorada para ganar el contrato del transporte urbano de Torrevieja

Varias actuaciones de la Policía Local se saldan con nueve detenidos en Orihuela Costa

Varias actuaciones de la Policía Local se saldan con nueve detenidos en Orihuela Costa

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en Orihuela: una puesta en marcha a toda prisa para evitar una sentencia

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en Orihuela: una puesta en marcha a toda prisa para evitar una sentencia

Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela

Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela

Los Montesinos cortará la CV-945 para protestar por la nueva red de autobuses interurbanos de la Generalitat

Los Montesinos cortará la CV-945 para protestar por la nueva red de autobuses interurbanos de la Generalitat

Orihuela ataja el problema de la calefacción en los colegios: licita el suministro de gasoil

Orihuela ataja el problema de la calefacción en los colegios: licita el suministro de gasoil
Tracking Pixel Contents