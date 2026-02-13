Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha reclamado públicamente que el Gobierno rescate el proyecto de recrecimiento del embalse de Camarillas en Albacete, lo que permitiría multiplicar por cinco su capacidad de almacenamiento actual hasta casi los 200 hectómetros cúbicos, convirtiéndolo en uno de los mayores de la cuenca del Segura.

Un proyecto atascado

La petición del secretario general del sindicato de regantes, José Ángel Pérez, llega cuando se da una situación poco habitual de recarga hidrológica de los embalses de cabecera de la cuenca del Segura -que han ganado más de 110 hectómetros cúbicos en poco más de una semana-, y con los embalses de regulación del trasvase Tajo-Segura, cuyos caudales reciben los agricultores de Alicante, Murcia y Almería, también al máximo de su capacidad. A ello se añaden los recursos de las balsas de los regantes, llenas en destino durante estos meses invernales coincidiendo con los de menor demanda hídrica.

Según el Scrats, esta inversión se encontraba prevista en el programa de medidas del Plan de Cuenca del Segura del año 2016, que sigue "sin cumplirse". La cifra prevista hace una década era de 37 millones de euros, que ahora habría que actualizar al alza de forma sustancial. El proyecto contemplaba elevar la coronación de la presa en 25 metros, quintuplicando así la capacidad de embalse, una actuación que convertiría el embalse de Camarillas en el cuarto más grande de la Cuenca Hidrográfica del Segura, solo por detrás de El Cenajo, La Pedrera y casi a la par que el de La Fuensanta. Tras contemplarse en 2016 volvió a incorporarse en el Plan Hidrológico de Cuenca 2022-2027, y debía asumirlo la empresa Acuamed, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Impacto ambiental y rechazo institucional

Los agricultores de la zona alertan, sin embargo, que de realizarse esta actuación se produciría una inundación de 650 hectáreas de superficie cultivable, casi todas ellas en el término municipal de Hellín-Agramón, además de suponer un importante impacto ambiental y paisajístico, con especial incidencia en el patrimonio arqueológico existente en los Campos de Hellín. La oposición de los agricultores de esa zona al proyecto también es importante porque anegaría cientos de hectáreas de suelos agrícolas. Tampoco cuenta con el visto bueno del gobierno autonómico manchego.

Evidente

Los regantes consideran "evidente" que se trata de "una obra imprescindible" para aumentar la capacidad de regulación del río Mundo y de las aguas transportadas por el trasvase Tajo-Segura, a la vista de que el túnel Talave-Cenajo presenta una capacidad limitada. En momentos muy puntuales, como el actual, la capacidad total de los embalses reguladores del trasvase se ve limitada por las aportaciones de la propia Cuenca. Según los regantes serviría para dar mayores garantías a los regadíos del sur de Albacete, en la comarca de Hellín, dando un impulso socioeconómico a esas zonas tradicionalmente agrícolas.

Visión de estado

Los regantes solicitan "visión de Estado" para atender situaciones extraordinarias y culminar aquellas infraestructuras hidráulicas que sirvan al conjunto de los ciudadanos, de cualquier provincia española, "porque todo hace pensar que estas situaciones se darán con mayor frecuencia (alternando sequías e inundaciones) y debemos aplicar el término resiliencia en toda su amplitud".

INFORMACIÓN solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que valorara las declaraciones del Scrats, que representa a 60 comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería, sobre este proyecto sin que se haya pronunciado.

Albacete

Por otro lado, el Scrats se ha solidarizado con la ciudad de Albacete, que está teniendo problemas al ver saturados sus sistemas de saneamiento por las elevadas precipitaciones de estos últimos días, y vería con buenos ojos que parte de esas aguas se pudieran canalizar por el Trasvase Tajo-Segura, para evitar males mayores, "aunque la situación actual hace que no pudiéramos utilizar esos caudales".

Noticias relacionadas

De hecho esa derivación, ordenada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que pertenece ese tramo del trasvase, sí ha hecho uso de forma puntual del trasvase a cielo abierto al derivar la inundación del río Jardín, lo que ha permitido reducir los caudales que anegaban la zona.