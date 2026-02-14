La Vega Baja supera en el último año la barrera de los 400.000 habitantes censados, según el INE

La Vega Baja afianzó en 2025 su posición como una de las tres comarcas más pobladas de la Comunidad Valenciana al superar los 400.000 habitantes según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística publicados en junio de este pasado año.

Esta cifra consolida como la tercera comarca con mayor número de población de la Comunidad Valenciana, por detrás del conjunto de València y su área metropolitana con más de un millón de habitantes y l’ Alacantí (480.372) que incluye la ciudad de Alicante y municipios como San Vicente del Raspeig o El Campello.

En el ámbito provincial ocupa ya el segundo lugar superando con claridad al Baix Vinalopó, comarca a la que pertenecen Elche -segunda ciudad de la provincia con 245.557 habitantes-, y poblaciones como Crevillent y Santa Pola que ofrece un total de 316.187 habitantes. Frente a territorios como la Marina Baixa (209.663) o la Marina Alta (199.500), la Vega Baja mantiene una ventaja demográfica abrumadora que refleja su carácter de territorio de atracción residencial sostenida.

Desfase

Estos datos del INE, a los que se debe incorporar la actualización a 1 de enero de 2026 con la depuración que realiza el organismo estatal, suelen ser diferentes a los que maneja cada uno de los ayuntamientos y en algunos casos, existe una sustancial distancia al alza en las cifras que aportan los municipios. Pero al margen de esa discrepancia los datos oficiales confirman el crecimiento consolidado del Bajo Segura: un 2,31%, 9.034 habitantes en el último año registrado. Es además la que más creció solo superada por la Plana Alta.

El desfase entre las cifras municipales del padrón y las del INE se hace, de nuevo como en 2012, cada vez mayor

No es la primera vez que la comarca supera los 400.000 habitantes. Lo hizo en 2013. Aunque entre ese año y 2016 se perdieron más de 50.000 habitantes con las secuelas de la crisis y, sobre todo, tras la depuración del censo ordenada por el Gobierno central (Real Decreto 1.024/2012) al detectar más de dos millones de «vecinos fantasma» en España, concentrados en las zonas más turísticas. Algo que afectó de manera drástica a las estadísticas de Torrevieja -que tuvo que dar de baja a 15.000 vecinos de una sola vez-, Orihuela, San Fulgencio y Rojales.

# 📍 Municipio 👥 Junio 2025 1 Torrevieja 98.533 2 Orihuela 84.560 3 Pilar de la Horadada 24.316 4 Almoradí 22.965 5 Callosa de Segura 19.988 6 Guardamar del Segura 18.564 7 Rojales 17.652 8 Albatera 13.566 9 San Fulgencio 9.769 10 Catral 9.600 11 Dolores 8.326 12 Redován 8.283 13 Cox 7.722 14 Bigastro 7.537 15 San Miguel de Salinas 6.542 16 Benejúzar 5.811 17 Los Montesinos 5.786 18 Formentera del Segura 4.868 19 Rafal 4.849 20 Algorfa 3.788 21 Benijófar 3.679 22 Granja de Rocamora 2.728 23 San Isidro 2.337 24 Jacarilla 2.176 25 Benferri 2.099 26 Daya Nueva 1.885 27 Daya Vieja 698

Crecimiento generalizado

El análisis de los 27 municipios de la Vega Baja revela un crecimiento generalizado pero con matices. Torrevieja lidera el incremento absoluto con 3.730 nuevos vecinos (98.533 en total), consolidándose como el municipio más poblado de la comarca. La distancia entre el registro oficial del INE y el del padrón es especialmente llamativa, ya que a 1 de enero de este año el Ayuntamiento difundió que contaba con 110.000 vecinos.

Orihuela, capital histórica del Bajo Segura, eleva su cifra oficial en 840 habitantes (84.560 en total) gracias a su tramo de costa. Es precisamente en poblaciones de primera y segunda línea litoral donde se concentran los mayores flujos demográficos: Guardamar del Segura (+501), Rojales (+490) y Pilar de la Horadada (+472) completan el grupo de localidades con aportaciones superiores a los 400 habitantes en un solo año. En el interior destacan porcentajes de incrementos en localidades pequeñas como Benijófar, con una gran actividad constructora pese a contar con un término municipal muy reducido (+6%) y Daya Vieja (+6,24%). Solo dos localidades, Rafal y Redován, han perdido algún vecino, dato anecdótico que no altera la tendencia alcista generalizada. Este patrón demográfico confirma a la Vega Baja como un territorio en transición definitiva hacia la ocupación residencial de su territorio interior.

Sur del litoral de Orihuela / TONY SEVILLA

Confirmación

La próxima actualización del padrón -prevista para finales de 2026-, confirmará oficialmente el hito de los 400.000 habitantes censados. Sin embargo, tras estas cifras oficiales se esconde una paradoja administrativa: la dificultad para obtener cifras de población más ajustadas a la realidad , en especial en municipios del litoral. De una parte existen propietarios de segundas residencias que nunca se dieron de baja tras su compra, extranjeros que regresaron a sus países sin gestionar el trámite o temporeros que mantienen el empadronamiento pese a su ausencia prolongada.

# 👥 Población 2025 📍 Comarca (Provincia) 1 821.979 Valencia + Horta (>1.000.000 · Valencia) 2 480.372 Alacantí (Alicante) 3 ≈400.000 Vega Baja (Alicante) 4 316.187 Baix Vinalopó (Alicante) 5 223.567 Ribera Alta (Valencia) 6 209.663 Marina Baixa (Alicante) 7 183.429 Safor (Valencia) 8 256.321 Plana Alta (Castellón) 9 170.248 Camp de Túria (Valencia) 10 199.500 Marina Alta (Alicante) 11 190.925 Plana Baixa (Castellón) 12 109.196 Alcoià (Alicante) 13 104.892 Vinalopó Mitjà (Alicante) 14 79.856 Camp de Morvedre (Valencia) 15 49.124 Ribera Baixa (Valencia) 16 47.982 Alto Vinalopó (Alicante) 17 42.984 Vall d'Albaida (Valencia) 18 46.124 Requena-Utiel (Valencia) 19 39.678 Costera (Valencia) 20 25.894 Comtat (Alicante) 21 18.567 Foia de Bunyol (Valencia) 22 12.589 Los Serranos (Valencia) 23 25.143 Alt Palància (Castellón) 24 18.321 Ports (Castellón) 25 4.187 Alt Millars (Castellón) 26 6.284 Alt Maestrat (Castellón)

De otra, residentes de larga duración que no se empadronan. Esta brecha tiene consecuencias prácticas graves: la financiación autonómica y estatal, la planificación sanitaria o la dotación educativa se calculan sobre una base demográfica subestimada, mientras los servicios municipales atienden una demanda real muy superior. El fenómeno no es nuevo.

Paradójicamente, una vez superada aquella crisis de 2013, el sistema volvió a reproducir el mismo patrón de empadronamientos masivos sin mecanismos ágiles de actualización.