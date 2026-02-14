Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

La Vega Baja supera en el último año la barrera de los 400.000 habitantes censados, según el INE

El Bajo Segura se afianza como tercera comarca más poblada de la Comunidad, solo tras l’Alacantí y València y su entorno, y se distancia del Baix Vinalopó

Panorámica del término municipal de Torrevieja

Panorámica del término municipal de Torrevieja / TONY SEVILLA

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Vega Baja afianzó en 2025 su posición como una de las tres comarcas más pobladas de la Comunidad Valenciana al superar los 400.000 habitantes según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística publicados en junio de este pasado año.

Esta cifra consolida como la tercera comarca con mayor número de población de la Comunidad Valenciana, por detrás del conjunto de València y su área metropolitana con más de un millón de habitantes y l’ Alacantí (480.372) que incluye la ciudad de Alicante y municipios como San Vicente del Raspeig o El Campello.

En el ámbito provincial ocupa ya el segundo lugar superando con claridad al Baix Vinalopó, comarca a la que pertenecen Elche -segunda ciudad de la provincia con 245.557 habitantes-, y poblaciones como Crevillent y Santa Pola que ofrece un total de 316.187 habitantes. Frente a territorios como la Marina Baixa (209.663) o la Marina Alta (199.500), la Vega Baja mantiene una ventaja demográfica abrumadora que refleja su carácter de territorio de atracción residencial sostenida.

Desfase

Estos datos del INE, a los que se debe incorporar la actualización a 1 de enero de 2026 con la depuración que realiza el organismo estatal, suelen ser diferentes a los que maneja cada uno de los ayuntamientos y en algunos casos, existe una sustancial distancia al alza en las cifras que aportan los municipios. Pero al margen de esa discrepancia los datos oficiales confirman el crecimiento consolidado del Bajo Segura: un 2,31%, 9.034 habitantes en el último año registrado. Es además la que más creció solo superada por la Plana Alta.

El desfase entre las cifras municipales del padrón y las del INE se hace, de nuevo como en 2012, cada vez mayor

No es la primera vez que la comarca supera los 400.000 habitantes. Lo hizo en 2013. Aunque entre ese año y 2016 se perdieron más de 50.000 habitantes con las secuelas de la crisis y, sobre todo, tras la depuración del censo ordenada por el Gobierno central (Real Decreto 1.024/2012) al detectar más de dos millones de «vecinos fantasma» en España, concentrados en las zonas más turísticas. Algo que afectó de manera drástica a las estadísticas de Torrevieja -que tuvo que dar de baja a 15.000 vecinos de una sola vez-, Orihuela, San Fulgencio y Rojales.

# 📍 Municipio 👥 Junio 2025
1Torrevieja98.533
2Orihuela84.560
3Pilar de la Horadada24.316
4Almoradí22.965
5Callosa de Segura19.988
6Guardamar del Segura18.564
7Rojales17.652
8Albatera13.566
9San Fulgencio9.769
10Catral9.600
11Dolores8.326
12Redován8.283
13Cox7.722
14Bigastro7.537
15San Miguel de Salinas6.542
16Benejúzar5.811
17Los Montesinos5.786
18Formentera del Segura4.868
19Rafal4.849
20Algorfa3.788
21Benijófar3.679
22Granja de Rocamora2.728
23San Isidro2.337
24Jacarilla2.176
25Benferri2.099
26Daya Nueva1.885
27Daya Vieja698

Crecimiento generalizado

El análisis de los 27 municipios de la Vega Baja revela un crecimiento generalizado pero con matices. Torrevieja lidera el incremento absoluto con 3.730 nuevos vecinos (98.533 en total), consolidándose como el municipio más poblado de la comarca. La distancia entre el registro oficial del INE y el del padrón es especialmente llamativa, ya que a 1 de enero de este año el Ayuntamiento difundió que contaba con 110.000 vecinos.

Orihuela, capital histórica del Bajo Segura, eleva su cifra oficial en 840 habitantes (84.560 en total) gracias a su tramo de costa. Es precisamente en poblaciones de primera y segunda línea litoral donde se concentran los mayores flujos demográficos: Guardamar del Segura (+501), Rojales (+490) y Pilar de la Horadada (+472) completan el grupo de localidades con aportaciones superiores a los 400 habitantes en un solo año. En el interior destacan porcentajes de incrementos en localidades pequeñas como Benijófar, con una gran actividad constructora pese a contar con un término municipal muy reducido (+6%) y Daya Vieja (+6,24%). Solo dos localidades, Rafal y Redován, han perdido algún vecino, dato anecdótico que no altera la tendencia alcista generalizada. Este patrón demográfico confirma a la Vega Baja como un territorio en transición definitiva hacia la ocupación residencial de su territorio interior.

Sur del litoral de Orihuela

Sur del litoral de Orihuela / TONY SEVILLA

Confirmación

La próxima actualización del padrón -prevista para finales de 2026-, confirmará oficialmente el hito de los 400.000 habitantes censados. Sin embargo, tras estas cifras oficiales se esconde una paradoja administrativa: la dificultad para obtener cifras de población más ajustadas a la realidad , en especial en municipios del litoral. De una parte existen propietarios de segundas residencias que nunca se dieron de baja tras su compra, extranjeros que regresaron a sus países sin gestionar el trámite o temporeros que mantienen el empadronamiento pese a su ausencia prolongada.

# 👥 Población 2025 📍 Comarca (Provincia)
1821.979Valencia + Horta (>1.000.000 · Valencia)
2480.372Alacantí (Alicante)
3≈400.000Vega Baja (Alicante)
4316.187Baix Vinalopó (Alicante)
5223.567Ribera Alta (Valencia)
6209.663Marina Baixa (Alicante)
7183.429Safor (Valencia)
8256.321Plana Alta (Castellón)
9170.248Camp de Túria (Valencia)
10199.500Marina Alta (Alicante)
11190.925Plana Baixa (Castellón)
12109.196Alcoià (Alicante)
13104.892Vinalopó Mitjà (Alicante)
1479.856Camp de Morvedre (Valencia)
1549.124Ribera Baixa (Valencia)
1647.982Alto Vinalopó (Alicante)
1742.984Vall d'Albaida (Valencia)
1846.124Requena-Utiel (Valencia)
1939.678Costera (Valencia)
2025.894Comtat (Alicante)
2118.567Foia de Bunyol (Valencia)
2212.589Los Serranos (Valencia)
2325.143Alt Palància (Castellón)
2418.321Ports (Castellón)
254.187Alt Millars (Castellón)
266.284Alt Maestrat (Castellón)

De otra, residentes de larga duración que no se empadronan. Esta brecha tiene consecuencias prácticas graves: la financiación autonómica y estatal, la planificación sanitaria o la dotación educativa se calculan sobre una base demográfica subestimada, mientras los servicios municipales atienden una demanda real muy superior. El fenómeno no es nuevo.

Paradójicamente, una vez superada aquella crisis de 2013, el sistema volvió a reproducir el mismo patrón de empadronamientos masivos sin mecanismos ágiles de actualización.

