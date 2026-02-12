El PSOE pide la dimisión del alcalde del PP de San Fulgencio tras el informe del fiscal que autoriza la moción de censura

El PSOE Vega Baja reclamó este jueves la "dimisión inmediata" del alcalde de San Fulgencio tras conocerse el posicionamiento del Ministerio Fiscal sobre la sesión plenaria de junio de 2025, en la que se impidió la votación de la moción de censura presentadas por el grupo socialista y un edil independiente.

La Fiscalía pide al juzgado que valide el procedimiento de moción de censura y señala que la mesa de edad formada por dos concejales populares de la Corporlación impidieron el derecho fundamental a la participación del grupo socialista.

PSOE, con sus seis concejales y José Sampere a la cabeza, junto con el edil no adscrito Alain Vandenbergen han intentado desalojar al PP del poder en dos ocasiones en 2025. El PP en las pasadas elecciones municipales de 2023 obtuvo cinco concejales y consiguió formar gobierno con los dos ediles de del Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN). Es Vanderbergen, antes del PIPN, el que se ha aliado con el PSOE dejando al PP en minoría de seis concejales y firmando las mociones.

La mesa de edad alegó para suspender la primera sesión convocada el 18 de junio de 2025 que el concejal independiente que la respaldaba no había formalizado administrativamente su pase a no adscritos en el pleno. En la segunda sesión que se celebró un mes después, el 25 de julio, señaló para impedir la votación que un mismo concejal no podía firmar dos mociones de censura en un solo mandato. En ambos casos el secretario general del pleno, garante del cumplimiento de la legalidad, había validado la convocatoria.

Sin poder resolver

Lo más probable es que solo en unos días, en función de un informe del fiscal que especialmente contundente a la hora de señalar que se ha vulnerado el derecho fundamental de los concejales que firmaron la moción, el juez dé la razón al PSOE sobre la primera sesión. Y en ese momento se pueda convocar un tercer pleno de moción de censura. El secretario ha recordado por su parte, al portavoz del PSOE, José Sampere que no puede convocar la sesión solo con la resolución de la Fiscalía. Hay que esperar al fallo del juez.

El secretario general del PSOE de la Vega Baja, Joaquín Hernández, señaló que “el fiscal ha dicho lo que todos llevamos tanto tiempo denunciando: que se trata de una ilegalidad”. Hernández explicó que el Ministerio Público, como avanzó INFORMACIÓN, se ha pronunciado sobre la primera sesión plenaria suspendida en junio pasado, "no habiéndolo hecho en cuanto a la segunda, convocada por el secretario e insistiendo este que debía celebrarse", y aún así “se volvió a levantar la sesión por la mesa de edad de forma injustificada”.

José Sampere poco después de desistir de que continuara la sesión deja el pleno de San Fulgencio / AXEL ÁLVAREZ

Penal

“Con base en esa segunda sesión, el PSPV ha presentado una denuncia por vía penal, ya que consideran que existe un delito de desobediencia por incumplimiento reiterado de una norma administrativa. Y ante esta situación, y dado que el secretario no convoca al estar judicializado y a la espera de lo que diga el juez, quien ha orquestado todo esto, que no es otro que el alcalde, tiene que dimitir”.

El dirigente socialista insiste en que no se debe prolongar más esta situación: “No hay que esperar a lo que diga el juez. Se tiene que ir, dimitir y que el pleno elija a un nuevo alcalde”.

Advirtió Hernández del perjuicio personal que esta decisión puede acarrear: “Está poniendo en claro riesgo a la mesa de edad, que puede ser condenada conforme a lo que ha dicho el fiscal. No es justo que dos vecinos de San Fulgencio, acaben condenados por culpa del alcalde”. El PSOE aclara que la dimisión del alcalde invalidaría el proceso penal contra esa mesa de edad.

Hernández también lamentó el deterioro de la imagen pública del municipio: “San Fulgencio (10.000 habitantes) está saliendo en medios nacionales -a su juicio-por un espectáculo irrisorio, anti democrático e innecesario. Se está incumpliendo la Constitución y la ley, y eso daña gravemente la democracia y el nombre de todo un pueblo”.

En este sentido, instó al presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Pérez Llorca, a intervenir para poner fin a la situación y evitar que continúe el deterioro institucional.

Por su parte, el portavoz socialista en San Fulgencio, exalcalde y candidato a la Alcaldía en los dos intentos frustrados de moción de censura, José Sampere, calificó los hechos como “muy graves” y recordó que el Ministerio Público solictia la anulación de la decisión de la mesa de edad por vulnerar el derecho fundamental de los concejales a la participación política.

Segundo intento frustrado de moción de censura en San Fulgencio / Matías Segarra

No era un error

“Lo que ocurrió en San Fulgencio no fue un error ni una discrepancia política: fue la suspensión arbitraria de dos mociones de censura, un auténtico secuestro democrático del Ayuntamiento”. Sampere acusó al equipo de gobierno del PP de “aferrarse al sillón antes que respetar la ley y la voluntad mayoritaria del pleno”, y ha lamentado que tenga que ser la justicia quien restablezca la legalidad.

Además, el portavoz socialista ha denunciado la situación de parálisis institucional que atraviesa el municipio: “San Fulgencio vive -según valoró- una situación inédita: una administración colapsada, servicios municipales deteriorados, quejas vecinales constantes y un municipio prácticamente paralizado. Mientras el PP se empeña en resistir ilegalmente en el poder, el pueblo está pagando las consecuencias”.

Desde el PSOE local aseguran que el objetivo es “devolver la normalidad institucional, democrática y de gestión” al Ayuntamiento y desbloquear cuanto antes la situación.

Noticias relacionadas

El alcalde

Por su parte, el alcalde José María Ballester señaló a INFORMACIÓN que la resolución de la Fiscalía se basa en la legislación ya derogada que esgrimió el PP para presentar la moción basados en los pactos antitransfuguismo y admitió en ese aspecto que fue un error de los populares poorque desconocían esa derogación. Pero recuerdó que el Ministerio Fiscal que no se pronuncia sobre las deficiencias formales de aquella sesión que fundamentaban también la suspensión: el concejal independiente que se sumó a los votos del PSOE no había sido nombrado formalmente concejal no adscrito en el pleno cuando se convocó la sesión del pleno y la firmó cuando todavía era edil del Partido por las Nacionalidades. Debió mediar otra sesión en la que se formalizara ese paso a no adscritos. Ballester señaló que el PP respeterá lo que diga el juzgado.