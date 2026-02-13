Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albatera ya cuenta con una oficina de la Guardia Civil para denuncias

El nuevo servicio se prestará de lunes a viernes por la mañana en el edificio municipal 3 de Abril de la plaza San Jaime

Hasta ahora los vecinos tenían que desplazarse hasta el puesto de Dolores

Hasta ahora los vecinos tenían que desplazarse hasta el puesto de Dolores / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Ayuntamiento de Albatera y la Comandancia de la Guardia Civil han firmado un acuerdo de colaboración para la instalación de una oficina de atención al ciudadano en la segunda planta del edificio municipal 3 de Abril, situado en la plaza San Jaime, que prestará servicio de lunes a viernes en horario de mañana -en los próximos días se comunicarán los horarios concretos de atención-.

Este nuevo servicio permitirá a los vecinos realizar denuncias sin necesidad de desplazarse hasta el cuartel de Dolores, puesto del que depende el municipio, facilitando así la atención a una población cercana a los 14.000 habitantes.

Firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil

Firma del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil / Información

Al acto han asistido el comandante de la Guardia Civil, Carlos Astrain, y el sargento responsable del puesto, Carlos Barquero. Durante la firma, desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración institucional del Ayuntamiento para poner en marcha este servicio, destacando que "permitirá evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos y mejorar la cercanía en la atención".

Por su parte, la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha explicado que se trata de un proyecto en el que el equipo de gobierno llevaba tiempo trabajando junto a la Policía Local: "Con esta oficina damos un paso más para mejorar la atención y la seguridad en Albatera, facilitando a nuestros vecinos un servicio cercano y accesible sin tener que desplazarse fuera del municipio".

Tráfico en Alicante hoy: retenciones en Torrevieja y una carretera cortada por el viento en Benidorm

Albatera ya cuenta con una oficina de la Guardia Civil para denuncias

La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h

Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia

La oferta de Avanza es la mejor valorada para ganar el contrato del transporte urbano de Torrevieja

Orihuela suspende las actividades al aire libre viernes y sábado por viento

Varias actuaciones de la Policía Local se saldan con nueve detenidos en Orihuela Costa

Ochenta intervenciones de los bomberos por las huracanadas rachas de viento en Alicante

