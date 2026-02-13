Albatera ya cuenta con una oficina de la Guardia Civil para denuncias

El Ayuntamiento de Albatera y la Comandancia de la Guardia Civil han firmado un acuerdo de colaboración para la instalación de una oficina de atención al ciudadano en la segunda planta del edificio municipal 3 de Abril, situado en la plaza San Jaime, que prestará servicio de lunes a viernes en horario de mañana -en los próximos días se comunicarán los horarios concretos de atención-.

Este nuevo servicio permitirá a los vecinos realizar denuncias sin necesidad de desplazarse hasta el cuartel de Dolores, puesto del que depende el municipio, facilitando así la atención a una población cercana a los 14.000 habitantes.

Firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil / Información

Al acto han asistido el comandante de la Guardia Civil, Carlos Astrain, y el sargento responsable del puesto, Carlos Barquero. Durante la firma, desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración institucional del Ayuntamiento para poner en marcha este servicio, destacando que "permitirá evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos y mejorar la cercanía en la atención".

Por su parte, la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha explicado que se trata de un proyecto en el que el equipo de gobierno llevaba tiempo trabajando junto a la Policía Local: "Con esta oficina damos un paso más para mejorar la atención y la seguridad en Albatera, facilitando a nuestros vecinos un servicio cercano y accesible sin tener que desplazarse fuera del municipio".