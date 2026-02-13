TORREVIEJA
Torrevieja aplaza el Carnaval y cierra parques y actividades al aire libre el sábado ante la alerta de vendaval
La Asociación del Carnaval mantiene, de momento, el desfile infantil y foráneo para esta tarde del viernes mientras que el desfile nocturno será el domingo
El Ayuntamiento de Torrevieja activó este viernes el protocolo de seguridad ante la borrasca Oriana, que ya ha provocado rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora durante esta misma tarde, mientras se mantiene el aviso naranja por peligro importante de viento para este sábado, activado por AEMET.
El Ayuntamiento ha difundido un comunicado en el que recomienda a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades al aire libre, evitar acercarse a zonas con arbolado o mobiliario urbano, retirar de balcones y terrazas elementos susceptibles de ser arrastrados por el viento como toldos, maceteros o muebles de exterior, y extremar las precauciones los trabajadores que se encuentren en obras en altura.
Activación
Ante esta situación, la reunión local del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local) ha dispuesto la activación de todos los servicios municipales y de las empresas concesionarias durante las 24 horas del sábado en previsión de que sea necesario su respaldo, además del cierre preventivo de los parques Doña Sinforosa, Las Naciones, Aromático, Eduardo Gil Rebollo, La Estación y La Siesta, los más importantes de la ciudad, que además cuentan con cierre perimetral, así como de las instalaciones al aire libre de la Ciudad Deportiva, las zonas recreativas del resto de parques, los cementerios municipales de Torrevieja y La Mata y el albergue municipal.
Carnaval
Paralelamente, la Concejalía de Fiestas y la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja "han reorganizado" la programación oficial del Carnaval 2026 para garantizar la seguridad de participantes, público y personal técnico.
El desfile infantil y el de comparsas foráneas se mantendrán este viernes 13 de febrero con salida a las 18:00 y 20:30 horas respectivamente desde el Centro Cultural Virgen del Carmen, hora a la que se espera que las rachas de viento amainen, mientras que todos los actos previstos para el sábado han sido aplazados.
El domingo 15 de febrero se celebrarán el desfile carnavalesco nocturno a las 18:00 horas y el acto de entrega de premios a las 22:00 horas, quedando el Teatrico del Carnaval programado para el viernes 6 de marzo, sujeto a posibles modificaciones según evolucione la situación meteorológica.
Desde el Consistorio "se agradece la comprensión y colaboración de ciudadanos, comparsas, entidades participantes y visitantes, insistiendo en la necesidad de consultar únicamente las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento para conocer cualquier actualización sobre la programación festiva o las medidas de seguridad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- Un incendio en un garaje en Torrevieja obliga a desalojar 20 viviendas por posible daño estructural
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años