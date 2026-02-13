De los campamentos de refugiados en Argelia al Hospital Vega Baja: un médico saharaui publica en "The Lancet" una realidad olvidada

El médico de origen saharaui Salek Ali, que ejerce en el Hospital Universitario Vega Baja, acaba de lograr un hito científico con su participación en un artículo que se ha publicado este mes en The Lancet, la revista médica más prestigiosa del mundo, lo que supone un reconocimiento y proyección internacional tanto para este profesional como para el propio centro sanitario.

"Publicar en The Lancet, la publicación con mayor impacto en cualquier especialidad médica, es el sueño de cualquier médico", afirma. Pero para él supone algo más que un logro profesional: "Es una forma de dar visibilidad a nuestros pacientes y a nuestro pueblo". No en vano, añade, "la leen médicos, responsables políticos y organizaciones de salud de todo el mundo, muchos de los cuales nunca han oído hablar del Sáhara Occidental ni de su población refugiada".

Ali ofrece en el artículo su propio testimonio desde la práctica médica, poniendo el foco en la "violencia infraestructural", que afecta a la salud de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Improvisar ante la falta de medios

Titulado Improvisation in contexts of infrastructural violence: a physician practising medicine in Sahrawi refugee camps (Improvisación en contextos de violencia infraestructural: un médico que ejerce la medicina en los campamentos de refugiados saharauis), describe cómo la falta de recursos obliga a sustituir tratamientos convencionales por elementos de la medicina tradicional saharaui y otros remedios improvisados.

El texto se inicia con un hecho real: un apagón de 35 días en un hospital de los campamentos. A partir de ahí, se relatan situaciones como partos asistidos con la luz de los faros de un coche, curas realizadas con resina de acacia o el uso de un palo para inmovilizar un hueso roto, ejemplos que ilustran la improvisación a la que se ven obligados los profesionales sanitarios ante la escasez de recursos.

Abandono

El facultativo lo firma junto a otros profesionales de la salud saharauis y colaboradores internacionales para denunciar el abandono prolongado del pueblo saharaui por parte de la comunidad internacional, al tiempo que destacan la resiliencia, el ingenio y la ética profesional de los médicos que ejercen en condiciones extremas.

El análisis subraya que la improvisación constituye una forma de resistencia ética frente a la injusticia estructural. En este contexto, se señala el papel de España con su apoyo a la invasión del Sáhara Occidental por Marruecos en 1975 y la ocupación, que continúa hasta hoy, como factores clave de la crisis humanitaria en los campamentos.

"Mientras Marruecos explota los abundantes recursos naturales del Sáhara Occidental sin beneficio para el pueblo saharaui, los refugiados en Argelia viven en condiciones de pobreza y esperan un referéndum de autodeterminación prometido por la ONU", inciden los autores, que añaden que "en este contexto de violencia infraestructural -el daño causado por la no inversión deliberada en infraestructura-, los profesionales de la salud buscan garantizar el derecho a la prevención y la atención sanitaria".

Trayectoria

Ali, que cuenta con un diplomado en Investigación en Ciencias de la Salud y posee una sólida trayectoria como tutor de residentes y docente en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), se graduó en Medicina en Cuba y se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Vega Baja, donde comenzó su residencia en 2009, compaginando desde entonces su labor asistencial en el centro hospitalario y en Atención Primaria.

Comprometido con la atención sanitaria de su pueblo, realiza cada año labores de voluntariado en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, aprovechando sus periodos vacacionales. Su trabajo se centra en el desarrollo y la implementación de programas de salud, entre los que destaca uno de telemedicina que permite atender a pacientes del Sáhara dos días por semana mediante videoconferencia.

Una realidad olvidada

Además de su compromiso en la práctica, con esta publicación contribuye a visibilizar una realidad olvidada. El artículo es la cuarta entrega de la serie Translational social medicine for global health: introducing Cases in Global Social Medicine, una iniciativa que se comenzó en noviembre para explorar las fuerzas sociales que impactan en la salud global.

Se parte del formato clásico del caso clínico, ampliamente utilizado en la educación médica, pero introduce un enfoque novedoso: el análisis no lo realiza un único experto médico, sino un equipo interdisciplinar que utiliza herramientas de las ciencias sociales para abordar problemas complejos de salud pública global.

Así, participan profesionales de la medicina, las ciencias de la salud, la antropología médica y cultural, la sociología, las ciencias políticas y el activismo en derechos humanos, así como el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara). Además, cuenta con el apoyo de numerosas instituciones, entre ellas la Universidad de Barcelona, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la Fundación Pasqual Maragall, las universidades de Harvard, UC Berkeley y Chicago, y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

El impacto de la violencia en la salud

Los artículos no se limitan a describir enfermedades o tratamientos, sino que examinan las condiciones sociales, políticas y económicas que determinan la salud de las personas en distintos contextos, con el objetivo de servir como herramienta formativa tanto para profesionales sanitarios como para responsables de políticas públicas.

"Hemos creado esta serie para confrontar directamente las fuerzas sociales que influyen en la salud y la enfermedad en todo el mundo", explica Seth M. Holmes, médico, doctor en antropología cultural y médica, director del Berkeley Center for Social Medicine de la Universidad de California en Berkeley y profesor en la Universidad de Barcelona y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).

"El caso saharaui es especialmente claro, marcado por el colonialismo, la ocupación y el abandono internacional. Las prácticas de improvisación descritas en el artículo son un acto de resistencia ética frente a estas injusticias", concluye Holmes.