La concesión del gastromercado de Torrevieja obliga a las empresas a presentar un plan para gestionar todo el edificio de la Plasa

La propuesta de que una empresa termine gestionando al completo todo el edificio de La Plasa, no solo la planta baja y el altillo de su nuevo Mercado Gastronómico, no es solo una "idea" o alternativa planteada por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja como opción en el proceso de licitación que hizo público hace unos días el alcalde Eduardo Dolón y la concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra. En realidad, en las condiciones de la concesión figura que suponen hasta el 30 % de la valoración del concurso,

El concurso valora en un 40% el canon ofertado anual con un mínimo de 56.000 euros anuales por diez años; en un 30% el proyecto de explotación del mercado propiamente dicho, que además exige una inversión inicial del concesionario de casi 800.000 euros; y en un 30% esa propuesta «de ampliación opcional» de la concesión.

Con lo que el requisito, planteado como una mejora, obliga a las empresas interesadas a presentar un proyecto, no solo para gestionar y mantener la planta baja y el altillo y sus 30 locales del gastromercado que se quiere poner en marcha sobre unos 2.000 metros cuadrados, necesariamente, si quieren tener alguna opción, también las dos plantas superiores, que hasta hace solo unos días el Ayuntamiento había reservado exclusivamente para uso municipal.

El Ayuntamiento invierte más de 14 millones entre la compra del derecho de superficie y su rehabilitación podría ser gestionado íntegramente por una empresa

Presupuesto municipal

El presupuesto municipal sufraga en estos momentos la rehabilitación integral del edificio por más de ocho millones de euros. Antes tuvo que recuperar por otros cuatro millones el derecho de superficie de todo el inmueble, que en origen era propiedad municipal -que había sido concesionado en 1995 con un resultado desastroso-. El resultado todo el edificio municipal tras un esfuerzo de inversión de 14 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento de Torrevieja ha incorporado en el pliego para la concesión del futuro Mercado Gastronómico de "La Plasa" este incentivo "estratégico" destinado a potenciar la revitalización integral edificio municipal. Los licitantes pueden optar a sumar hasta 30 puntos -el 30% de la puntuación total del concurso- mediante la "presentación voluntaria" de una propuesta de actividades para las dos plantas superiores del inmueble, espacios que actualmente quedan fuera del ámbito concesional inicial del Mercado Gastronómico.

Esta mejora evaluable de forma automática no obliga a su ejecución inmediata. El adjudicatario que presente una propuesta viable y coherente con el concepto gastronómico obtendrá la puntuación máxima íntegra; en caso contrario, recibirá cero puntos en este apartado sin que ello afecte al resto de su oferta.

D. Pamies

Una concesión posterior

El pliego sí establece con claridad que la eventual incorporación de estas plantas al ámbito de explotación requerirá en su momento la tramitación de un expediente administrativo independiente, sujeto a informes técnicos, viabilidad económica y los principios de publicidad y concurrencia -lo que supone que no da prioridad a la empresa que gane la concesión del Mercado de Abastos-. La apertura de estos espacios solo podría producirse una vez consolidado el funcionamiento del mercado gastronómico en planta baja y altillo. En caso de que esta opción cuaje el municipio se reservaría el espacio en ocasiones puntuales para actividades municipales.

Además, especifica expresamente que la no materialización futura de esta ampliación -por cualquier causa- no constituirá incumplimiento contractual ni generará penalidades para el concesionario. El pliego no da ideas sobre qué usos podría albergar esas dos plantas superiores, pero es improbable que las empresas puedan plantear distintos a los comerciales para que la iniciativa sea viable económicamente, ya que esa concesión también obligaría a asumir el coste y gestión de esas plantas.

Recreación de la remodelación integral de La Plasa cuyas obras comenzaron hace semanas y tienen un presupuesto de más de ocho millones de euros / INFORMACIÓN

Según las condiciones de la concesión, la fórmula permite al Consistorio intentar otras alternativas para la reactivación del edificio "La Plasa" sin comprometer jurídicamente la fase inicial del proyecto, que se centra en transformar el tradicional Mercado de Abastos en un referente gastronómico y turístico con capacidad para hasta 30 puestos distribuidos entre actividades tradicionales y de nueva creación.