Torrevieja aplaza el Carnaval y cierra parques y actividades al aire libre el sábado ante la alerta de vendaval

El Ayuntamiento de Torrevieja activó este viernes el protocolo de seguridad ante la borrasca Oriana, que ya ha provocado rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora durante esta misma tarde, mientras se mantiene el aviso naranja por peligro importante de viento para este sábado, activado por AEMET.

El Ayuntamiento ha difundido un comunicado en el que recomienda a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades al aire libre, evitar acercarse a zonas con arbolado o mobiliario urbano, retirar de balcones y terrazas elementos susceptibles de ser arrastrados por el viento como toldos, maceteros o muebles de exterior, y extremar las precauciones los trabajadores que se encuentren en obras en altura.

Activación

Ante esta situación, la reunión local del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local) ha dispuesto la activación de todos los servicios municipales y de las empresas concesionarias durante las 24 horas del sábado en previsión de que sea necesario su respaldo, además del cierre preventivo de los parques Doña Sinforosa, Las Naciones, Aromático, Eduardo Gil Rebollo, La Estación y La Siesta, los más importantes de la ciudad, que además cuentan con cierre perimetral, así como de las instalaciones al aire libre de la Ciudad Deportiva, las zonas recreativas del resto de parques, los cementerios municipales de Torrevieja y La Mata y el albergue municipal.

Comunicado del Cecopal de Torrevieja / INFORMACIÓN

Carnaval

Paralelamente, la Concejalía de Fiestas y la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja "han reorganizado" la programación oficial del Carnaval 2026 para garantizar la seguridad de participantes, público y personal técnico.

El desfile infantil y el de comparsas foráneas se mantendrán este viernes 13 de febrero con salida a las 18:00 y 20:30 horas respectivamente desde el Centro Cultural Virgen del Carmen, hora a la que se espera que las rachas de viento amainen, mientras que todos los actos previstos para el sábado han sido aplazados.

Así fue la gala Drag Queen de los carnavales de Torrevieja 2026 / JOAQUÍN CARRIÓN

El domingo 15 de febrero se celebrarán el desfile carnavalesco nocturno a las 18:00 horas y el acto de entrega de premios a las 22:00 horas, quedando el Teatrico del Carnaval programado para el viernes 6 de marzo, sujeto a posibles modificaciones según evolucione la situación meteorológica.

Desde el Consistorio "se agradece la comprensión y colaboración de ciudadanos, comparsas, entidades participantes y visitantes, insistiendo en la necesidad de consultar únicamente las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento para conocer cualquier actualización sobre la programación festiva o las medidas de seguridad".