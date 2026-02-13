El centro histórico de Orihuela entra en la UCI: se aplica dos años después la ordenanza para obligar a los propietarios a edificar solares y rehabilitar edificios

Orihuela cuenta con el segundo centro monumental de la Comunidad Valenciana, pero su mal estado de conservación es evidente y motivo de queja recurrente. Actuar sobre solares, fachadas degradadas y edificios en mal estado no es solo una cuestión estética, sino que también es una medida de seguridad.

Defender y recuperar el centro histórico como espacio patrimonial y de atracción turística es ofrecer la mejor de las imágenes posibles y al mismo tiempo garantizar la habitabilidad y la función social del suelo urbano. En una palabra: revivirlo, para devolver al corazón de la ciudad el protagonismo que le corresponde y cerrar una herida en todo oriolano que mira con nostalgia que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Ha sido, de hecho, el leitmotiv con el que el PP encaró el liderazgo del bipartito desde el inicio de mandato hace dos años y medio. Para ello, ya en 2024 se avanzó la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER) que se ha puesto en marcha ahora tras un arduo trabajo técnico, una herramienta urbanística que aporta transparencia y seguridad jurídica para intervenir sobre aquellos inmuebles que incumplen el deber legal de conservar, pudiendo identificar y actuar sobre los que tienen órdenes de ejecución en vigor y supuestos que pueden derivar en rehabilitación forzosa.

El instrumento marca el arranque de un proceso de transformación profunda del centro histórico, combinando planificación estratégica, incentivos económicos y aplicación rigurosa de la normativa urbanística, según han explicado este viernes el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz.

El concejal Matías Ruiz y el alcalde Pepe Vegara, en la presentación de la puesta en marcha de la ordenanza / Información

Primeras actuaciones

Así, se han establecido dos ejes prioritarios de actuación: desde el Colegio Santo Domingo hasta el Santuario de Monserrate, pasando por la calle Mayor y los viarios adyacentes.

La primera fase contempla 155 actuaciones distribuidas según su situación urbanística y el grado de incumplimiento. En concreto, el Ayuntamiento ha remitido oficio a los propietarios de 67 solares recordándoles el deber legal de edificar y concediendo un plazo de 20 días para alegaciones. En caso de incumplimiento, podrá activarse el régimen de edificación forzosa, incluida la expropiación cuando proceda. El presupuesto municipal contempla un millón de euros para esta finalidad.

Plano de solares / Información

Otros 50 requerimientos por incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de las fachadas, con plazos para subsanar antes de adoptar medidas de ejecución forzosa o sancionadora, así como 27 órdenes de ejecución sobre edificios en mal estado, con obligación de presentar la Inspección Técnica del Edificio y realizar obras de conservación o rehabilitación.

Además, se han abierto 11 expedientes de ejecución subsidiaria, con derribos que ejecutará directamente el Consistorio por razones de seguridad, repercutiendo posteriormente el coste a la propiedad.

Transparencia

Ruiz ha recordado que la regeneración urbana se apoya en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en los objetivos de la Agenda Urbana 2030 y la Agenda Urbana Local, especialmente en lo relativo a ordenar el territorio: "Revitalizar la ciudad existente, favorecer la movilidad sostenible y facilitar el acceso a la vivienda".

Asimismo, el edil ha destacado que el registro es público y consultable, garantizando transparencia, identificación urbanística, catastral y registral y comunicación al Registro de la Propiedad.

Inmuebles en estado de abandono en el centro histórico de Orihuela / Información

Por su parte, el alcalde ha subrayado el compromiso político adquirido con la ciudad: "El centro histórico tiene que ser rehabilitado para volver a convertirse en un punto de referencia dentro de todo el Levante español".

Vegara también ha resaltado que no es una medida coyuntural o aislada, sino de largo recorrido, porque "los cambios estructurales no se producen en cuatro años ni en ocho", indicando que "hoy es el comienzo de ese cambio definitivo para que Orihuela vuelva a ser la ciudad que todos queremos que sea".

Calle del centro histórico, en una imagen de archivo / Información

Estrategias

De hecho, la activación del registro forma parte de una estrategia municipal de regeneración urbana del centro histórico con ocho líneas de actuación: recuperación y puesta en uso de edificios históricos; promoción pública de vivienda, especialmente para jóvenes, mediante la empresa municipal de vivienda y suelo, cuya constitución fue aprobada definitivamente en el pleno hace quince días; aplicación efectiva de la ordenanza de solares y edificios a rehabilitar; programa de subvenciones para rehabilitación, con una línea de 440.000 euros para fachadas del centro histórico y otra de 150.000 euros para palacios y palacetes catalogados; rehabilitación del patrimonio monumental y revisión del Catálogo de Protecciones del PGOU, cuyo borrador será presentado próximamente; peatonalización y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, cuyo documento se encuentra en redacción; colaboración con promotores privados e incentivos fiscales, incluyendo la bonificación del 95 % del ICIO y la concesión de licencias para aproximadamente 100 viviendas, e impulso de Orihuela Universitaria, con acuerdos de colaboración con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández.

"El centro histórico se nos estaba muriendo, pero con medidas valientes vamos a conseguir que vuelva la vida", ha concluido el regidor.