TORREVIEJA
Sanidad cifra en el 64 % el aumento de sanitarios en Salud Mental en un año en el área de Torrevieja sin decir cuál era la plantilla anterior ni la actual
El director general de Salud Mental mantiene que la demora en atención de Psiquiatría y Psicología se ha reducido de 51 días a 30 en los últimos seis meses
El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, visitó el Hospital de Torrevieja, donde ha mantenido una reunión de trabajo con los responsables de los servicios de salud mental de los departamentos que integran la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Alicante Sur: Torrevieja, Orihuela y Elche. La Conselleria de Sanidad no convocó a los medios de comunicación a esta visita.
El director general resaltó el refuerzo de personal llevado a cabo en el Departamento de Salud de Torrevieja, donde la plantilla de salud mental ha crecido un 64 % en el último un año. Así, ha afirmado que el número de puestos de Psiquiatría -que no especifica- se ha incrementado en un 63 %, el de psicólogos en un 50 % y el de profesionales de enfermería en salud mental en un 200 %, "cifras que, a su juicio, superan ampliamente los crecimientos acumulados en las dos últimas décadas”.
Bartolomé Pérez solo ha expresado los incrementos a través de porcentajes, sin ofrecer las cifras de plazas que componía la plantilla antes del incremento y las actuales.
Salud mental
Durante el encuentro analizó los datos de evolución asistencial desde junio de 2025 que, afirmó, reflejan "una mejora en el acceso a la atención en salud mental en el conjunto de la ASI". Ofreció datos concretos -esta vez sí-, sobre la demora media para las primeras consultas de Psiquiatría que en Torrevieja, dijo, se han reducido un 40 %, pasando de 52 días en junio a 31 días en enero de 2026.
El descenso porcentual ha sido aún mayor en Orihuela, donde la reducción alcanza el 67 %, y en Elche, con un 55%. Pese a ello, la situación actual sitúa a Torrevieja como el departamento con menor número de pacientes de Salud Mental en lista de espera en términos absolutos.
El director general destacó que la ASI Alicante Sur ha logrado reducir el número de pacientes en lista de espera en un 31,4% desde junio de 2025 y, abundando en porcentajes, concretó que el 88% de las personas derivadas para tratamiento en salud mental son atendidas antes de 30 días desde la interconsulta. “Este avance supone una mejora clara en la accesibilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de Salud Mental de los tres departamentos sanitarios”.
No aludió, sin embargo, al frecuente cierre de las agendas de citas de especialistas para los usuarios, estrategia habitual de la Conselleria de Sanidad que evita el registro de mayor número de pacientes y el aumento de los índices de demora: los pacientes que no pueden registrarse en listas que permanecen cerradas no figuran en las estadísticas como usuarios en espera.
Mejora asistencial
“Las mejoras en la demora no son fruto de la casualidad -continuó Pérez Gálvez-, cuando se incrementa en más de un 60% la plantilla. La diferencia está en pasar del discurso a la acción: nunca un gobierno había invertido tanto en salud mental y hoy estamos recogiendo los frutos”, según aseguró el alto cargo de Sanidad.
En una nota de prensa, Pérez aseguró que la Vega Baja, y especialmente el departamento de salud de Torrevieja, “ha sufrido durante los últimos años una falta de atención y planificación que hoy estamos corrigiendo con hechos, inversión y estructura” y mantuvo que el actual Consell ha situado la salud mental como una prioridad estratégica dentro del sistema sanitario público.
El director general también puso en valor el compromiso de los profesionales sanitarios. “El enorme esfuerzo de los profesionales está directamente ligado a la mejora asistencial que estamos constatando".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años