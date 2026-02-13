Orihuela contrata un sistema de sensores para medir en tiempo real la calidad del aire y prevenir episodios de contaminación
El Ayuntamiento adjudica la instalación de dispositivos en tres puntos del municipio por 36.000 euros para cumplir con el Plan de Sostenibilidad Turística
El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado el contrato para la instalación de un sistema de monitorización de contaminantes para monitorizar la calidad del aire mediante sensores instalados en vía pública, con el fin de actuar de manera preventiva ante episodios de alta contaminación.
La empresa Dnota Medio Ambiente se ha hecho con el concurso por 36.179 euros, lo que supone una rebaja del precio inicial de la licitación, que era de 51.653, y la disminución del plazo de ejecución, pasando de tres a dos meses.
Con todo, la previsión cuando se licitó el contrato en octubre era que la adjudicación se realizara antes de que acabara el año, ya que los dispositivos deberían estar en marcha antes del 31 de marzo para cumplir con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
Estos sensores, que se ubicarán en los distintos puntos de información turística que se encuentran distribuidos en el territorio -calle Jade en Orihuela Costa, Ayuntamiento y Glorieta Gabriel Miró-, recogerán información sobre distintos parámetros que, tras ser analizados, permitirán realizar un seguimiento de la calidad del Destino Turístico en términos medioambientales. El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya (Vox), ha señalado que "el cuidado del medio ambiente contribuye a hacer de nuestro municipio un espacio todavía más atractivo para el turismo".
Toda la información recopilada por estos dispositivos será analizada y monitorizada mediante un sistema de monitorización y alerta temprana que se pondrá en marcha junto con la instalación de los sensores. Esta herramienta de software permitirá conocer en tiempo real los valores experimentados por estas variables, y tendrá preestablecidos distintos umbrales mínimos y máximos para cada una de ellas, por lo que será capaz de detectar de forma rápida y precisa aquellas situaciones que pueden afectar negativamente a la seguridad del destino y de la ciudadanía.
El proyecto, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Orihuela, está amparado por la subvención recibida del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años